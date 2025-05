Feijóo: «Tomaré las decisiones en función de lo que el partido me pida»

Alberto Núñez Feijóo asume que formará parte de la solución a la crisis interna que atraviesa el Partido Popular. En declaraciones a los periodistas, el barón gallego ha reconocido que «todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias» y «debemos tomar decisiones, yo entre ellos», y que en su caso actuará «en función de lo que observemos en el partido y de lo que el partido le pida a cada uno que haga». Despojadas de circunloquios, las declaraciones de Núñez Feijóo dan a entender que, en primer lugar, estaría dispuesto a dar el paso para liderar el partido, pero que eso lo hará cuando dirigentes y militantes así se lo reclamen de manera unánime.

El presidente de la Xunta no ha pronunciado la palabra 'congreso extraordinario', pero ha defendido que «hay que darle voz al partido, a la gente, no ya a los dirigentes» . «El partido debe decidir el futuro del partido», para revertir «la situación grave, inédita en 40 años» que atraviesa la formación conservadora. «Lo importante no es que empecemos a sentarnos en el diván y pensemos qué debemos hacer, sino dar una respuesta» para asegurar que el PP sigue formando parte de la « alternancia democrática ».

Feijóo ha confirmado que asistirá este miércoles a la reunión convocada en Génova por Pablo Casado con los presidentes regionales del partido. «El objetivo es desbloquear la situación de colapso en que se encuentra en partido desde hace cuatro o cinco días, y mandar un mensaje de tranquilidad, seriedad y optimismo a todos aquellos que confían en el principal partido de la oposición». En la cita, el presidente gallego ha confiado en que se encuentre «un mecanismo para acabar con el colapso del partido y empezar una etapa de ilusión y alternancia». No obstante, no ha ocultado su extrañeza porque no se haya convocado a Isabel Díaz Ayuso , por no ser dirigente orgánica. «Es una persona relevante en el partido», ha sostenido.

En este sentido, ha respaldado la decisión de José Luis Martínez-Almeida de renunciar a su cargo como portavoz nacional del partido. «Tiene que centrarse en Madrid», ha indicado.

Preguntado por la reclamación de distintos diputados del grupo parlamentario para que se releve a Teodoro García Egea de la secretaría general del PP, Feijóo ha considerado que «tienen razón». «Necesitamos cambios, y necesitamos nuevas etapas y nuevos horizontes. Y para eso necesitamos incorporar a gentes que puedan garantizar esos horizontes, con sosiego». El presidente gallego ha destacado que dirigentes del partido de los más diversos territorios y adscripciones se estén «pronunciando» en la dirección de pedir cambios profundos en el partido.

«Dejemos tiempo al tiempo», ha respondido tras ser preguntado nuevamente por si dará el paso a liderar el partido, «empecemos por el principio. Necesitamos un cambio , vamos a hablarlo y los mismos que piden el cambio deben hacer una propuesta. No se trata de pedir que cambien personas», ha rematado antes de participar en un acto en Pontevedra.