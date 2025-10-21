Suscribete a
Leire Díez se presentó ante el fiscal Stampa como la persona de confianza de Sánchez tras la imputación de Begoña Gómez

El fiscal denunció que la 'fontanera' del PSOE y Pérez Dolset le preguntaron por cualquier irregularidad que pudiera conocer sobre su antiguo jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón

«Leire me pide que le relate qué hacía Aldama para la Guardia Civil», las notas del agente que se reunió con la 'fontanera' del PSOE

Leire Díez, en su comparecencia en el Senado
Javier Lillo y Carmen Lucas-Torres

El fiscal Ignacio Stampa se reunió el pasado 7 de mayo con el empresario Javier Pérez Dolset -procesado por la Audiencia Nacional- y con la presunta fontanera del PSOE Leire Díez, quienes le citaron para, presumiblemente, trasladarle una disculpa por el comportamiento «injusto» que se ... le había dispensado con ocasión de su salida de la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2020.

