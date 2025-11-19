Junts deja claro a Pedro Sánchez que no habrá presupuestos: «O tiene un acuerdo con PP y Vox...»

No habrá presupuestos generales del Estado (PGE) esta legislatura. Eso es lo que se desprende de la pregunta de la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, en la sesión de control al Gobierno. La independentista, mano derecha del prófugo Carles Puigdemont en ... Madrid, ha echado por tierra la aspiración del Ejecutivo de intentar convencer a la derecha separatista de las bondades de las cuentas públicas una vez pueda regresar el 'expresident' a España si, como parece, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea termina avalando la ley de amnistía.

Junts ya tumbó la senda de estabilidad propuesta por el Ministerio de Hacienda en julio del año pasado y forzó su retirada ese septiembre al amagar con un segundo portazo a los objetivos del Gobierno. Este martes, el Consejo de Ministros aprobó el nuevo déficit y el techo de gasto, pero nada ha cambiado en la posición de los neoconvergentes, más inamovible si cabe tras la ruptura con el PSOE anunciada a finales de octubre. «Ayer en el Consejo de Ministros decidió que de cada cien euros que Europa le deja gastar de más, Cataluña solo podrá gastar noventa céntimos», se ha quejado Nogueras ante el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

El Consejo de Ministros aprobó este martes una senda de estabilidad que da margen a las comunidades autónomas para incurrir en un déficit del 0,1 por ciento del producto interior bruto (PIB) entre 2026 y 2028 y estableció un techo de gasto récord —esto último no se vota— superior a los 210.000 millones de euros, un 8,5 por ciento mayor al actual. Para Junts es insuficiente porque cree que no responde a las necesidades de Cataluña ni a su peso en la economía. Nogueras, de hecho, ha tachado la propuesta de Hacienda como «la más centralista y de derechas» de los últimos años. «¿De verdad la izquierda catalana dice sí a este trágala?», se ha preguntado, en dirección a ERC.

Como ha publicado este miércoles ABC, la Moncloa pretendía jugar con la baza del regreso de Puigdemont para abrir una vía de negociación con Junts de cara a los presupuestos. Pero desde luego, a día de hoy, los independentistas parecen cerrar esa opción al Ejecutivo. Nogueras ha aseverado en su pregunta a Sánchez que su Gobierno no ha mejorado la vida de los autónomos ni el acceso a la vivienda ni los trenes de cercanías ni la atención a los enfermos de ELA. «No cumplen con los catalanes. Cada día recaudan más y los catalanes viven peor», ha sentenciado, antes de lanzar su amenaza: «Visto que quiere llevar los presupuestos a votación, o quiere un titular vacío o tiene un acuerdo con PP y Vox».

El Congreso debatirá y votará la senda de estabilidad —que no el techo de gasto, que lo decide el Gobierno— el jueves de la próxima semana. Si se rechaza, como parece que sucederá, el Ejecutivo deberá presentar otra en el plazo de un mes. La intención de la Moncloa es que con o sin nuevos objetivos de déficit, deuda pública y regla de gasto, los presupuestos aterricen en la Cámara Baja a principios del año que viene. Sánchez, en sus réplicas a Nogueras, ha aparcado las cuentas estatales y se ha limitado a reivindicar las medidas de su Ejecutivo para «normalizar» la situación en Cataluña tras el 'procés', incluidos indultos y amnistía. «En términos objetivos Cataluña está mejor que hace dos años y mucho mejor que hace siete, entre otras cuestiones gracias a la aportación de su grupo», ha defendido el presidente ante la portavoz separatista.