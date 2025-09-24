El Rey exige a Israel ante la ONU «detener ya la masacre» en Gaza: «Nos cuesta comprender lo que está haciendo»

Felipe VI, en Nueva York, ante el plenario de la Asamblea General de las Naciones Unidas

Felipe VI ha intervenido en nombre de España ante la Asamblea General de Naciones Unidas este martes en Nueva York, en un discurso en el que ha hecho una defensa a ultranza del multilateralismo -en un momento de crisis de la organización internacional- y ha pedido a Israel que pare la operación militar en Gaza, que ha causado un desastre humanitario en la población civil palestina.

El Rey lamentó que «nos cuesta comprender lo que el Gobierno israelí está haciendo en Gaza». Y añadió: «Por eso clamamos, imploramos, exigimos: detengan ya esta masacre. No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo, que tanto ha sufrido a lo largo de la historia».

La causa palestina, el reconocimiento de su Estado y la guerra en Gaza han capitalizado buena parte de la atención en este arranque del periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el gran cónclave de la comunidad internacional.

Noticia Relacionada Trump alerta a los europeos sobre inmigración y energía: «Vuestros países se van al infierno» Javier Ansorena

Felipe VI siguió, como no puede ser de otro modo, las posiciones al respecto que ha seguido el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha convertido a la causa palestina en una de sus banderas políticas.

«No podemos guardar silencio, ni mirar hacia otro lado ante la devastación», dijo sobre los efectos de las operaciones militares de Israel en Gaza. «Son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa. Repugnan a la conciencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional», dijo.

Noticia Relacionada Guterres advierte de que «la impunidad es la madre del caos», con el mundo pendiente de Gaza Javier Ansorena El secretario general de la ONU emitió un tono de alerta sobre el rumbo que ha tomado la comunidad internacional: «Ochenta años después, nos enfrentamos de nuevo a la cuestión que nuestros fundadores enfrentaron

Felipe VI condenó sin ambages el «execrable terrorismo de Hamás y especialmente aquella matanza brutal del 7 de octubre de 2023 contra la población de Israel». Pero «con la misma firmeza», exigió que Israel aplique el derecho internacional humanitario en toda Gaza y Cisjordania.

También defendió el reconocimiento del Estado de Palestino, que «debe ayudar a conseguir una paz regional justa y definitiva». Es un paso que habían dado hasta ahora más de 140 países, al que España se sumó el año pasado y que acaban de dar países occidentales y aliados de Israel como Reino Unido, Francia, Canadá y Australia.

Pero, al contrario que Sánchez, el Rey no mencionó en su discurso la palabra «genocidio», que el jefe del Ejecutivo ha convertido en arma arrojadiza contra la oposición en la política doméstica.

(EN AMPLIACIÓN)