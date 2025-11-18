Sánchez se aferra a su «contundencia» con Cerdán y le deja en manos de la Justicia

La sombra de Santos Cerdán sigue planeando sobre el PSOE pese a llevar fuera del partido desde mediados del mes de junio. El que fuera mano derecha de Pedro Sánchez en la dirección socialista sigue en prisión y la Unidad Central Operativa (UCO) de la ... Guardia Civil sigue alicatando los indicios de culpabilidad contra el que fuera secretario de Organización del PSOE. Los últimos en un contundente informe en el que vincula el pago de sus gastos y los de su familia con cargo a la trama de comisiones por contratos.

En la rueda de prensa tras reunirse con Volodímir Zelenski, el propio Pedro Sánchez reaccionó a las novedades de la investigación. «El Gobierno de España y la organización que yo lidero, desde el primer momento, hemos colaborado con la Justicia y hemos actuado con contundencia», ha señalado el presidente, que se ha emplazado a «dejar a la Justicia trabajar». En la misma línea ha defendido que se «ha asumido esa responsabilidad política» y ha pedido «esperar al desarrollo de las investigaciones judiciales».

Por su parte, en el partido y en el Gobierno tratan hoy de desvincularse de su figura, exponiendo, de nuevo, la contundencia en la respuesta que se ejerció cuando se tuvo constancia de su presunta implicación en prácticas ilícitas. También ponen de manifiesto que en lo conocido hoy no se establece ninguna relación con Ferraz o Moncloa, más allá de probar su lucro personal. «En el informe no aparece ni el PSOE ni el Gobierno», señalan fuentes gubernamentales.

Noticia Relacionada Cerdán, «enlace entre Acciona y el ministerio», dio instrucciones desde su mail del PSOE Javier Chicote El exsecretario de Organización envió un correo con documentos para imprimir y entregar en mano a Ábalos nada más ser nombrado ministro

En este sentido, desde el Ejecutivo mantienen el «máximo respeto» a las decisiones judiciales y recuerdan que siempre han sido «muy conscientes de la gravedad» del caso. Y esto es lo que les llevó a actuar de manera fulminante. «Reaccionamos y le echamos», resumen las citadas fuentes, que incluso van más allá y hablan de una respuesta «por encima de nuestras posibilidades», en referencia a que no se esperó ni la apertura de juicio ni a la sentencia condenatoria para dar verosimilitud a las acusaciones que pesaban sobre Cerdán para depurar responsabilidades y cesarle de todos sus cargos.