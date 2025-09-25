Las Cortes se 'debaten' entre «la masacre» y «el genocidio» en Gaza

«Esto es un genocidio, hay que decirlo alto y claro», aseguró la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez. «Es una masacre y todo ataque indiscriminado tiene que ser condenado», señaló después el procurador del Grupo Popular, Ramiro Ruiz Medrano. Un debate 'semántico' para encontrar la forma de referirse a un mismo hecho que no es otro que la tragedia que se vive en Gaza, donde miles de personas han muerto en los ataques de Israel.

Pero en lo que ninguna de las dos formaciones están de acuerdo es en los orígenes y causas de la tragedia, y, sobre todo, en las formas que unos y otros utilizan para defender sus posturas ya que, si los socialistas aprovechan para ensalzar la actuación de Pedro Sánchez con este asunto como adalid de la paz al haberse sabido colocar en el «lado correcto de la historia», para el PP lo que éste busca con sus actuaciones es echar «una cortina de humo» para tapar los problemas judiciales de su entorno.

Así que con el 'no' del PP, al que se sumó Vox, el Grupo Socialista vio rechazada la proposición no de ley presentada ayer en las Cortes (36 a favor y 44 en contra) en la que se «condena el genocidio sobre la población de Gaza y se insta a la Junta a condenar de manera expresa la obstrucción de la ayuda humanitaria a la población gazatí por el Gobierno israelí y a comprometerse a trabajar desde las instituciones por la defensa de los derechos humanos».

Patricia Gómez pidió a la bancada popular que censurara «sin ambages, ni titubeos el genocidio». Ruiz Medrano respondió que su partido mantiene lo que decía hace menos de un año Sánchez, es decir, que debe ser la Corte Penal Internacional y el Tribunal Penal Internacional quien decida si lo que ocurre en Gaza tiene esa consideración. El procurador popular presentó una enmienda de sustitución en la que además de «condenar de manera expresa» la obstrucción de la ayuda humanitaria a la población gazatí, condenaba a Hamás «por el uso de civiles como escudos humanos». No fue aceptada por el proponente de la PNL.

Vox también rechazó la propuesta socialista. Susana Suárez argumentó que a Pedro Sánchez «le importa un bledo lo que ocurre en Gaza» y defendió que «no puede ser un defensor de la paz quien gobierna con el apoyo de ETA». El PSOE contó con el apoyo, aunque insuficiente, de UPL-Soria ¡Ya!, Por Ávila, Francisco Igea y Podemos cuyo representante, Pablo Fernández, aprovechó para atacar al Gobierno por un embargo de armas que «tiene más agujeros que un queso gruyere».