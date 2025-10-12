Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sigue el desfile por la Fiesta Nacional

La Princesa Leonor estrena el uniforme gris aviación en el desfile de la Fiesta Nacional

La Heredera completa este año la secuencia de los tres ejércitos en el día de la Fiesta Nacional

Un 12 de octubre marcado por la expectación por ver a la Familia Real y la tensión política en torno a Sánchez

Sigue en directo el desfile de las Fuerzas Armadas por el Día de la Fiesta Nacional

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
La Princesa Leonor, a su llegada al desfile
La Princesa Leonor, a su llegada al desfile EFE
Angie Calero

Angie Calero

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Princesa Leonor ha lucido esta mañana en el desfile del Día de la Fiesta Nacional el uniforme de gala de alférez del Ejército del Aire. De color gris aviación, corresponde al utilizado por los alumnos del Ejército del Aire, en cuya ... Academia General ingresó el 1 de septiembre en San Javier (Murcia).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app