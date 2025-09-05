Suscribete a
ABC Premium
Escucha
Las Noticias de ABC: Rebelión judicial contra García Ortiz en la apertura del Año Judicial
El tiempo
La Aemet pone en aviso a España de cara al fin de semana: llegan lluvias con tormentas

El nuevo decreto de ordenación de los montes «agilizará trámites»

La Junta da luz verde a otros ocho millones en ayudas para los afectados por el fuego

Mañueco anuncia un «ambicioso plan» para impulsar la ganadería extensiva en Castilla y León

El nuevo decreto de ordenación de los montes «agilizará trámites»
Miriam Antolín

Miriam Antolín

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León dio este jueves el primer paso para la que será la nueva normativa para la planificación y ordenación forestal en la Comunidad. Así, se dio luz verde a un proyecto de decreto que, ... según indicó el portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, servirá para «agilizar los trámites», facilitando medios electrónicos, y permitir la «implantación de tecnologías novedosas» en el ámbito de los inventarios de masas arboladas y terrenos de este tipo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app