La Princesa Leonor estrena el uniforme gris aviación en el desfile de la Fiesta Nacional

La Princesa Leonor ha lucido esta mañana en el desfile del Día de la Fiesta Nacional el uniforme de gala de alférez del Ejército del Aire. De color gris aviación, corresponde al utilizado por los alumnos del Ejército del Aire, en cuya ... Academia General ingresó el 1 de septiembre en San Javier (Murcia).

Este uniforme se compone por un conjunto de prendas que, según el reglamento, se encuentran por encima del uniforme de especial relevancia y el de etiqueta. Su diseño y composición están incluidos en el Boletín Oficial del Estado: gorra de plato gris aviación con guerrera gris aviación con solapa cerrada al cuello con rombos con el emblema del Ejército del Aire.

La Princesa ha completado el uniforme con todas sus condecoraciones en tamaño normal: la de Carlos III, la del Mérito Militar, la del Mérito Naval y la de la Orden de Cristo, que le entregó el presidente de Portugal en su primer viaje oficial internacional a Lisboa el año pasado. Doña Leonor también ha llevado el cordón de alumna, que usó por primera vez en la Academia General Militar de Zaragoza, siendo dama cadete, que cuelga de la hombrera derecha.

El uso del uniforme en este acto, muestra el compromiso de la Princesa de Asturias con sus obligaciones constitucionales como Heredera y futura jefa de las Fuerzas Armadas. Como hizo en los años anteriores, cuando lució los uniformes del Ejército de Tierra (2023) y La Armada (2024), según la instrucción militar que recibía cada año, la Princesa de Asturias ha llevado la indumentaria reservada para los actos de especial relevancia que lucen los pilotos del Ejército del Aire en los actos de gala.