Juanma Moreno hará más rebajas fiscales para el alquiler de la vivienda a jóvenes y mayores

Moreno pide «parar la catástrofe humana» en Gaza más allá de «debates semánticos» sobre si es «genocidio o matanza»

El presidente andaluz recalca que el estado israelí y el estado palestino tienen «que convivir», pero el futuro de Palestina «no puede pasar por un grupo terrorista como Hamas, que debe devolver los rehenes»

Juanma Moreno, junto a la consejera Carolina España, este jueves en el Parlamento
Juanma Moreno, junto a la consejera Carolina España, este jueves en el Parlamento E.P.
Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

Sevilla

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado este jueves que la prioridad tiene que ser «parar la catástrofe humana» en Gaza, más allá de «debates semánticos» sobre si es «genocidio o matanza». En declaraciones a los medios de ... comunicación en el Parlamento, Moreno ha sido preguntado sobre el hecho de que el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, uno de los barones del PP, haya calificado de «genocidio» lo que está ocurriendo en Gaza. «Que el señor Rueda ha dicho genocidio, me parece bien», ha apuntado el presidente andaluz.

