La carta política: Jared Kushner, yerno de Trump, implicado en la opa hostil de Paramount sobre Warner Bros

Paramount defiende que su opa hostil para quedarse con Warner Bros Discovery es mejor oferta que el acuerdo de Netflix porque da más dinero a los accionistas y tiene más posibilidades de obtener aprobación regulatoria. En la parte regulatoria, Paramount podría jugar con las cartas marcadas ... . En los documentos registrados con la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC, en sus siglas en inglés), la compañía menciona que entre los financiadores de la operación estará Affinity Partners, una compañía de capital riesgo. Esa compañía tiene una relación directa con el Gobierno: es el vehículo de inversión de Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, casado con quien siempre fue su hija favorita, Ivanka.

Es decir: si los reguladores del Gobierno de EE.UU. rechazan el acuerdo entre Netflix y Warner y favorecen la opa de Paramount, un familiar del presidente sería un beneficiado directo. Este conflicto de intereses no sería algo raro en este segundo mandato de Trump, donde sus acuerdos gubernamentales en el extranjero -en especial, en los países del Golfo Pérsico- han venido acompañados de negocios suculentos para sus hijos, desde desarrollos inmobiliarios hasta inversiones formidables en sus negocios de criptofinanzas.

El propio Trump no ha escondido que podría intervenir en la operación. Pocas horas antes de conocerse la opa hostil, durante una gala cultural en el Kennedy Center de Washington, el presidente de EE.UU. habló de manera elogiosa del CEO de Netflix, Ted Sarandos, pero también mostró dudas sobre la operación con Warner. «Tiene una cuota de mercado muy grande», dijo sobre Netflix. «Y si se quedan con Warner, esa cuota subirá mucho», añadió antes de advertir sobre la aprobación regulatoria: «Voy a estar implicado en esa decisión», aseguró, enterrando cualquier ilusión de que los reguladores actúan con independencia.

Kushner fue asesor de Trump en la Casa Blanca en su primer mandato. Tras el regreso al poder del multimillonario neoyorquino, no tiene un cargo oficial en el Gobierno, pero se ha implicado de forma directa en los dos asuntos principales de política exterior: el acuerdo de paz en Gaza y, últimamente, las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Entre los financiadores de la opa hostil de Paramount aparecen también fondos soberanos de Arabia Saudí, Abu Dhabi y Qatar, con los que Kushner -y Trump- han labrado relaciones muy cercanas.