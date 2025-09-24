Suscribete a
Los socialistas ven a Quiñones «ir de sobrado a vacilar y reírse»

El consejero defiende la «acción-reacción» de la Junta con un «plan integral y ambicioso» para la recuperación de las zonas afectadas por los fuegos

Varios procuradores socialistas conversan durante el pleno de las Cortes ICAL
Montse Serrador

Montse Serrador

Valladolid

Los incendios forestales volvieron a protagonizar el mayor número de minutos en el pleno de ayer de las Cortes autonómicas. En la sesión de control la oposición hizo cinco preguntas que sirvieron para cuestionar la actuación de la Junta durante los fuegos de este ... verano y, sobre todo, reprobar al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suarez-Quiñones, al que desde la bancada socialista se le acusó de «venir sobrado a vacilar y reírse de nuestras propuestas». Estas fueron las palabras del procurador segoviano José Luis Vázquez, quien censuró la «sesión de enfriamiento después de la tragedia por su negligente gestión». El consejero, en cambio, defendió la «acción-reacción» de la Junta con un «plan integral y ambicioso» para la recuperación.

