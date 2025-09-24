Suscribete a
Junts radicaliza su discurso en inmigración y pone en guardia al Gobierno y los socios

El auge de Aliança Catalana aboca a una nueva estrategia de Puigdemont

Junts pide que Cataluña gestione el «desbordamiento» migratorio: «La supervivivencia de nuestra identidad no está garantizada»

El fracaso de la cesión migratoria a Cataluña rompe el bloque de investidura

Los diputados de Junts en el Congreso
Paloma Esteban

Madrid

Que la propuesta pactada entre PSOE y Junts para transferir competencias en materia de inmigración a Cataluña iba a fracasar ya se sabía. Pero las consecuencias de esta derrota, en el actual contexto político, no están nada claras y las dudas se amontonan entre ... los socios del Gobierno. Al partido de Carles Puigdemont se le han atragantado las «carpetas» pendientes. Los pactos que firmó con Pedro Sánchez para su investidura y que dos años después, en su inmensa mayoría, siguen sin ejecutarse. Esta proposición de ley tenía muy complicado prosperar, pero el fracaso coincide con las horas más bajas para Junts, que ve a su gran competidor en Cataluña, Aliança Catalana, en pleno auge.

