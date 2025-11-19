El cuñado de Santos Cerdán: un peón especialista en el puente de las mordidas que 'generó' casi dos millones de euros

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se analizan las relaciones entre las empresas Acciona y Servinabar sacan a la luz el papel de otra persona del entorno del ex secretario de Organización del ... PSOE Santos Cerdán. Concretamente, se trata de su cuñado, Antonio Muñoz Cano quien fue colocado en esta última empresa para trabajar en la obra de ampliación del puente del Centenario.

Muñoz Cano, que es natural de Los Corrales (Sevilla), como su hermana Paqui -esposa de Cerdán-, estuvo contratado entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022 por la mercantil navarra que utilizaba presuntamente la trama para generar comisiones por las obras públicas. Su puesto, tal y como señala la UCO, era de «peón especialista» y era el único empleado que tenía Servinabar en la obra del Centenario.

Es decir, Santos Cerdán no sólo colocó a su empresa como subcontrata de Acciona, sino que el único trabajador que tuvo en Sevilla fue su cuñado Antonio. Tal y como se acordó en el memorándum firmado con Acciona, esta sociedad vinculada con Cerdán cobró al menos 1,8 millones de euros por unas obras que no hizo en la capital hispalense.

Según ha podido saber ABC, entre los trabajadores habituales de la reforma del puente del Centenario apenas se vio a Antonio Muñoz Cano. En el informe de la Guardia Civil, de 227 páginas, aparece un mensaje del cuñado de Santos Cerdán a Antxon Alonso, empresario vasco amigo de la hasta hace unos meses mano derecha de Pedro Sánchez, y que era el propietario de Servinabar. En el mismo le transmitía su agradecimiento: «Gracias Manuel, no lo olvido!!».

En los documentos aparece un intercambio de mensajes entre José García Alconchel (empleado de Acciona) y Antxon relacionados con la contratación de Muñoz Cano: «Hola Antxon! El jefe de personal está a la espera de Antonio. Va a llegar hoy? Un abrazo». El cuñado de Santos Cerdán debía pasar reconocimiento médico para incorporarse a la obra de emergencia de los accesos al Puerto de Sevilla debido a la ampliación del Centenario. El Ministerio de Transportes, según la UCO, le expidió un certificado como único trabajador de Servinabar en este encargo.

Durante el tiempo que estuvo en Servinabar, Antonio Muñoz cobró 69 transferencias por valor conjunto de 53.130,30 euros.