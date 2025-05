García Egea: «No me voy por hacer nada malo, sino para facilitar un congreso»

Apenas unas horas después de que se hiciera pública su dimisión como secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea rompió su silencio de los últimos días y concedió una entrevista en la Sexta, donde confirmó que por la tarde había tomado una de las decisiones más difíciles como militante, desde que se afilió al partido hace 20 años:dejar la secretaría general del partido. García Egea, con semblante tranquilo y serio, subrayó que se va no por haber hecho nada malo, «sino para facilitar un congreso» .«Es el momento de dar un paso al lado y ser diputado por Murcia, y no secretario general».

El que ha sido número dos del PP desde el verano de 2018, dio por hecho el final de la etapa de Pablo Casado al frente de esta organización política, y subrayó que ahora deben ser los afiliados los que elijan una nueva dirección nacional en el partido.

García Egea, que con ironía comentó que se estaba haciendo «gallego», explicó que estos últimos días ha hablado mucho con Pablo Casado, y este martes se movió entre Génova y algún lugar de los alrededores. Al final, por la tarde, tuvo una última conversación con el presidente nacional del PP y tomaron la decisión entre ambos:«Hemos decidido que esta es la mejor solución, y ahora debe darse voz a los afiliados».

El ya ex secretario general del PP aseguró que no ha ofrecido resistencia ante Casado, y confirmó que este miércoles no acudirá a la sesión de control en el Congreso.

En esta entrevista, horas después de presentar su dimisión, García Egea demostró que quiere marcharse sin hacer ningún destrozo en el PP, y sin lanzar nuevas acusaciones contra Ayuso. Al contrario, elogió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, subrayó que es de los mejores activos electorales que tiene el partido en este momento y elogió el trabajo de la Comunidad de Madrid. Además, deseó que las explicaciones que ha dado Ayuso sobre los contratos que afectan a su hermano sean suficientes para que no haya ninguna duda sobre su legalidad. «Las explicaciones han sido suficientemente satisfactorias».

García Egea explicó que en agosto o septiembre recibieron una información relacionada con un contrato de la Comunidad de Madrid donde figuraba una ‘comisión’ que habría recibido el hermano de Ayuso. Ante ese hecho, el P P «preguntó» a la presidenta de la Comunidad de Madrid, para aclarar todos los términos . A partir de ahí, expresó su plena confianza en que esa información que les llegó a la sede del PP «sea falsa». «Y desde el viernes también lo creo», remarcó. García Egea negó rotundamente que la información que recibieron procediera de La Moncloa. Y también negó por completo las acusaciones de espionaje que se han vertido contra Génova.

Muy pocos reproches a Ayuso ni a nadie, después de meses de guerra descarnada dentro del PP. Eso sí, García Egea aseguró que tuvieron que decidir entre «conveniencia o rectitud» , cuando recibieron esa información. Y decidieron «preguntar», porque tenían un compromiso por la regeneración. Además, sí afeó a Ayuso que presionara para adelantar el congreso del PPde Madrid, algo que relacionó con las informaciones que se habían recibido en Génova sobre los contratos sanitarios.

«Confío en la presunción de inocencia de todos los militantes y cargos del PP», insistió. «Se aportó la documentación que pedimos sobre la información recibida, y ahí termina nuestro trabajo».

El que ha sido mano derecha de Casado, reiteró su lealtad con el presidente nacional del PP. «A Pablo Casado le seré siempre leal». Se refirió también a la manifestación del domingo frente a la sede del PP, para pedir la dimisión de Casado : «Ahí no he visto un solo carné del Partido Popular. No es acertado rodear el Congreso, ni una sede».