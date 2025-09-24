Rufián carga contra Podemos y «cierta izquierda pura» por sus «campañas digitales bully»

Hace unos meses se rumoreaba de que Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, trataba de aunar una candidatura unitaria de las formaciones a la izquierda del PSOE. Hoy, ya casi completamente enterrada esa posibilidad, la unidad de la izquierda parece una misión imposible. Tras ver el cruce de reproches que se lanzaron unos y otros este martes en el Congreso, divididos en su posición y voto sobre la cesión de las competencias migratorias a Cataluña, este miércoles el propio Rufián lanzaba un crítico mensaje en la red social X que sin citarles directamente, resultaba un ataque directo a Podemos: «Eso es lo mismo que hace la derecha», les ha espetado.

Desde hace días, Podemos había elevado el volumen de sus críticas a la norma que este martes fracasó en la Cámara Baja. Su propia secretaria general Ione Belarra llegó a exigir «a esas formaciones que se dicen de izquierdas» explicar su apoyo a una legislación que los morados consideran «racista».

«Sólo lo diré una vez», comienza escribiendo su mensaje, «sería de agradecer que cierta izquierda (ahora) pura entendiera que se puede no estar de acuerdo SIEMPRE con ellos e incluso CAMBIAR de opinión sin que eso signifique que existe un plan mediático masónico en su contra y sin que monten campañas digitales bully en contra».

Sólo lo diré una vez.



Sería de agradecer que cierta izquierda (ahora) pura entendiera que se puede no estar de acuerdo SIEMPRE con ellos e incluso CAMBIAR de opinión sin que eso signifique que existe un plan mediático masónico en su contra y sin que monten campañas digitales… — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) September 24, 2025

Posteriormente asegura que esa postura es «mentira», «muy cansada, »ahuyenta a la gente normal« y porque es »exactamente lo mismo que hace la derecha«. Concluye su tuit asegurando que »a veces lo ponen muy difícil« que se les defienda.

Noticia Relacionada Junts radicaliza su discurso en inmigración y pone en guardia al Gobierno y los socios Paloma Esteban El auge de Aliança Catalana aboca a una nueva estrategia de Puigdemont

Este martes, desde la tribuna, Rufián reprochó que se tildara de racista la norma solo porque la propusiera Junts, porque las competencias no las iba a gestionar ellos, sino el gobierno del socialista Illa. Este miércoles, tildó esa postura de «kafkiana» en los pasillos de la cámara.