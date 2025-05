Casado convierte su salida en una agonía

La descomposición del Partido Popular en torno al proyecto de Pablo Casado como presidente nacional se aceleró este martes y la crisis interna entró en una fase de dimisiones en cascada, que culminó con la renuncia del secretario general, Teodoro García Egea, que se resistió hasta el último momento a dejar el puesto de número dos. En cuanto se confirmó su salida de la cúpula del partido, Casado convocó la Junta Directiva Nacional para el próximo martes, 1 de marzo, y la celebración de un congreso extraordinario. De esta manera, el presidente nacional del PP tiene previsto presentarse hoy ante los líderes regionales del partido con esas dos cesiones, que le reclamaron en un primer momento:la cabeza de García Egea y la convocatoria de un congreso urgente.

El problema para Casado es que esas dos medidas se quedan muy cortas para lo que se ha convertido en un clamor en todo el partido :la dimisión inmediata del propio presidente nacional . Ahora, Casado gana algo de tiempo y se desprende de uno de los principales obstáculos para tratar de llegar a una solución y a una salida digna.

El líder del PP comprobó durante toda la mañana del martes cómo algunos de sus más fieles colaboradores le daban la espalda y se borraban de su equipo. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, presentó su dimisión como portavoz nacional , y ni siquiera quiso decir de forma pública si apoyaba o no a Casado. Además, se confirmó la dimisión de Belén Hoyo, ‘casadista’ al cien por cien, presidenta del Comité Electoral y miembro del de Dirección, quien el día anterior había puesto su renuncia sobre la mesa al constatar la cerrazón del presidente del partido a la hora de desbloquear la situación y convocar un congreso de forma inmediata. Este martes también se anunció la dimisión de otra persona muy próxima a Casado y a Almeida, Andrea Levy , como miembro del Comité de Dirección y del Comité de Derechos y Garantías. Al mismo tiempo, diputados como Ana Vázquez dimitieron en su cargo orgánico, en este caso, como responsable de Emigración del PP.

Mientras, los barones redoblaron las presiones, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza , para exigir la «última solución» a Casado, como dijo el presidente de la Xunta de Galicia, al que la mayoría en el PPve ya como referente de la formación. «Tomaré las decisiones en función de lo que el partido me pida», aseguró Feijóo, cuando se le preguntó por su futuro al frente del PP.

En esa situación extrema, con todo el partido en contra, Casado fue consciente al final de la mañana de que no le quedaba salida, ante la negativa de García Egea a presentar su dimisión, por mucho que se lo pidiera el presidente de su partido. El número dos del PP acabó bloqueando cualquier solución y Casado pidió auxilio a personas de confianza para empezar a preparar una salida «lo menos dolorosa posible». Los rumores sobre una dimisión del presidente nacional del partido esa misma tarde se dispararon, mientras que desde Génova se aseguraba que no sería durante la jornada.

Entre las tres y las seis de la tarde, el enfrentamiento entre Casado y García Egea se enconó para tratar de desbloquear la situación y finalmente, se pudo confirmar la dimisión del secretario general del PP. En Génova se hizo el silencio absoluto sobre esa renuncia, pero acto seguido se informó de que Casado convocaba la Junta Directiva Nacional para el martes, 1 de marzo. En ese órgano, el más importante y con más poder entre congresos, se votará la celebración de un congreso extraordinario, que por su carácter urgente se organizaría un mes después, como marcan los estatutos del partido. Es decir, a principios de abril.

Cumbre en Génova

De esta manera, Casado podrá ofrecer la ‘cabeza’ de García Egea en bandeja esta tarde a los presidentes regionales del PP. En un primer momento, quiso convocar a los que están en el poder, pero los barones exigieron que esa ‘cumbre’ en Génova se extendiera a todos los presidentes del partido en las comunidades y Casado accedió, según fuentes territoriales. Al incluir solo a los que son dirigentes del partido, desde el primer momento se dejó fuera a Ayuso, que no preside el PP de Madrid. La reunión será este miércoles a las ocho de la tarde, hora fijada para que pudiera llegar el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno , quien debía asistir a primera hora de la tarde al Parlamento andaluz. Quien podría no acudir es el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que tiene sesión de control hoy también pero no cuenta con un AVE para llegar a tiempo a Madrid.

La convocatoria

Casado ha convocado así a los más de 400 miembros de la Junta Directiva Nacional así:«Te convoco a la reunión de la Junta Directiva Nacional el próximo martes, 1 de marzo, a las 12 horas, con motivo de la celebración del XX Congreso Nacional, que tendrá carácter extraordinario. Recibe un cordial saludo y un abrazo. Pablo Casado». En el orden del día, cinco puntos, en los que se incluye la convocatoria del congreso extraordinario y un informe del presidente nacional, lo que indicaría, en principio, que Casado quiere llegar a la reunión estando al frente del PP para pronunciar un discurso.

Esas son las bazas que aún mantiene. El problema, ‘su’ problema, es que a los barones ya les parece claramente insuficiente tanto la dimisión de Egea como la convocatoria del congreso. Es cierto que se pedía tanto una cosa como otra, pero la crisis es de tal magnitud y la hemorragia del partido ha llegado a tal punto que lo que están pidiendo la inmensa mayoría es la dimisión de Casado y con urgencia. Es algo que llevan reclamando los barones desde el fin de semana, y cada día que pasa sin que se produzca esa renuncia es una jornada más de zozobra en el Partido Popular, donde la angustia por una situación que no pueden controlar sigue creciendo. De hecho, fuentes territoriales aseguraron que la renuncia de García Egea, en estos momentos, ya es algo secundario y menor. La pieza mayor que se quieren cobrar todos es la de Casado para pasar página cuanto antes.

En cuanto al congreso extraordinario, ya era una demanda que hacían incluso los dirigentes más próximos a Casado y a García Egea. Hasta el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, el más cercano a la cúpula del PP, se ha mostrado partidario de celebrar de forma urgente ese congreso y ha defendido que ese proceso esté liderado ya por personas distintas. Fuentes próximas a Casado insistieron que debería dimitir como muy tarde hoy mismo, antes de la reunión prevista con los barones.

Mientras tanto, había estupefacción en el partido y en el Grupo Parlamentario porque a última hora de la noche de este martes seguía en pie la pregunta que Casado tenía previsto hacer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control del Congreso a las nueve de la mañana. Sí se confirmó que García Egea no estará en el Pleno.

Con información de Ana I. Sánchez, José Luis Jiménez y Paloma Cervilla.