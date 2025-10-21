Leire Díez se presentó ante el fiscal Stampa como la persona de confianza de Sánchez tras la imputación de Begoña Gómez

El fiscal Ignacio Stampa se reunió el pasado 7 de mayo con el empresario Javier Pérez Dolset -procesado por la Audiencia Nacional- y con la presunta fontanera del PSOE Leire Díez, quienes le citaron para, presumiblemente, trasladarle una disculpa por el comportamiento «injusto» que se ... le había dispensado con ocasión de su salida de la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2020.

Así consta en una declaración escrita que el propio Stampa firmó y presentó ante su superior directa, la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, el pasado 3 de junio, y que se recoge en el sumario, al que ha tenido acceso ABC, de la causa en la que se investiga a Leire Díez por los delitos de cohecho y tráfico de influencias.

En ese escrito, el fiscal indica que ante las dudas que le generó ese encuentro decidió dejar constancia documental (una grabación) y añade que el mismo arrancó con Leire pidiéndole disculpas porque no había podido ir Santos Cerdán -entonces número 3 del PSOE- en persona pero que ella le trasladaría todo el contenido de lo hablado. Después de que el fiscal le preguntara por quién era ella, Stampa indica en su escrito que le respondió: «La persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto». Con ese «todo esto», indica el fiscal, se refería (según apostilló Leire Díez) a «las irregularidades en informes policiales y de los fiscales anticorrupción».

Noticia Relacionada El juez admite al PP como acusación en el caso de Leire Díez Carmen Lucas-Torres La exmilitante del PSOE, conocida como la 'fontanera' de dicho partido, está investigada por cohecho y tráfico de influencias

Además, Pérez Dolset le explicó que «cuando salió la imputación de Begoña (Gómez), Leire le llamó porque el presidente había dado orden de limpiar, sin límite». «La situación hay que revertirla, caiga quien caiga, y eso es lo que ha dicho el presidente», indicó el empresario, según plasma en su escrito Stampa.

En este sentido, el fiscal explica en su escrito que veladamente y de forma insistente le inquirieron para que revelara cualquier irregularidad que él pudiera conocer relativa tanto a su exjefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, como del fiscal José Grinda o del magistrado de la Audiencia Nacional que instruyó el caso Villarejo hasta su jubilación, Manuel García-Castellón.

Stampa explica que en el trascurso de esa reunión, que se alargó por tres horas, ni Leire Díez ni Pérez Dolset tenían conocimiento de los litigios que mantiene abiertos con el Ministerio de Justicia. Con todo, Leire Díez le aseguró que su problema «se arreglaría», y el empresario le trasladó su solidaridad y le trató de incluir en «un grupo de víctimas».