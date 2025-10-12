Israel se cuela en el desfile de la Fiesta Nacional con un lanzamisiles que el Gobierno de Sánchez acaba de cancelar

Pese a los esfuerzos del Gobierno por aprobar el embargo armamentístico a Israel, cuando ya se negociaba el fin del conflicto y de manera ciertamente limitada, y de cancelar todos los contratos de defensa con Tel Aviv, la tecnología militar hebrea ha tenido su ... momento en el desfile de las Fuerzas Armadas en Madrid con motivo de la Fiesta Nacional.

Un vehículo de la Infantería de Marina (un URO VAMTAC) desfiló ante Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y otros miembros del Gobierno presentes con un sistema de misiles contra carro SPIKE.

Estos sistemas están desarrollados por la compañía compañía israelí Rafael Advanced Defense Systems, y precisamente hace unas semanas, en septiembre, el Gobierno español anuló este programa armamentístico israelí que suponía una inversión de 285 millones de euros por la compra de 168 puestos de tiro y 1.680 misiles contra carro.

ABC publicó en su momento que este era uno de los proyectos que implicaba tecnología israelí que Defensa ponía fin en seguimiento de la política del Gobierno de Sánchez para poner fin a la relación militar con Tel Aviv por el desarrollo de la guerra en Gaza, y que ponían en riesgo y retrasaban planes claves para modernizar las Fuerzas Armadas, según denunciaban fuentes militares.

Embargo y plan de paz

En esta misma línea, el pasado miércoles el Gobierno logró, gracias a un requiebro inesperado de Podemos que siempre lo tildó de «embargo fake», la presunta medida estrella de Sánchez para visibilizar su oposición a la masacre cometida por el ejército israelí en Gaza.

Se daba, además, la casualidad, que la aprobación llegó un día después del segundo aniversario de los brutales atentados del 7-O prepetrados por Hamás -se iba a votar el mismo día de la efeméride, pero se retrasó para que no coincidiera, según la versión oficial- y durante la semana en la que Hamás e Israel daban su visto bueno al plan de paz propuesto por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al que el Gobierno, una semana antes, dio la «bienvenida» con muchos matices. El socio de coalición, Sumar, lo criticó abiertamente.