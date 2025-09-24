Los socialistas ven a Quiñones «ir de sobrado a vacilar y reírse»

Los incendios forestales volvieron a protagonizar el mayor número de minutos en el pleno de ayer de las Cortes autonómicas. En la sesión de control la oposición hizo cinco preguntas que sirvieron para cuestionar la actuación de la Junta durante los fuegos de este ... verano y, sobre todo, reprobar al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suarez-Quiñones, al que desde la bancada socialista se le acusó de «venir sobrado a vacilar y reírse de nuestras propuestas». Estas fueron las palabras del procurador segoviano José Luis Vázquez, quien censuró la «sesión de enfriamiento después de la tragedia por su negligente gestión». El consejero, en cambio, defendió la «acción-reacción» de la Junta con un «plan integral y ambicioso» para la recuperación.

Especialmente dura fue la viceportavoz del Grupo Socialista, Nuria Rubio, que denunció cómo «la Junta se supera». «No bastaba con llegar tarde o esconderse, sino que ahora colocan un cartel de que 'Aquí invierte la Junta', en una casa calcinada» en Castrocalbón (León)». Rubio también criticó las misivas enviadas por la administración autonómica a los alcaldes de pueblos afectados, «una carta tipo, un copia y pega» y destacó, incluso, que «han enviado» al alcalde de Ponferrada, Marco Morala, «a darlas en mano». «Castilla y León merece mucho más y ha llegado el momento del cambio. Mi recomendación es que despidan al consejero y contraten a un buen cartero», concluyó, aunque antes tuvo tiempo de criticar que «los marrones se los dejan a las mujeres, mientras el presidente y el consejero siguen escondidos», en referencia a los encuentros que ha protagonizado la vicepresidenta Isabel Blanco con afectados por los incendios.

Precisamente, a Mañueco se dirigió el portavoz de la UPL, Luis Mariano Santos, que le pidió que «escuche a todos los alcaldes, no solo a los suyos». También le reprochó el cartel de Castrocalbón: «Maldita la gracia que nos hace esa necesidad suya de presumir de esfuerzo de arreglar algo que ustedes han estropeado». El presidente de la Junta defendió que las ayudas «están llegando y vamos haciendo bien las cosas» y aprovechó para hacer una relación de todas las partidas que ya se han aprobado con su consiguiente destino.

Por último, el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, contestó a una pregunta del socialista José Ignacio Martín Benito, quien denunció el «destrozo incalculable» de los incendios y el «golpe durísimo» que ha supuesto para el turismo. «Lo vamos a sacar adelante trabajando codo con codo», contestó Santonja, y anunció que las obras de restauración del Mirador de Orellán, en Las Médulas, comenzarán esta semana para que pueda abrirse a finales de noviembre. «El sector es muy fuerte», añadió, y como prueba apuntó que los afiliados a la Seguridad Social del turismo rural en agosto aumentaron un 0,7 por ciento y los viajeros se mantuvieron en niveles de 2019. «Volveremos a esa situación», concluyó.