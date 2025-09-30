Suscribete a
Sánchez matiza internamente su «bienvenida» al plan de Trump

Moncloa evita respaldar el contenido del acuerdo, tras mostrar Sumar sus discrepancias

El presidente, que se había afanado en exhibir su liderazgo europeo en la causa palestina, se pliega ahora al resto de socios

Trump da a Hamás «tres o cuatro días» para aceptar su plan de paz en Gaza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto en Madrid
Ainhoa Martínez

Madrid

La propuesta para poner fin a la masacre en Gaza impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha obligado a la comunidad internacional a tomar posición ante el primer intento real de frenar la ofensiva israelí. A la espera de ver cómo ... se despliega en la práctica, la Unión Europea ha recibido con esperanza la oferta. Los principales Estados, las instituciones de la UE, así como el Reino Unido dan «la bienvenida» a la propuesta, con una unanimidad inédita, que no se había producido en los dos años que dura el conflicto. Esta es la misma fórmula que ha utilizado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, abandonando su perfil contestatario en la causa palestina, ha optado por la conveniencia política de adherirse al consenso europeo.

