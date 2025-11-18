Santos Cerdán, su socio de Servinabar y su contacto en Acciona adoptaban medidas de seguridad en sus citas

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las relaciones entre la supuesta trama corrupta liderada por los exsecretarios de Organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán y Acciona para la adjudicación irregular de contratos de ... obra pública recoge las medidas de seguridad que adoptaban los implicados en sus citas. Se trata de un indicio más, muy importante, de que nos encontramos ante una organización criminal, como sospechan los investigadores.

«Se pone de manifiesto -se lee en el informe, al que ha tenido acceso ABC- que Santos (Cerdán) Antxon (Alonso, su socio en Servinabar) y Justo (Vicente Pelegrini, apoderado de Acciona Infraestructuras) otorgaban a sus encuentros y comunicaciones un alto grado de privacidad empleando medidas de seguridad«.

Las más importantes, para los investigadores, serían cuatro. La primera, el hecho de que al menos en una ocasión, con motivo de un encuentro Santos y Antxon apagaran los móviles mientras estaban reunidos.

Además, los dos socios de Servinabar empleaban la aplicación Theema para comunicarse. Esta costumbre es muy significativa, porque Theema garantiza un alto grado de privacidad y anonimato.

En tercer lugar, estas tres personas «se reunieron, al menos en una ocasión, en un inmueble alquilado por Servinabar, -el alquiler fue firmado por un año- garantizando así una mayor privacidad en el encuentro.

Finalmente, Antxon Alonso y Justo Vicente Pelegrini mantenían reuniones por videoconferencia en las cuales compartían información sobre licitaciones de obra pública mostrando anotaciones manuscritas en la pantalla.

«En referencia a esa forma de actuar -comunicar información en anotaciones manuscritas- cabe recordar la grabación realizada por Koldo (García) el 21 de enero de 2021 de una conversación mantenida entre Ábalos (José Luis) y Santos (Cerdán). Durante la misma Koldo alegaba que, respecto a las cantidades abonadas a Ábalos '450 se las dieron en tres sobres'. Inmediantamente después Santos contestó que 'no voy a decir, que yo traigo el papel, lo apuntamos y lo vemos, punto'. Ante la insistencia de Koldo, Santos volvió a indicar 'ya está, que no hay que decir tantas cosas... pun, se pone, se ve y, y se rompe...'«.

El documento también relata la reacción, muy significativa, de Antxon Alonso y su mujer, Karmele Atutxa, a la detención, el 20 de febrero de 2024, de José Luis Ábalos. La pareja muestra un cierto alivio porque no habían salido más nombres.

Fue al día siguiente del arresto cuando Antxon le envía a su pareja una captura de un periódico digital en la que se da cuenta de la detención del exministro. Karmele escribe entonces: «Se libra, de momento no aparece su nombre, solo Abalos». La respuesta de su interlocutor es significativa, porque le envió otra noticia en la que se explicaba además que Santos Cerdán había sido su primer padrino dentro del PSOE. La mujer, remacha: «Uff, yo he leído en otro».

Por tanto, parece deducirse que Antxon Alonso y Karmele Atutxa eran plenamente conscientes de que la caída de Ábalos muy probablemente arrastraría la de Santos Cerdán, lo que lógicamente afectaba de lleno al primero al ser socio de éste en Servinabar.