Apagón en España, en directo: última hora de la caída de la luz y noticias hoy

Sigue en directo la última hora del apagón masivo en toda España y la caída de la luz y últimas noticias hoy.

El apagón ha afectado a España a nivel de la Península y también a Portugal. Canarias y Baleares no se han visto afectadas.

Todos los comercios de la calle Goya de Madrid cierran para evitar posibles robos. No funcionan tampoco los semáforos, por lo que hay también caos generalizado de tráfico.

Los vuelos que estaban previstos para salir hacia Madrid desde el aeropuerto de Gran Canaria por el momento no se han cancelado, aunque se encuentran a la espera de ver qué sucede.

Por el momento no precisan del personal de emergencias, se bastan con los del propio personal.

En el Hospital de la Princesa no funciona la atención primaria ni el laboratorio, informa Isabel Gutiérrez .

El Servicio de Salud del País Vasco ha pedido a sus trabajadores que no utilicen sus teléfonos móviles con el fin de preservar el suministro eléctrico, según ha informado la Cadena Ser

Los aterrizajes y despegues se pueden ejecutar, aunque no funcionan las pasarelas de embarque, según han informado fuentes de las compañías aéreas. El tráfico aéreo funciona a «medio gas».

Los aviones que se encuentran en Canarias siguen esperando a salir. Aunque no se han cancelado por el momento los vuelos, tienen al menos una hora de espera al no recibir comunicación con Barajas.

El caos está apoderándose de las ciudades, al no funcionar tampoco los semáforos. Las miradas van a los móviles, para comprobar que hay cobertura, pero en la mayoría de los casos no hay suerte. «Guarda batería, que luego no vas a poder cargarlo», avisa una de las vecinas a otra. «¡Madre mía, qué está pasando!». Aunque los coches están circulando, el trafico es lento y muy precavido. Pocos son los particulares que circulan, son sobre todo taxis y agentes de seguridad. Las sirenas son constantes. Información de Carlota Pérez.

La Dirección General de Tráfico ha recomendado no utilizar el coche y también evitar desplazarse por las carreteras. En caso de tener que hacerlo, aumenten la distancia de seguridad y reduzcan la velocidad.