Argüello critica «la polarización política interesada» que utiliza Gaza «al servicio de los intereses del corto plazo»

El gran canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca, José Luis Retana, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, durante la inauguración del curso

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha señalado que la situación en Gaza pide el «clamor» de toda la sociedad. «No nos escondamos detrás de las palabras», manifestado ante la bronca política que centra la conversación sobre cómo llamarlo, si genocidio o masacre, entre otras acepciones.

«No quiero entrar en el juego de las palabras precisamente cuando se han convertido en un objeto de polarización. Yo creo que la Iglesia a través del papa Francisco y del papa León se han referido insistentemente desde hace ya mucho tiempo a lo que está ocurriendo en esta tierra, como también en otros lugares del mundo, como una expresión de indignidad y de lo que está ocurriendo también en Gaza como una verdadera masacre», ha definido.

En declaraciones recogidas por Ical en el acceso al Aula Magna de la Universidad Pontificia de Salamanca, donde tuvo lugar el solemne acto de inicio del curso, y compareció junto al gran canciller, José Luis Retana, y el rector, Santiago García-Jalón de la Lama, Argüello ha apuntado, aprovechando su presencia «en sede académica», que la «titulación formal» o la regulación, incluso, del delito internacional del genocidio le corresponde a la Corte Suprema Internacional.

«Pero lo que es evidente, no nos escondamos detrás de las palabras, es que lo que está ocurriendo en Gaza, y recordaría también lo que está ocurriendo en Sudan o en Haití, es algo que pide el clamor de toda la sociedad», ha recalcado el presidente de la Conferencia Episcopal Española, reclamando a la ciudadanía realizar toda «presión moral» que esté en su mano. «Los creyentes decimos también la oración y todo lo que pueda hacerse por contribuir a la paz», ha añadido.

Más temas:

Política

Israel

Gaza