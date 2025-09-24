TV3 saca de antena a un Pablo Iglesias fuera de sí en pleno directo: «¡Tragando toda esta mierda de Junts y del pujolismo!»

Pablo Iglesias, uno de los contertulios fijos del programa 'Els Matins' de la televisión pública catalana TV3, ha visto cómo su intervención de este miércoles ha acabado de forma abrupta después de que la presentadora no le permitiese ni el tono ni las palabras que estaba dedicando a los analistas presentes y a Junts, en general, tras el fracaso de la cesión migratoria a Cataluña.

El que fuera fundador de Podemos se enfadó de manera clara cuando notó que los presentes en plató estaban criticando al partido morado por ser uno de los que votaron en contra, junto a dos diputados 'díscolos' de Sumar, PP, UPN y Vox.

Iglesias defendió la postura de Podemos... atacando a Junts. Y eso fue algo que en TV3 no gustó. «Que Junts sea de derechas no le puede sorprender a nadie. Y que digan que los migrantes llegan a Cataluña a acabar con la identidad catalana no le sorprende a nadie», decía, elevando cada vez más el tono. «Pero ver a mi amigo Joan Tardá —uno de los fundadores de Junts y presente en el plató de 'Els Matins'— o a Gabriel Rufián bajando las orejas después de que dijera que esta es una ley racista y tragando toda esta mierda de Junts y del pujolismo, y encima decir: 'No, es que los de Podemos son españolistas'», estallaba, mientras la presentadora intentaba pedirle calma y le exigía que bajara el tono y las formas.

Iglesias no escuchaba nada. «¡Que yo he ido a visitar a Jordi Cuxart y Jordi Sánchez cuando te masacraban en los medios de comunicación españoles!. Y yo hablaba con Puigdemont cuando te machacaban. Y hemos defendido...», decía el exvicepresidente, totalmente fuera de sí, mientras Oltra le exigía paralelamente que no insultara y que respetara.

Iglesias, lejos de rebajar el tono, insistió en su encendida crítica que acabó convirtiendo en una defensa hacia lo que consideraba un ataque a Podemos: «Sí, sí, respeto y que no insultem, pero desde que ha empezado la tertulia 'Podemos, Podemos, Podemos'. ¡Ya está bien de tanta violencia! ¡Cara dura! Aquí hay una ley racista, y perdón por ponerme así, pero...», estaba diciendo el exvicepresidente cuando, directamente, la presentadora se hartó y le cortó para dar paso a Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso.

La presencia de Iglesias en TV3 está más que consolidada. Desde que en 2021 dio un paso a un lado de la primera línea política, el exvicepresidente del Gobierno ha compaginado sus apariciones en la televisión catalana, en varias radios o en espacios de TVE.