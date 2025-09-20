Una treintena de medios aéreos y terrestres luchan contra un incendio forestal en Pendilla de Arbás (León)

La Junta de Castilla y León ha elevado este sábado el nivel dos del Índice de Gravedad Potencial para el incendio forestal declarado en la noche de ayer en la localidad leonesa de Pendilla de Arbás, perteneciente al término municipal de Villamanín de la Tercia, debido a que representa una «amenaza seria» para las poblaciones, que puede exigir medidas de socorro de la población o protección de bienes.

El fuego se inició a las 23.40 horas del viernes por motivos que todavía se desconocen, aunque al parecer el fuego podría haber sido intencionado, y sobre las 9.20 horas de este sábado el nivel uno del IGR por la previsión de tardar más de doce horas para estabilizarlo y a que podía suponer leves restricciones para la población o leve afección a infraestructuras.

En el lugar trabajan en estos momentos una treintena de medios, entre los que se encuentran siete agentes medioambientales o celadores, dos técnicos, cuatro cuadrillas terrestres y seis helitransportadas, tres bulldozer, cinco autobombas, dos helicópteros y un medio perteneciente a otra administración.

Por otra parte, en Castilla y León se encuentra en índice de gravedad 1 otro incendio en la localidad zamorana de Lanseros, un fuego que, según ha informado la Junta a través del perfil Naturcyl de redes sociales, «evoluciona favorablemente después de que avanzase muy rápidamente en los primeros momentos». Además, las mismas fuentes han detallado que en esta misma intervención «salió desde la carretera, otro incendio más debido a causas humanas».