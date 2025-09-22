El sector del turismo ve vital «lavar la imagen» ante un «difícil» otoño tras los fuegos

«Lo hemos pasado muy mal, pero no nos podemos quedar en la negatividad y viendo el vaso vacío. Tenemos que empezar a verlo medio lleno porque si no, llegarán diciembre, enero y febrero y tendremos que cerrar». Quien habla es Noelia Correa, una de ... las fundadoras de Guías Bierzo, entre cuyas rutas habituales se encuentra el enclave de Las Médulas, uno de los tesoros naturales que fue pasto de las llamas en agosto. El pasado 10 de septiembre retomaba las visitas a la Senda de las Valiñas, la más clásica del entorno natural, que «por suerte, no ha sido de las más afectadas». Aunque algunos de sus centenarios castaños no han podido sobrevivir al paso de las llamas, «dos tercios de la ruta está como si no hubiera pasado nada. ¡Ha sido un milagro!».

Arrancó porque no podía esperar más. «Hemos tenido muchas cancelaciones, incluso hasta marzo de 2026, lo que me parece un poco locura». Este mes de parón ha supuesto «mucho dinero, miles y miles de euros». Calcula que entre agosto y septiembre su pequeña empresa habrá perdido «entre 10.000 y 15.000 euros, probablemente más», así que cuando comprobó que se podía hacer la citada ruta tiró para adelante. Dice que el pueblo de Las Médulas «está muy contento» de que hayan retomado la actividad: «Son grupos de 50 personas que visitan la zona y consumen. ¡Es la única manera de que esto arranque!».

Recuerda que conforme pasaban los días y veía que los efectivos no podían doblegar el virulento incendio «lloraba» incrédula, pero ahora no es momento de «quedarse en la desgracia». «Septiembre y octubre solían ser meses buenos. Hay que aprovechar». Tiene la esperanza de que conforme avance el tiempo «la gente vaya perdiendo el miedo a venir». Confía también en la «solidaridad» de la gente: «Se ha visto muchas veces que nuestro país es solidario», y a ella se lo están demostrando los grupos que ha guiado en estas últimas semanas. Por eso, pide a las administraciones que publiciten «qué se puede hacer» en este enclave Patrimonio de la Humanidad «a día de hoy».

«Se puede venir»

Uno de los establecimientos en los que Noelia Correa suele hacer parada en sus rutas es el Restaurante Agoga, a cuyo frente se encuentra Fina Gómez. A esta hostelera aún le cuesta asimilar lo ocurrido: «Cada vez que me asomo a la ventana me derrumbo. Sobre todo, por las mañanas», explica con resignación al otro lado del teléfono mientras expertos del CSIC merodean estos días por el entorno del complejo rural que regenta para evaluar las consecuencias de las llamas. «Hay muy poco movimiento. A la gente le cuesta venir a un paisaje tristón», pero insiste en que el enclave «siguen teniendo su encanto» y «tienen trozos muy verdes que volverán a coger sus colores amarillos, marrones... este otoño», una estación que se les plantea «con incertidumbre». «A Las Médulas se puede venir, pero hay que hacerlo con respeto y mucho cuidado de no salirse de las zonas que están habilitadas», señala.

Desde el pasado 10 de agosto que se desató el incendio hasta esta misma semana cuenta las reservas con los dedos de una mano: «He tenido cuatro o cinco», lamenta. Espera, al menos, que esta «catástrofe» sirva para «dar comienzo a algo positivo entre lugareños y administraciones», y que «empiecen a cuidar la mina como nunca lo hicieron»: «Que haya desbroces, vigilancia continua... ¡Si estamos en una zona protegida que se note en la imagen del pueblo!». Considera vital que la administración se involucre en la creación de puestos de trabajo que ocupen a gente «que pueda crear aquí su hogar» y sustituir un turismo «intensivo» por uno «selectivo, que valore lo que tenemos, lo respete y deje frutos en el pueblo».

Aún no han salido los datos relativos a agosto de la encuesta de ocupación de los alojamientos de turismo rural que realiza mensualmente el Instituto Nacional de Estadística. Al sector tampoco le hacen falta para saber que el pasado mes, el que más caja hacen de todo el año, «se fue a hacer puñetas». «Y no solo él, sino las previsiones para septiembre», lamenta Luis Chico, presidente de la Asociación Regional de Empresarios de Turismo Rural.

Por ello, no duda que lo ocurrido tendrá su «repercusión» durante el otoño, y de ahí que «si son importantes las ayudas para los directamente afectados, también lo es concienciar y sensibilizar a la población, tanto a los que nos visitan como a los que no, de que no se ha quemado todo, de que tenemos mucho patrimonio, enogastronomía, enoturismo... que ofrecer».

«Lo que estamos pidiendo es lavar la cara de la situación», coincide el leonés Jesús del Río, actual secretario general de la Asociación Española de Turismo Rural (Asetur) y antes al frente de la Asociación Leonesa de Empresarios de Turismo Rural. Barre para casa y dice que es cierto que «un 10 por ciento de la provincia de León se ha calcinado, pero hay otro 90 sin quemar y es lo que tenemos que potenciar (...) No podemos cruzarnos de brazos y esperar diez años a que todo esto se recupere».

Lamenta que el verano terminase para ellos «excesivamente pronto». Desde el día 15 de agosto hubo «mucho bajón de actividad» y no solo cancelaciones para esos días, sino también «más a largo plazo». Ahora, hay zonas de la provincia que comienzan a recuperar «reservas». «Otoño suele ser una temporada buena para el sector con jornadas gastronómicas, el turismo micológico, la berrea...», así que espera que «poco a poco vayamos recuperando la normalidad». No obstante, «ni mucho menos» paliarán lo perdido en verano porque «la facturación en turismo rural se produce durante los meses de verano. Es cuando realmente haces el colchón para aguantar el resto del año».

También sufrieron cancelaciones en la Montaña Palentina, amenazada por el incendio originado en la localidad leonesa de Canalejas y que se propagó rápidamente al norte de la provincia de Palencia. «Tuvimos cancelaciones previas, las hubo durante y ahora estamos temiendo lo que pueda pasar en septiembre y octubre, meses súper importantes para nosotros por el tema de la berrea. Creemos que también nos va afectar y sí que va a bajar la ocupación respecto a otros años», señala Fernando Beltrán, presidente de la Asociación Montaña Palentina, que engloba a medio centenar de alojamientos, restaurantes y otro tipo empresas turísticas.

Visitantes de Las Médulas en los últimos días ABC

Con el «verano perdido», su objetivo es «intentar paliar» el daño a base de «publicidad» para atraer visitantes, y «una mejor gestión de los precios»: «Queremos mostrar que en esta zona hay muy pocas hectáreas afectadas. Serán unas 3.000 cuando hay 78.000 en toda la montaña. El humo ya desapareció y el cielo vuelve a estar cristalino». A las administraciones les pide, sobre todo, que les ayuden a «mejorar la imagen» que se ha podido transmitir, con la esperanza de que «en un año» vuelva el turismo de meses atrás.

Que con el tiempo eso ocurre lo sabe Ana Fernández, al frente de Naturaliste, una pequeña empresa dedicada a la observación de fauna que, entre otras zonas, realiza rutas por la Sierra de la Culebra. Tuvo su momento malo cuando en 2022 las llamas arrasaron gran parte del paraje, pero «el monte bajo ya se está recuperando y este año con la berrea esperemos que haya bastante movimiento». Cree que en la comarca de Sanabria, donde también realizan tours, terminará ocurriendo lo mismo. Allí, tras las cancelaciones de agosto, el otoño se les plantea «en principio difícil, aunque el turismo es imprevisible. Pronto será la época de la berrea y de las setas y veremos cómo afecta».

Allí, los empresarios se han puesto manos a la obra para dejar claro que «Sanabria está más viva que nunca» y que «la hostelería está funcionando», sostiene Ángel Vicente, al frente de la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería. Es el lema que la Diputación llevó este fin de semana a la Feria de Ecoturismo 'Naturcyl', que acogió el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia).

«Mirar al futuro»

A los establecimientos de esta comarca zamorana lo ocurrido «le ha machacado no solo el verano, sino todo el año», pero ahora «toca mirar al futuro» con el deseo de que «el turismo de fin de semana se vaya recuperando» los próximos meses, añade su compañero Jesús Rodríguez Chimeno, al frente de la Asociación de Hostelería Sanabria-Carballeda: «Hay que hacer mucha inversión en publicidad, organizar cosas y para ello estamos trabajando con Junta y Diputación».

En la reunión recientemente mantenida con la consejera de Empleo e Industria, Leticia García, y la viceconsejera de Acción Cultura, Mar Sancho, así lo acordaron y las zonas afectadas por los incendios tendrán un especial protagonismo en grandes eventos como Intur o Fitur. Por lo pronto, este miércoles 24 de septiembre Vigo de Sanabria acogerá una jornada de Posadas Rurales.