Cerdán se 'coló' en un viaje oficial a Marruecos para conseguir para Acciona la adjudicación del puerto de Kenitra

La supuesta trama corrupta liderada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, ahora en prisión, también intentó una expansión internacional, según se detalla en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha ... tenido acceso ABC. El documento destaca que a principios de 2019 Cerdán se 'coló' en una visita oficial que José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, hizo a Marruecos. La aparente intención del 'intruso' era facilitar que el Ejecutivo de Rabat adjudicase a Acciona la construcción del puerto de Kenitra.

El día de los inocentes de 2018 (28 de diciembre) Santos Cerdán envió un wasap a Koldo García, entonces asesor de Ábalos, en el que junto a una imagen de personas no identificadas se facilitaba la identidad de dos ministros del Gobierno de Rabat: Abdelkader Amara, de Equipamiento, Transportes, Logística y Agua y el de Aziz Rebbah, responsable de Energía, Minas y Medio Ambiente.

Horas más tarde el móvil de Antxon Alonso, socio de Cerdán en Servinabar, se autoenvió otro mensaje que contenía el nombre del ministro Rebbah. Y un par de horas después el por entonces alto responsable del PSOE volvía a ponerse en contacto con Koldo García para apuntarle que uno de los que salía en el anterior mensaje, el de abajo, era esa persona. No sólo eso; le precisó que era «de plena confianza». La actividad de Cerdán ese día de Navidades no se detuvo ahí. Ya por la noche envió otro mensaje al asesor de Ábalos con los contactos telefónicos de los ministros marroquíes, a la vez que le recomendaba entrar en contacto con «el uno» aprovechando que estaba allí.

Al día siguiente fue Ábalos quien escribió a Koldo García para informarle que el día 2 tenía que ir de viaje a Kenitra por petición de la embajada para ver un proyecto de construcción de un puerto industrial. También le consultó si ese era el proyecto de Acciona, contestando su asesor que sí. Ante esa respuesta, Ábalos le comentó que lo estaba hablando con Cerdán. Ábalos regresó el día 3 a España en un vuelo procedente de Fez.

Ya el 14 de enero Cerdán envió a Koldo García un documento con el proyecto de Acciona, en consorcio con otras empresas, de construcción del puerto de Kenitra. Sólo tres días después, el responsable del PSOE ordenó a Koldo García que le pasara la agenda del viaje que Ábalos iba a volver a hacer a Marruecos a finales de mes, a lo que el asesor le contestó con un significativo «Ok, jefe. A la orden».

Así lo hizo Koldo García al día siguiente. El viaje se realizaría entre el 24 y el 26 de enero e incluía reuniones con el jefe de gobierno marroquí y los dos ministros identificados por Santos Cerdán en su primer mensaje, entre otros. Conocida la planificación, el responsable socialista dio instrucciones muy precisas para que se le incluyera en el viaje, a pesar de no tener cargo institucional alguno.

Aprovechar la visita

El 21 de enero se registró en el teléfono de Antxon Alonso un autoenvío de cuatro nuevos mensajes sobre el proyecto de Acciona en Kenitra, en los cuales, entre otras cosas, se hacían precisiones sobre la agenda del viaje. Además, se precisaba que la constructora había trasladado en 2018 un protocolo para regular la negociación directa del proyecto del puerto, sobre el que un año después no había recibido respuesta, por lo que le interesaba aprovechar la visita de Ábalos para firmar la propuesta. El mismo 21 de enero Cerdán guardó en su correo corporativo del PSOE el protocolo que a su vez se había autoenviado su socio.

Dos días antes de la visita Acciona Construcción y Servinabar firmaron un memorándum de entendimiento tras identificar la oportunidad de negocio que suponía la construcción del puerto de Kenitra. Una forma, hay que recordar, que era la misma que seguían las dos empresas en España. El precio, el de siempre: un 2 por ciento.

El 24, el ministerio de Ábalos publicó una nota de prensa en la que anunciaba el viaje, y entre sus objetivos estaba, precisamente, tratar con el ministro Rebbah las obras del puerto. Dos días después, Koldo García remitía unas fotografías a una mujer que había hecho las veces de traductora en la que se puede ver a Koldo, a su ministro y a Cerdán.

El análisis de los dispositivos intervenidos a Koldo García y a Antxon Alonso, según el informe de la UCO, evidencia que los investigados continuaron con sus gestiones para conseguir para Acciona la adjudicación de la obra. En un audio del 19 de abril, Koldo comenta a Ábalos que «está también el tema de Marruecos que, que eso sale y aquí nadie dice nada». Ese audio hace referencia a la obsesión de Santos Cerdán con las obras del puente Centenario de Sevilla.

«De todo lo expuesto en referencia al Puerto de Kenitra -dice la UCO- resulta destacable el hecho de que Santos (Cerdán), sin formar parte del Gobierno español y únicamente ostentando el cargo de secretario de Coordinación Territorial del PSOE en ese momento, se mostrara tan interesado por la consecución del mismo, llegando incluso a ordenarle a Koldo (García) ser incluido en la delegación del MITMA (Ministerio de Transportes y Movilidad) que viajó a finales de enero de 2019 a Marruecos«.

Además, la trama también se interesó por un proyecto en Gabón.