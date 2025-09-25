Moreno pide «parar la catástrofe humana» en Gaza más allá de «debates semánticos» sobre si es «genocidio o matanza»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado este jueves que la prioridad tiene que ser «parar la catástrofe humana» en Gaza, más allá de «debates semánticos» sobre si es «genocidio o matanza». En declaraciones a los medios de ... comunicación en el Parlamento, Moreno ha sido preguntado sobre el hecho de que el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, uno de los barones del PP, haya calificado de «genocidio» lo que está ocurriendo en Gaza. «Que el señor Rueda ha dicho genocidio, me parece bien», ha apuntado el presidente andaluz.

Para Moreno, el presidente gallego ha dicho algo que dicen todos en el PP, que estamos una «matanza» en Gaza como consecuencia de una acción del gobierno israelí, y consideramos «que hay que detener y parar esta guerra que tanto daño está haciendo a civiles y a personas desprotegidas y vulnerables». Ha indicado que el estado israelí y el estado palestino tienen «que convivir», pero el futuro de Palestina «no puede pasar por un grupo terrorista como Hamas, que debe devolver los rehenes».

Según Moreno, lo que no se puede hacer es caer en la «confrontación y la polarización» que busca el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha planteado que si realmente lo que nos importa es el futuro de los gazatíes, «por qué no nos unimos». «¿Por qué el presidente no construye para que podamos unirnos todos?», ha preguntado Juanma Moreno, apuntando que «todos estamos en contra de la situación que está sucediendo (en Gaza) y todos queremos parar la guerra».

Por ello, ha considerado que hay que dejarse de «debates semánticos» sobre si estamos ante un «genocidio o una matanza» y «vayamos al grano», que es «que paremos de una vez por todas esta catástrofe humana». «Lo que no podemos es estar contestándole al señor Sánchez en una pregunta absurda», ha indicado Moreno sobre si para el PP es o no «genocidio» lo que está ocurriendo en Gaza, y ha insistido en que el presidente del Gobierno lo que quiere es «dividir». «Estamos en una cuestión semántica y simplemente por estar en una cuestión semántica, él lo único que quiere es volver a dividir», ha dicho en referencia a Sánchez, a quien «no le importan los gazatíes, sino sobrevivir en su ámbito electoral», según ha apuntado.