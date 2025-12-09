Suscribete a
desafío a netflix

La carta política: Jared Kushner, yerno de Trump, implicado en la opa hostil de Paramount sobre Warner Bros

El presidente estadounidense asegura que Netflix tiene ya una gran porción de mercado y participará en la decisión

Paramount bombardea el acuerdo de compra de Netflix por Warner con una opa hostil

El yerno de Donald Trump, Jared Kushner AFP
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Paramount defiende que su opa hostil para quedarse con Warner Bros Discovery es mejor oferta que el acuerdo de Netflix porque da más dinero a los accionistas y tiene más posibilidades de obtener aprobación regulatoria. En la parte regulatoria, Paramount podría jugar con las cartas marcadas ... . En los documentos registrados con la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC, en sus siglas en inglés), la compañía menciona que entre los financiadores de la operación estará Affinity Partners, una compañía de capital riesgo. Esa compañía tiene una relación directa con el Gobierno: es el vehículo de inversión de Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, casado con quien siempre fue su hija favorita, Ivanka.

