¿Qué pasa si no puedo llegar a mi puesto de trabajo tras el apagón?

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha recordado en sus redes sociales, con motivo de los problemas de transporte causados por el apagón eléctrico, que los trabajadores cuentan con permisos retribuidos en caso de no poder desplazarse o desempeñar su trabajo.

En concreto, según la normativa, los trabajadores disponen de hasta cuatro días de permiso retribuido por imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes.

Dicho permiso se podrá prolongar más allá de los mencionados cuatro días hasta que desaparezcan las circunstancias que lo justificaron, sin perjuicio de la posibilidad de la empresa de aplicar una suspensión del contrato de trabajo o una reducción de jornada derivada de fuerza mayor.

Cuando la naturaleza de la prestación laboral permita el teletrabajo y el estado de las redes de comunicación permita su desarrollo, la empresa podrá establecerlo, según recuerda Trabajo.

De esta forma, tendrán protegidos «todos sus derechos laborales» quienes no puedan acudir a su centro de trabajo por dificultades en los desplazamientos debido a las recomendaciones de las autoridades o a la limitación de cualquier tipo de transporte público o privado; quienes no puedan acceder al puesto de trabajo o, también, quienes acudan a su puesto de trabajo y no puedan trabajar por problemas derivados del corte de suministro o problemas relacionados con la conectividad.

Situación del transporte ferroviario

A primera hora de este martes, los mayores problemas para desplazarse se sitúan todavía en la red ferroviaria, aunque progresivamente están volviendo a la normalidad.

Según ha informado Renfe, los servicios públicos de Cercanías y los servicios comerciales de ferrocarril de la Alta Velocidad y Larga Distancia están volviendo a funcionar de manera parcial.

Las líneas de alta velocidad y larga distancia que reanudarán sus circulaciones este martes 29 de abril desde el inicio del servicio serán la Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia/Murcia/Alicante, así como la de Madrid-País Vasco y Madrid-Algeciras.

En cambio, las líneas que recuperarán las circulaciones con alteraciones o servicios reducidos son la de Madrid-Pamplona, que iniciará el servicio con demoras; y la de Madrid-Sevilla, ya que realizará servicio por carretera entre Sevilla-Córdoba.

Según Renfe, hay otras diez líneas de Alta Velocidad y Larga Distancia que quedarán suprimidas hasta nuevo aviso. Son la de Madrid-Santander; Madrid-Huelva; Madrid-Badajoz; Madrid-Cádiz; Madrid-Galicia; Madrid-Asturias; Madrid-Salamanca; Madrid-Logroño; Barcelona-Alicante (Euromed) y País Vasco-Barcelona.

La compañía ha detallado que los servicios se irán restableciendo paulatinamente a lo largo de la jornada «en función de la recuperación del suministro en las líneas y tramos afectados».

Además, ha recordado que los viajeros afectados por la falta de suministro eléctrico podrán solicitar la devolución y cambio sin coste en los canales de venta de Renfe, y que aquellos que quieran realizar el viaje pueden presentarse en las estaciones y serán ubicados en las plazas disponibles.

Cercanías

Renfe ha anunciado que las líneas de Cercanías que reanudarán sus circulaciones este martes desde el inicio del servicio son los núcleos de Asturias y de Cantabria.

En grandes aglomeraciones metropolitanas, como Madrid, Cercanías tendrá un servicio de al menos el 50% en todas las líneas, excepto en la C-5 y los tramos entre Pinto y Aranjuez y Guadalajara-Alcalá de Henares, que no circularán desde el inicio.

En Cataluña, Renfe ha decidido suspender todo el servicio de Rodalies por «seguridad» dada la inestabilidad eléctrica tras el apagón de este lunes.

El director de Rodalies, Antoni Carmona, ha declarado a los periodistas en la estación de Barcelona-Sants que las fluctuaciones de energía en la catenaria pueden provocar incidencias: «Se puede parar un tren en medio de un trayecto».

En Cercanías Valencia, por su parte, hay un servicio previsto al 100% en líneas C2 y C6, y sin tensión en la C1 en el tramo entre Silla y Gandía.

Quedan suprimidos «hasta nuevo aviso» los servicios de Cercanías en el resto de España. Cercanías de Alicante no circulará al inicio y tampoco lo hará Cercanías Zaragoza. En los Cercanías de Cádiz, Sevilla y Málaga no hay servicio al inicio por falta de tensión.

En los Cercanías Bilbao no habrá servicio al inicio por falta de tensión, mientras que en los Cercanías de San Sebastián no tendrán servicio al inicio.

Asimismo, en Andalucía se ha suprimido los servicios de Avant y Media Distancia, y en Extremadura se han suspendido los Media Distancia y Alvia. También se han suprimido los servicios de altas prestaciones Ourense-Santiago de Compostela-Coruña y Vigo-Santiago de Compostela-Coruña.

Por último, queda suprimido el primer servicio Avant desde Toledo y se mantienen suspendidas todas las conexiones con Medina del Campo y con Salamanca, toda vez que el Ancho Métrico no circulará entre Ferrol - Ortigueira y León - Guardo hasta nuevo aviso.

Más temas:

España

Renfe