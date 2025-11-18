Suscribete a
ABC Premium

ueue ue

Cerdán se 'coló' en un viaje oficial a Marruecos para conseguir para Acciona la adjudicación del puerto de Kenitra

En un mensaje a su socio en Servinabar, calificaba a Aziz Rebbah, ministro marroquí de Energía, Minas y Medio Ambiente, como de «plena confianza»

Sánchez se aferra a su «contundencia» con Cerdán y le deja en manos de la Justicia

Santos Cerdán llega a declarar ante el Tribunal Supremo
Santos Cerdán llega a declarar ante el Tribunal Supremo reuters

Pablo Muñoz y Carmen Lucas-Torres

La supuesta trama corrupta liderada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, ahora en prisión, también intentó una expansión internacional, según se detalla en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha ... tenido acceso ABC. El documento destaca que a principios de 2019 Cerdán se 'coló' en una visita oficial que José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, hizo a Marruecos. La aparente intención del 'intruso' era facilitar que el Ejecutivo de Rabat adjudicase a Acciona la construcción del puerto de Kenitra.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app