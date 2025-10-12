Suscribete a
Los Reyes se dirigen al Palacio Real para la recepción del 12 de Octubre

Israel se cuela en el desfile de la Fiesta Nacional con un lanzamisiles que el Gobierno de Sánchez acaba de cancelar

La infantería de Marina lució un sistema Spike de misiles contra carro en uno de sus URO VAMTAC presentes en el desfile

Pedro Sánchez vuelve a limitar su exhibición pública, pero no evita los habituales abucheos en el desfile de la Fiesta Nacional

Momento del desfile donde se ha visto el sistema Spike
David Yagüe y Patricia Romero

Pese a los esfuerzos del Gobierno por aprobar el embargo armamentístico a Israel, cuando ya se negociaba el fin del conflicto y de manera ciertamente limitada, y de cancelar todos los contratos de defensa con Tel Aviv, la tecnología militar hebrea ha tenido su ... momento en el desfile de las Fuerzas Armadas en Madrid con motivo de la Fiesta Nacional.

