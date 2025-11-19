Suscribete a
ABC Premium

Junts deja claro a Pedro Sánchez que no habrá presupuestos: «O tiene un acuerdo con PP y Vox...»

Míriam Nogueras dice que el Gobierno solo busca «un titular vacío» porque sabe que no podrá aprobar las cuentas esta legislatura

La Moncloa juega con el regreso de Carles Puigdemont para sacar adelante los PGE

La portavoz del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya en el Congreso, Míriam Nogueras, en la sesión de control
La portavoz del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya en el Congreso, Míriam Nogueras, en la sesión de control Ep
Juan Casillas Bayo

Juan Casillas Bayo

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No habrá presupuestos generales del Estado (PGE) esta legislatura. Eso es lo que se desprende de la pregunta de la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, en la sesión de control al Gobierno. La independentista, mano derecha del prófugo Carles Puigdemont en ... Madrid, ha echado por tierra la aspiración del Ejecutivo de intentar convencer a la derecha separatista de las bondades de las cuentas públicas una vez pueda regresar el 'expresident' a España si, como parece, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea termina avalando la ley de amnistía.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app