Crisis del PP en directo | Casado no dimite y pide a Feijóo que se presente como candidato al congreso, que será el 3 de abril

La presión interna sobre Pablo Casado se mantiene en medio de la crisis en el PP tras la renuncia este martes de su secretario general, Teodoro García Egea y la convocatoria oficial para el martes que viene de la Junta Directiva Nacional. Este miércoles ha intervenido el todavía presidente del partido en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Casado ha convocado a las 20.00 a los presidentes territoriales del PP a un encuentro en Génova y al que no está invitada la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , que no tiene cargo orgánico.

Feijóo tras la reunión: "El partido vive una enorme situación de colapso orgánico" El presidente de la Xunta de Galicia, que concurrirá como candidato en el próximo congreso extraordinario del partido, tras abandonar la sede de Génova a asegurado que han salido "con un partido normalizado". "Salimos con un partido normalizado hasta el congreso y una fecha, 2 y 3 de abril. No voy a hacer ninguna valoración sobre una vacante que no es tal. El congreso aún no está convocado".

01:49 Los barones abandonan la sede José Antonio Monago, presidente del PP de Extremadura tras abandonar la sede de Génova: "Hemos dado un paso más en la resolución de problemas" .El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez: "Estoy seguro de que va a salir un liderazgo que va a reforzar la posición del PP como alternativa política al Gobierno de Sánchez"

01:31 Juanma Moreno a la salida de la reunión: "Queremos acabar con esta crisis" Salen los barones tras más de 5 horas de reunión en la que finalmente han acordado que el próximo congreso del PP se celebrará el 2 y 3 de abril. El presidente de Andalucía agradece el trabajo de Pablo Casado y el "compromiso" de estos años. El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz ha dicho a su salida que ahora es tiempo de mirar al futuro y ha trasladado todo su apoyo a Feijóo. "Tiene el apoyo de todos los territorios" ha dicho Iturgaiz. En un comunicado, el Partido Popular ha dejado claro que Casado no dimite hoy, que aguantará hasta la celebración del Congreso extraordinario. Casado ha pedido al presidente de la Xunta de Galicia que se presente al Congreso Extraordinario.

01:22 Comunicado del PP: Casado no dimite hoy y pide a Feijóo que se presente al congreso Se ha solicitado al presiente nacional que continúe en su cargo hasta el congreso extraordinario, que se celebrará el 3 de abril. Se nombra coordinadora general del partido general a Cuca Gamarra y presidente del comité organizador del congreso a Esteban González. Casado no concurrirá al Congreso. Informa Mariano Calleja.

00:34 Los presidentes regionales del PP están en una segunda vuelta de debate en la reunión que mantienen en Casado en Génova desde las 20.50. Llevan casi cuatro horas ya

00:11 Fuentes próximas a Feijóo subrayan que habrá un respeto "total y absoluto" a los militantes en el proceso para elegir al nuevo presidente del Partido Popular. Es decir, esta noche Feijóo no saldrá de Génova como presidente del PP. Informa Mariano Calleja.

00:10 Los barones del PP cierran filas con Feijóo como líder de unidad El dirigente gallego se reunió a solas con Casado durante hora y media para pactar el relevo en el partido. La mayoría de líderes regionales pidieron al aún presidente que presentara su renuncia anoche

23:05 Empieza la intervención de Pablo Casado después de escuchar a todos los presidentes regionales

22:36 Feijóo toma la palabra en la reunión. El momento decisivo En breve se sabrán los pasos inmediatos que se darán en el PP. En este momento, ya han tomado la palabra la mayoría de los presidentes regionales del PP y en breves tomará la palabra el todavía presidente del partido, Pablo Casado. Informa Mariano Calleja.

22:07 La mayoría de barones están pidiendo a Casado que se vaya hoy Todos los barones que han intervenido en la reunión en Génova, que comenzó cerca de las 20:50, están pidiendo a Pablo Casado que se vaya hoy mismo. En este momento, Pablo Casado ha escuchado a la mitad de los barones. A la llegada de Alberto Núñez Feijóo a Génova 13, todos los presidentes autonómicos consultados han confirmado que a partir de ahora Feijóo es el referente en el PP, e incluso algunos, ya han pedido al presidente gallego que dé el paso para liderar el partido. Todavía, según ha podido saber ABC, Feijóo no ha intervenido en la reunión. Antes de que comenzara el encuentro entre Casado y todos los barones, el presidente de la Xunta de Galicia ha mantenido durante más de hora y media una conversación con el líder del PP para trazar el nuevo futuro del partido. Informa Mariano Calleja.

21:27 Reunión de barones en Génova Casado está dejando hablar a todos los presidentes regionales del PP. Cuando escuche a todos, comunicará los pasos que va a dar. Informa Mariano Calleja.

20:52 Comienza la reunión entre Casado y los barones Empieza la reunión de Casado con todos los presidentes del PP en las regiones para decidir los pasos que se darán a partir de ahora. Tras casi una hora y media de reunión entre Alberto Núñez Feijóo y Pablo Casado en la sede del partido, a las 20:50 ha comenzado la reunión con todos los barones. Informa Mariano Calleja.

20:42 Los barones encumbran a Feijóo como líder del PP a su llegada a Génova A su llegada a Génova, todos los presidentes autonómicos consultados han confirmado que a partir de ahora Feijóo es el referente en el PP, e incluso algunos, como Carlos Iturgaiz, han asegurado a ABC que ya han pedido al presidente gallego que dé el paso para liderar el partido. Informa Mariano Calleja.

20:13 La dimisión de Casado podría convertir a Feijóo en presidente del PP en días En Génova están abiertas ahora mismo todas las posibilidades ante una posible dimisión inmediata de Pablo Casado como presidente nacional del PP. En caso de que renunciara esta noche, Alberto Núñez Feijóo podría ser elegido como nuevo presidente en cuestión de días, según los estatutos del partido. Es una opción que está abierta y nadie descarta ahora mismo, aunque hay muchos escenarios posibles. Habrá que esperar a la reunión de Casado con los barones, hoy a partir de las ocho de la tarde en Génova.

19:25 Los barones piden a Feijóo que dé el paso y se presente como candidato El primero en llegar ha sido el presidente de la Xunta de Galicia, Feijóo, cerca de las 19:15 horas. Minutos después ha llegado José Ignacio Ceniceros, ex presidente de La Rioja. También ha llegado el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz. "Lo que todos estamos esperando de esta reunión lógicamente es que hoy en Genova el partido salga más fuerte que nunca. Y para ello el congreso extraordinario es necesario, urgente y tiene que dejar claro que tiene que ser un congreso de unidad con un candidato. Hace unos días Feijóo dijo que él estaba a disposición de lo que le pidieran los militantes del PP y yo tengo toda la legitimidad para pedirle que se presente y sea nuestro presidente", ha pedido el líder del PP vasco Los barones están pidiendo a Feijóo que dé el paso para liderar el partido y todos están a favor de que Casado llegue a la Junta Directiva convocada para el martes. Informa Mariano Calleja.

19:14 Llega Feijóo a la sede de Génova: "He venido a la reunión a la que me ha convocado el presidente de mi partido" El presidente de la Xunta de Galicia ha llegado a la sede del Partido Popular en la calle de Génova 13. Esta tarde, a las 20.00 h, está previsto que los barones y Pablo Casado mantengan una reunión. "He venido a la reunión a la que me ha convocado el presidente de mi partido", ha dicho a su llegada. El presidente de la Xunta ha venido minutos antes para reunirse a solas con Pablo Casado. Informa Mariano Calleja. Llegada de Núñez Feijóo

18:29 López Miras valora la labor de Casado: "Encontró un partido en horas muy bajas y ha conseguido reactivarlo" El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha valorado el trabajo desempeñado por el presidente nacional del PP, Pablo Casado, del que ha dicho que "encontró un partido en horas muy bajas", tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, y "ha conseguido reactivarlo" y dar "la vuelta a las encuestas". López Miras ha confirmado que ha seguido la intervención de Casado este miércoles en el Congreso y que ha podido hablar con Teodoro García Egea después de que éste presentase su dimisión como secretario general del PP. "Yo hablo con mis amigos. Mucho", ha precisado a preguntas de los periodistas. (EP)

17:20 De los aplausos de Cayetana a las lágrimas de Montesinos: un epitafio de cariño y rencores para despedir a Casado El vicesecretario de Comunicación escuchó las palabras de Casado visiblemente emocionado Pablo Casado, durante su discurso en el Congreso de los Diputados

15:55 Juanma Moreno ve a Alberto Núñez Feijóo como una «referencia» en el PP El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este miércoles «generosidad» con los compañeros que den un paso al lado y con los que puedan llegar en estos momentos de «terrible crisis» en el PP y no ha querido manifestar si el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, debería tomar las riendas del partido, limitándose a apuntar que es una «figura de referencia», el «decano de los presidentes y una persona muy respetada no sólo en el ámbito del partido, sino también en el ámbito social».

14:54 Ciudadanos cree que las políticas de Alberto Núñez Feijóo no se entenderían a nivel nacional Un momento «triste»; el reflejo de «lo peor» de la política. La guerra fratricida en el PP ha desatado en Ciudadanos (Cs) una reflexión cuasi filosófica sobre la volatilidad en su profesión. Hasta hace poco, dicen fuentes de la cúpula de Inés Arrimadas, a su partido le daban «por muerto» y ahora, en apenas una semana, Pablo Casado ha desparramado su imagen pública y se da por hecho que Alberto Núñez Feijóo lo sucederá al frente de los populares. El presidente de la Xunta de Galicia despierta recelos en Cs, que cree que sus postulados, «próximos al nacionalismo» en algunos aspectos, no se entenderían en el resto de España. Informa Juan Casillas. Sigue leyendo aquí.

14:42 López Miras valora la labor de Casado: «Encontró un partido en horas muy bajas y ha conseguido reactivarlo» El presidente de la Región de Murcia ha valorado el trabajo desempeñado por Casado, del que ha dicho que «encontró un partido en horas muy bajas» y que «ha conseguido reactivarlo» y dar «la vuelta a las encuestas». López Miras ha confirmado que ha seguido la intervención de Casado en el Congreso y que ha podido hablar con García Egea. «Yo hablo con mis amigos. Mucho», ha precisado. (EP)

14:31 Alfonso Serrano (PP) espera que haya una resolución de la Fiscalía «cuanto antes» y recalca que tienen «máxima tranquilidad» El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha trasladado este miércoles que espera que la Fiscalía Anticorrupción tenga cuanto antes una resolución de las denuncias que han registrado los partidos de izquierda sobre los contratos vinculados al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «Lo que nos demanda el conjunto de España es que frente al peor Gobierno de España en el peor momento tiene que haber una alternativa de centro derecha, fuerte, unida, sólida y cohesionada», ha sostenido Serrano en declaraciones a los periodistas tras visitar el municipio de Móstoles. También, ha recalcado que el objetivo de la presidenta es «trabajar por Madrid para recuperar esa ilusión» y ha recordado que ya van «17 archivos de denuncias y querellas» contra el Gobierno de Ayuso y ahora no sabe qué recorrido tendrá la interpuesta por Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos porque la Fiscalía «depende de quien depende». Por último, ha defendido que todos los contratos, especialmente los de la gestión de esta pandemia, se encuentran en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid porque «no hay nada que ocultar». «Máxima tranquilidad y confianza a la presidenta», ha zanjado el portavoz 'popular'.

14:20 García Egea ha estado en el Congreso El exsecretario general del PP Teodoro García Egea ha acudido al Congreso de los Diputados tras haberse ausentado del pleno. Preguntado por los periodistas ha dicho estar bien, con normalidad y ha reiterado lo expresado anoche en La Sexta. Su intención es mantener el escaño pese a dejar su cargo orgánico en el PP. Informa Juan Casillas.

14:10 Rufián no cree que Feijóo sea un moderado: «Me suena mucho a lo de Gallardón» El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha mostrado su escepticismo de que el posible nuevo presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sea un moderado o un centrista. «A mí lo de Feijóo me suena mucho a lo de (Alberto Ruiz) Gallardón», ha declarado.

13:53 Ossorio cree que la ausencia de Ayuso en la reunión de Casado y barones pone de manifiesto que debía presidir PP Madrid El consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, ha defendido que la ausencia de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en la reunión del presidente del PP, Pablo Casado, y los dirigentes territoriales del partido de esta tarde pone de manifiesto que ella debía presidir el PP de Madrid. En la rueda de prensa, posterior al Consejo de Gobierno, Ossorio ha subrayado que «no tenía ningún sentido» que la presidenta de la Comunidad de Madrid no fuera, si así lo decidían los afiliados, la presidenta del partido en al región. En este sentido, ha recordado que el resto de presidentes autonómicos de la formación no tienen este problema porque todos dirigen el partido en sus regiones. «Lo que decíamos era lo correcto: si los afiliado en Madrid lo consideraban oportuno, lo razonable es que la presidenta hubiese sido la presidenta del partido y esto pone de manifiesto es situación», ha declarado.

13:47 Ana Beltrán: «Yo a Casado le debo lealtad y respeto. Con él estoy» Ana Beltrán ha remarcado durante una intervención en La Sexta que ella a Casado le debe «lealtad y respeto». «La lealtad en política es muy importante. Así he actuado yo», ha añadido. Asimismo, ha insistido en que «Casado ha tenido un discurso brillante, orientado y para decir cara a cara cuál ha sido su trabajo y cuáles son sus principios». Sobre un posible paso adelante del presidente gallego Alberto Núñez Feijóo, Beltrán ha manifestado que «a Feijóo le tengo en gran estima, pero tiene que decidir la militancia del partido»

13:34 Reunión con los dirigentes territoriales, a las 20h Esta tarde, a las 20.00 horas, Pablo Casado se reúne con los presidentes regionales del Partido Popular en la sede de la calle Génova para abordar la crisis interna que vive la formación. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso no fue convocada dado que no es presidenta del PP madrileño.

13:12 Los obispos se muestran preocupados por el impacto de la crisis del PP en la política española El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha manifestado la preocupación de los prelados por la crisis que se está viviendo en el Partido Popular y el impacto que pueda tener en la vida política española. «Como no, preocupa», indicó en una entrevista en RNE recogida por Servimedia, pues este tipo de crisis suponen «unas dificultades para nuestra vida en común» y para «el sistema habitual de organizarse la política española», más aún, recalcó, «en el momento que vivimos».

13:01 Comisiones Obreras pide transparencia al PP por la comisión del hermano de Ayuso o acciones a Fiscalía El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha pedido que el PP haga «un ejercicio de transparencia» para aclarar la legalidad del supuesto cobro de una comisión por parte del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o que la Fiscalía actúe para esclarecer el tema. Sordo ha destacado que lo importante en este asunto es «explicar exactamente qué es lo que ha ocurrido» con el cobro de comisiones vinculado a una licitación, que Ayuso cifró en 55.000 euros. (EP)

12:54 El presidente del PP de La Rioja dice que están deseando que Feijóo dé el paso adelante El presidente del Partido Popular de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, en referencia a Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que cree que «dará el paso adelante» algo que «estamos deseando la mayoría de presidentes y de organizaciones territoriales». Ha dicho haber vivido «con mucha preocupación» la crisis en el PP, que le ha hecho «atender a numerosos alcaldes y afiliados que estaban llamando y procurando poner serenidad». «No estamos acostumbrados a lo que ha pasado; llevo 40 años en el partido y no recuerdo una crisis como esta», ha añadido. (EP)

12:40 Andoni Ortuzar, PNV, no descarta «una caída en diferido» también de Ayuso y espera que el PP se recomponga para poner «coto» a Vox. Asimismo, ha expresado que le gustaría un Feijóo «moderado, comprensivo con la realidades nacionales vasca y catalana», frente a un PP «hipercentralista».

Ortuzar ha afirmado que es «muy respetuoso con las situaciones de otros partidos, y más cuando está en un momento tan trascendental y tan definitivo y definitorio como en el que está el Partido Popular». (EP)

12:33 Ángel Carromero presenta su baja del PP y deja de ocupar sus cargos en el partido en Madrid El que fuera director general de Cordinación de Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Carromero, se ha dado de baja como afiliado del PP, en plena crisis interna, por lo que ha dejado de ocupar sus cargos dentro del partido en Madrid, según han informado a Europa Press fuentes 'populares'. Carromero era presidente del Comité Electoral y del distrito del PP de Chamartín y a pesar de que su dimisión del Ayuntamiento se produjo el jueves por la tarde aún mantenía sus cargos en el partido. Su dimisión del puesto en el Consistorio madrileño tuvo lugar el mismo día en el que diversas informaciones relacionaron a quien fuera presidente de Nuevas Generaciones del PP con el supuesto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desde la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS). Lee aquí la noticia íntegra.

12:25 «Su mayor error fue intentar destruirnos», Cs Fuentes de Ciudadanos lamentan el final político de Pablo Casado, «una buena persona», y creen que se dejó asesorar mal. Ven «triste» lo vivido estos días en el PP, que saca «lo peor» de la política, y desean su recuperación para poder sumar en un frente común contra Pedro Sánchez. «Su mayor error fue intentar destruirnos», dicen. Informa Juan Casillas.

12:18 Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos amplían sus denuncias en la Fiscalía Anticorrupción Los grupos parlamentarios de izquierda en la Asamblea de Madrid (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) han ampliado este miércoles sus denuncias ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada reclamando que investigue «fraccionamientos» en contratos de emergencia y facturas de la Comunidad de Madrid para compra de mascarillas vinculado al hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

12:18 El Gobierno, a dentelladas con el PP en la última sesión de control de Casado Yolanda Díaz dice que «no están capacitados para gobernar» e Ione Belarra que «tienen la corrupción en su ADN». Informa Ana I. Sánchez. Sigue leyendo aquí.

Yolanda Díaz: «Le deseo lo mejor»

11:35 «No se puede pisotear la presunción de inocencia de un compañero de partido» Cayetana Álvarez de Toledo ha declarado en TVE que de la reunión de esta tarde de los dirigentes territoriales del PP «espero la dimisión de Pablo Casado, que se cierre una etapa y el inicio de otra». La diputada popular califica de «mezquindad» que Isabel Díaz Ayuso no esté invitada a la reunión de los presidentes del partido de esta tarde. Añade que la presidenta madrileña «es uno de los valores más sólidos del centro derecha, y que ella debería haber asistido». «Entre los sentimientos que todos compartimos hay que entender los hechos, y los hechos son los que son, filtraciones de dossiers sin pruebas contra la líder en Madrid, y esos son los hechos que hay que desterrar de la práctica del partido, es una política indeseable», ha aseverado.

11:24 «La entrega a los compañeros se demuestra respetando la presunción de inocencia», Álvarez de Toledo La diputado del PP Cayetana Álvarez de Toledo, en conversación informal con periodistas en los pasillos del Congreso, ha aplaudido la intervención de Pablo Casado en la sesión de control, pero ha dicho que tiene «credibilidad limitada». «La entrega a los compañeros se demuestra respetando la presunción de inocencia», ha aseverado. Informa Juan Casillas.

11:17 Reunión con los dirigentes territoriales del PP, a las 20h Esta tarde, a las 20.00 horas, Pablo Casado se reúne con los presidentes regionales del Partido Popular en la sede de la calle Génova para abordar la crisis interna que vive la formación. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso no fue convocada dado que no es presidenta del PP madrileño. Sigue leyendo aquí.

11:07 El PSOE amplía la denuncia de los contratos del hermano de Ayuso con la documentación que presentó la presidenta el viernes y sobre el transporte de las mascarillas desde China. «Sí pudieron venir en el avión que contrató la comunidad», dice Juan Lobato, portavoz del PSOE. Informa Paloma Cervilla.

Rufián desea «lo mejor» a Casado: «Ni el rencor ni la bilis caben en política»

10:53 Andrea Levy, en TVE «La situación era insostenible y necesitábamos un congreso extraordinario. Si Teodoro García Egea considera que él ha obrado bien, lo importante es que cada uno tenga la conciencia tranquila, supongo que él la tendrá, yo la también la tengo. Mi deber era decir lo que dije en el comité de dirección», ha manifestado Levy. El ya exsecretario general del PP, Teodoro García Egea, explicó ayer durante una entrevista en la Sexta que «no me voy por hacer nada malo, sino para facilitar un congreso».

10:49 Ana Vázquez cree que Casado estará hasta el martes, día en que se celebra la Junta Directiva Nacional La diputada gallega Ana Vázquez, que este lunes presentó su dimisión como secretaria nacional de Emigración del Partido Popular, ha vaticinado que el líder del partido, Pablo Casado, estará hasta el martes, día en el que se celebra la Junta Directiva Nacional. Vázquez ha hecho hincapié en que «toca hablar del partido y no de las personas». «El partido está por encima de las personas se llame Feijóo, Ayuso o Casado», ha añadido. «El espectáculo que hemos dado ha sido lamentable, bochornoso, no tendríamos que haber llegado a estos extremos. Tenía que haber unas vías de entendimiento internas que no se han producido y tenemos que dar un paso al frente. Por eso pedimos un congreso extraordinario», ha zanjado. (EP)

10:42 Unidas Podemos amplía en la Fiscalía la denuncia contra Ayuso presentando dos contratos menores (contratos del 4 y 5 de marzo de 2020 que han sido fraccionados) a la empresa Artesolar en la que su hermano era jefe comercial «hasta ayer que desapareció de la web», dice la portavoz adjunta Alejandra Jacinto. Informa Paloma Cervilla.

10:39 Yolanda Díaz abandona el Hemiciclo La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo se marcha del hemiciclo del Congreso de los Diputados. «Todo lo que está ocurriendo es triste, demasiado triste y muy cruel», dice, sobre la crisis desatada en el PP y la intervención de Pablo Casado en la sesión de control. Informa Juan Casillas.

10:32 Andrea Levy: «Yo hablé el jueves con Ayuso y me dijo que estaba tranquila porque no había hecho nada malo».

10:16 Más Madrid aporta más documentos en la Fiscalía Anticorrupción Más Madrid presenta más documentación en la Fiscalía Anticorrupción sobre los contratos del hermano de Isabel Díaz Ayuso. La portavoz Mónica García se pregunta «cómo una empresa con 47 vacas nodrizas en Toledo accedió a contratos de la Comunidad». Informa Paloma Cervilla.

10:14 La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra inició su intervención expresando el «gran respeto y agradecimiento» del Grupo Parlamentario Popular a Casado

09:58 Sánchez también se marcha del Hemiciclo El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez también se marcha del Hemiciclo. No contesta a preguntas sobre Pablo Casado. «Buenos días, buenos días», se limita a decir. Informa J. Casillas

09:40 La bancada popular ha aplaudido a su todavía líder tras su intervención

09:38 Casado hace un discurso de despedida en la sesión de control y logra la aclamación de su bancada El todavía presidente del PP, Pablo Casado, se ha despedido públicamente en la que ha sido su última sesión de control como líder de la oposición. El dirigente popular ha cerrado su intervención con un «todo para servir a España y a la causa de la libertad. Porque ese es el futuro que merecen nuestros hijos y que debemos construir todos juntos», que ha llevado a su bancada a estallar en aplausos y ponerse en pie. Informa Ana I Sánchez. Lee aquí la crónica completa.

09:28 Intervención completa de Pablo Casado Los españoles hemos construido con coraje una de las grandes democracias del mundo, frente a muchas amenazas, como la que vivió esta Cámara hace hoy justo 41 años en un golpe de Estado. Fuimos capaces de superar las enemistades y fracturas con un pacto constitucional ejemplar, con lealtad y gratitud a los que nos han precedido. La concordia y la reconciliación han guiado desde entonces la vida de todos los españoles frente al rencor y la ira. España se encontró a sí misma y encontró su lugar en el mundo, conquistando la libertad y la prosperidad. Hoy le reitero lo que le dije en su debate de investidura: que nuestra responsabilidad era ensanchar el espacio de la centralidad para que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista pudiéramos ganar en él. Sin necesidad de pactos con los que no creen en España, ni de alianzas con los que atentaron contra ella. Esa ha sido siempre la trayectoria de mi partido, en el que militaron 4 de los 7 padres de la Constitución, la familia política que fundó la Unión Europea, la casa de tantas víctimas del terrorismo que dieron su vida por la libertad, y el motor que ha creado millones de empleos para sostener el bienestar. En esta época tan difícil, al final de una terrible pandemia y al inicio de una crisis internacional, nuestro deber es devolver la tranquilidad a nuestros mayores, la esperanza a nuestras familias, y la ilusión a nuestros jóvenes. Espero que el Gobierno se ponga al servicio del interés general con respeto a las instituciones, a la unidad nacional y a la igualdad de todos los españoles. Porque es a ellos a quienes nos debemos. A nadie más. Entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España y a la causa de la libertad.

09:23 Tras marcharse del Hemiciclo, Pablo Casado ha ido a su despacho acompañado de Pablo Montesinos y María Pelayo. Le esperaban dentro Pablo Cano, jefe de gabinete de García Egea, e Isabel Gil.

A la puerta de su despacho se encontraban varios periodistas. Casado ha saludado a todos, uno a uno. Mucha emoción en su equipo. Hasta el final de toda esta agonía le han acompañado dos vicesecretarios solamente: Pablo Montesinos y Ana Beltrán. El resto ha marcado distancias, y Terol, prácticamente desaparecido. Informa Mariano Calleja

09:14 Pablo Casado ha querido dejar claro que ha acudido al Congreso de los Diputados a hacer su última pregunta como líder de la oposición, sin faltar a su responsabilidad. Una vez hecho se ha marchado, acompañado por Pablo Montesinos, Antonio González Terol y Ana Beltrán, tras ser aplaudido por su bancada. Informa Gregoria Caro.

09:11 El aún líder del PP, Pablo Casado, se ha marchado tras escuchar la réplica de Pedro Sánchez. Lo acompañaban Pablo Montesinos y Antonio González Terol, dos de sus leales.

09:07 Pedro Sánchez: «Competiremos en base a nuestros méritos» El presidente del Gobierno no ha mencionado la crisis del PP que vive el partido mayoritario de la oposición.

09:06 Sánchez responde a Casado El presidente declara que el Gobierno no va a adelantar las elecciones generales ni disolver las Cortes. «Este es un gobierno con sentido de Estado»

09:04 Casado: «Entiendo la política como la defensa de los valores y la entrega a los compañeros»

09:04 Pablo Casado: «Entiendo la política desde el respeto al adversario, todo para servir a España y a la causa de la libertad porque ese es el futuro que merecen nuestros hijos»

09:03 Pablo Casado comienza su intervención interpelando al presidente Sánchez y hace un alegato de la buena política. El presidente del PP mantiene tono serio y poco combativo.

08:57 Pablo Casado ya está en el Hemiciclo El presidente del PP ha llegado acompañado de Ana Pastor y no ha respondido a las preguntas de los periodistas

08:51 Ana Beltrán, en Cope La presidenta del PP de Navarra Ana Beltrán, una de las últimas fieles de Casado, ve imposible la continuidad de Pablo Casado como presidente del Partido Popular. Así lo ha expresado en Cope esta mañana. «Obviamente se han cometido errores», declara. Además, da por hecho que esta tarde Casado anunciará a los barones cómo será su salida. Informa Mariano Calleja



08:47 Esta será la pregunta que formulará Pablo Casado "¿Cuánto más está dispuesto a ceder a sus socios independentistas para seguir en la Moncloa?", reza la cuestión registrada por Casado para el presidente del Gobierno y que se mantiene en el orden del día de este miércoles. Ahora bien, como suele ser habitual, estos rifirrafes entre el presidente del Gobierno y el primer líder de la oposición acabarán derivando en otros asuntos de actualidad, y no se descarta que Sánchez saque la crisis interna abierta en el PP entre el propio Casado y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

08:42 García Egea: «No me voy por hacer nada malo, sino para facilitar un congreso» Apenas unas horas después de que se hiciera pública su dimisión como secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea rompió su silencio de los últimos días y concedió una entrevista en la Sexta, donde confirmó que por la tarde había tomado una de las decisiones más difíciles como militante, desde que se afilió al partido hace 20 años: dejar la secretaría general del partido. García Egea, con semblante tranquilo y serio, subrayó que se va no por haber hecho nada malo, «sino para facilitar un congreso». «Es el momento de dar un paso al lado y ser diputado por Murcia, y no secretario general». Informa Mariano Calleja.

08:36 Editorial ABC | Una espera larga e innecesaria La renuncia de Teodoro García Egea como secretario general del PP se produjo ayer después de una resistencia numantina e inexplicable. No solo era prácticamente unánime el criterio de los miembros de la dirección del PP respecto a la inevitabilidad de su dimisión como antesala de la de Pablo Casado, sino que ayer se produjo una rebelión en regla contra él. Su resistencia a abandonar el cargo no tenía sentido alguno porque, por más unido que estuviese a Casado, fue el propio presidente del partido quien se lo exigió, y negarse a ello era insostenible. Todo el día de ayer fue una agonía sin explicación posible, a la espera de que fuese Casado quien anunciase su propia salida. Aún no lo ha hecho.

08:29 Pablo Casado acudirá a las 9.00 a la sesión de control al Gobierno en el Congreso Buenos días, Comienza la cobertura de una nueva jornada en la crisis abierta en el PP la semana pasada tras el cruce de acusaciones entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado. Tras la renuncia este martes del secretario general del PP, Teodoro García Egea, y la convocatoria de la Junta Directiva Nacional para el martes que viene, esta mañana se espera que el presidente del partido acuda al Congreso a formular una pregunta al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la sesión de control al Gobierno. Por la tarde, a las 20.00, se reunirá en Génova con los dirigentes territoriales del partido, un encuentro al que no está invitada Díaz Ayuso al carecer de cargo orgánico.

23:58 Termina la entrevista a García Egea.

23:57 "Me he entregado totalmente a la política" "Me he entregado totalmente a la política en estos cuatro años, no he sido un secretario general a medias", dice Egea, que afirma que esto le ha granjeado "críticas" y también "enemigos". "Yo no tengo enemigos, lo serán ellos de mí"

23:49 "Cualquier militante puede presentarse a un congreso" Sobre la celebración del congreso extraordinario del partido, Egea ha dicho que " no sería descabellado que alguien se presente además de Feijóo".

23:33 “No es acertado presionar a la dirección nacional para adelantar un congreso" “No es acertado presionar a la dirección nacional para adelantar un congreso. Lo acertado es respetar las decisiones que se toman en la junta directiva”, dice Egea. “Es un hecho que a raíz de este asunto (en referencia a las informaciones sobre Díaz Ayuso) empezaron las presiones para adelantar el congreso” del PP de Madrid. Sobre la manifestación del domingo en las puertas de la sede del partido, Egea cree "que no es acertado rodear la sede de un partido político, sea cual sea la formación". Es normal en política que, cuando hay discrepancias, se comunican. Y cuando hay un proyecto como este, que en estos momentos está agotado, lo importante es dar un paso”.

23:07 Egea: "Me creo a la presidenta de la Comunidad de Madrid" "La presidenta de la Comunidad de Madrid es nuestro mayor activo político”, ha dicho García Egea. "Las explicaciones son satisfactorias", sobre la rueda de prensa que los Consejeros de la Comunidad de Madrid dieron sobre los contratos del hermano de Díaz Ayuso. “Deseo que las explicaciones de Díaz Ayuso sean ciertas. Me creo a la presidenta de la Comunidad de Madrid". “En el momento en que recibo esa información sobre Díaz Ayuso me encuentro en una encrucijada: ¿conveniencia o rectitud? (...) Teníamos un compromiso con los afiliados y hemos cumplido con él”. Sobre la dimisión de Carromero: "No es un trabajador de la calle Génova, es de la alcaldía", y deja en el alcalde de Madrid, Martínez Almeida las explicaciones sobre esta dimisión. Sobre Miguel Ángel Rodríguez: “En el ejercicio del cargo cada uno es responsable de que todo fluya en armonía y con la mejor intención para el PP”

23:01 Egea: "Se nos ha acusado injustamente de espionaje. Lo hemos desmentido" "Es obvio que no hemos hecho nada malo. Se nos ha acusado de espionaje, algo que es absolutamente falso”. "La información (sobre los contratos del hermano de Díaz Ayuso) nos llega en septiembre a raíz de una fuente anónima (...) Se lo comunicamos a Pablo Casado", quien niega rotundamente que esa información llegase a través de Moncloa o de fuentes socialistas. “La vida exige que tomes decisiones. Puede que no hayas hecho nada malo, pero tienes unas responsabilidades. Tomo mi decisión pensando en el partido y en España”. "Casado no lo ha tenido fácil pero hemos dado lo mejor de nosotros", ha dicho Egea quien no cree que haya una "batalla" entre Ayuso y la dirección de Pablo Casado. "Nuestra batalla ha sido contra Sánchez".

22:55 Egea: "El secreatrio general es el blanco de todas las críticas" "Es evidente que hay cosas que no se han hecho bien, que no se han comunicado bien, que no se han explicado bien. Pero también es cierto que hemos visto algunas noticias que no se corresponden con la realidad y han distorsionado el contexto", ha criticado García Egea. "Yo no me voy porque hayamos hecho algo malo, porque no lo hemos hecho", sobre las informaciones en torno a Isabel Díaz Ayuso. "Lo que hay que preguntarse es si España quiere unos partidos poíticos que pregunte dentro", sobre unas posibles irregulariddes.

22:52 García Egea "Yo soy leal siempre" Durante su entrevista, García Egea ha dicho que "en este momento he decidido dar un paso a un lado y dejar a los militantes" "Mi relación con Casado está mejor que hace dos semanas"· "Casado ha gestionado una situación muy difícil y la historia recordara a Casado como un hombre de principios". “La pregunta es si los españoles quieren partidos que pregunten dentro cuando reciben informaciones (de presunta corrupción) o que la tiren a la papelera”, ha comentado durante la entrevista en La Sexta.

22:47 "Casado es el líder del PP" Preguntado por cuándo se dieron cuanta de que se estaban quedando solos, Egea ha respondido que "lo importante es tener la conciencia tranquila de lo que hemos hecho". “No sé si mañana Casado asistirá al Congreso”, ha dicho el ex secretario general. "Llevo toda la tarde recibiendo mensajes de personas del partido muy relevantes y llenos de cariño, de todo lo que hemos pasado juntos"

22:46 "Dejo el cargo para facilitar la transición" Sobre su presencia en el Congreso de los Diputados, Egea ha asegurado que no va a acudir al pleno. "Pablo Casado es una de las mejores personas que he conocido. No ha dudo en poner el riesgo su cargo". Al ser preguntado si Casado le ha pedido que se marcha, García Egea ha afirmado que es una decisión "personal" y que dejar el cargo para facilitar la "transición". Además, ha subrayado que Pablo Casado "en este momento es el líder y el presidente del PP"



22:45 García Egea: "Ha sido una de las decisiones más difíciles" "Esta tarde he hablado con Pablo Casado, y le ha comunicado su decisión de dejar el cargo de secretario general. Ser secretario general es ser el malo de la película (..) siempre he dicho que siempre seré del partido popular".

22:43 Habla García Egea tras su dimisión como secretario general del PP El que hasta hace unas horas fuera el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha acudido al programa El Objetivo de La Sexta, para hablar en público, por primera vez desde su comparecencia el pasado jueves tras desatarse la guerra en el Partido Popular. García Egea