Moncloa juega con el regreso de Puigdemont como baza para aprobar los Presupuestos

Se abre a presentar las cuentas una segunda vez, si Junts acepta negociar tras la vuelta de su líder a España

Montero se compromete a elevar el gasto un 8,5% y a aplicar 16.000 millones más si hay Presupuestos

Editorial | Nuevas cuentas y otros cuentos

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero
Tras semanas de tentativa, con un retraso sin aval constitucional y con un calendario todavía por aterrizar, el Gobierno activa la maquinaria para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. Tal como avanzó ABC, Sánchez ha renunciado a presentarlos antes de que finalice el año ... –una eventualidad a la que se había comprometido expresamente– y baraja ya un nuevo horizonte temporal. Según fuentes de Hacienda, el Ejecutivo cree que estará en condiciones de presentar las cuentas a mediados del primer trimestre de 2026, esto es, en el mes de febreroy se da hasta finales de abril o mayo para llegar a aprobarlas en el Congreso de los Diputados.

