El nuevo decreto de ordenación de los montes «agilizará trámites»

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León dio este jueves el primer paso para la que será la nueva normativa para la planificación y ordenación forestal en la Comunidad. Así, se dio luz verde a un proyecto de decreto que, ... según indicó el portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, servirá para «agilizar los trámites», facilitando medios electrónicos, y permitir la «implantación de tecnologías novedosas» en el ámbito de los inventarios de masas arboladas y terrenos de este tipo.

En ese mismo sentido, apuntó que estas tareas de ordenación son ahora «imprescindibles» y se hacen «más necesarias» y «apremiantes» para analizar y poner en marcha la restauración de «espacios afectados» por catástrofes naturales y para mejorar las características del entorno forestal.

En esa misma línea, indicó que el nuevo texto servirá también para dar «mayor seguridad» jurídica al administrado en cuanto al conocimiento de los plazos necesarios en los procedimientos y sus efectos. Además, explicó que se trata de una normativa que se aplicará a los terrenos que tienen consideración legal de monte, tanto arbolados como desarbolados y aseguró que lo que se busca es «mejorar de la forma más eficiente» con un «compromiso técnico» de cara a «obtener recursos, pero también mejorar la calidad de la masa forestal».

500.000 hectáreas más

Ha subrayado, también, que Castilla y León tiene en esta materia una «responsabilidad», al ser la autonomía española con mayor superficie de este tipo y una de las más grandes de Europa. Al respecto, añadió que desde que asumió las competencias la Comunidad ha incorporado 500.000 hectáreas de este tipo de terreno.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno dio el visto bueno a la segunda tanda de ayudas para afectados por los incendios dotada con otros ocho millones. Así, son ya 16 de los 114 presupuestados y se han puesto en marcha «dos tercios» de las 45 medidas comprometidas, explicó, tras resaltar la «agilidad» del proceso.

La administración regional aprobó otras 70 ayudas de 5.500 euros cada una para agricultores y ganaderos profesionales, que se unen a las 460 de la pasada semana. Además, salieron adelante apoyos de 500 euros para otras 150 familias que tuvieron que ser evacuadas de sus domicilios por la cercanía de las llamas -en el Consejo anterior fueron 69- .

Por otra parte, se dio el visto bueno a una partida de 100.000 euros para subvenciones a entidades locales para hacer frente a los gastos de manutención, apoyo psicosocial y cuidado de las personas desplazadas o miembros de Protección Civil hasta sus instalaciones. Por el momento, 24 ayuntamientos han solicitado estas cuantías.

Se suman al apartado dotado con 5.500 euros otros 19 autónomos y pymes cuyos negocios se vieron afectados por la oleada de incendios de hace dos semanas

. Como ampliación de las medidas aprobadas a finales de agosto, citó las que van destinadas a empleados que se ven afectados por reducción de jornada o ERTE -con un presupuesto total de 250.000 euros-, aunque «hasta ahora no ha habido ninguno» en las localidades más damnificadas o aquellas que se destinan a paliar los perjuicios que hayan sufrido reservas de caza. Por otro lado, se destinarán dos millones para reponer sistemas de agua potable y abastecimiento y y otros dos para restablecer el mirador de Orellán y el aula arqueológica en Las Médulas, afectadas también por los incendios.