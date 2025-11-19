Suscríbete a
El cuñado de Santos Cerdán: un peón especialista en el puente de las mordidas que 'generó' casi dos millones de euros

El ex secretario de Organización del PSOE colocó al hermano de su mujer en Servinabar, siendo el único empleado en la obra del Centenario

Santos Cerdán colocó a su empresa como subcontrata en la obra del puente de las 'mordidas'

La opinión de Adriano: El buen cuñado

Santos Cerdán colocó a su cuñado en la obra del puente del Centenario, a través de Servinabar
Santos Cerdán colocó a su cuñado en la obra del puente del Centenario, a través de Servinabar
Javier Macías

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se analizan las relaciones entre las empresas Acciona y Servinabar sacan a la luz el papel de otra persona del entorno del ex secretario de Organización del ... PSOE Santos Cerdán. Concretamente, se trata de su cuñado, Antonio Muñoz Cano quien fue colocado en esta última empresa para trabajar en la obra de ampliación del puente del Centenario.

