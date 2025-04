Confusión en las estaciones de tren y en el aeropuerto de Málaga, donde la mayoría de tiendas ha cerrado por el apagón

El gran apagón eléctrico que afecta desde el medio día de este lunes a España ha causado mucha confusión y cierto caos en el aeropuerto y la estación de tren María Zambrano. Allí, la Policía Nacional ha cerrado el acceso y sobre las 13.30 horas ya no se podía acceder al interior de la estación, lo que ha provocado momentos de cierta tensión entre algunos viajeros.

«Vale que no funcionen los trenes, pero que por lo menos nos dejen entrar a la estación. ¿Y si no vuelve la luz por la noche donde vamos?», ha expresado a ABC frente a las puertas de la estación Victoria, una malagueña que iba a viajar a Madrid para una entrevista de trabajo. Junto a ella, más de un centenar de personas se agolpaban en las puertas y se preguntaban qué ocurría mientras intentaban contactar con sus familiares o buscar algún tipo de información,

«No nos han dado ninguna explicación. Solo nos ha dicho la policía que no podemos entrar y que no va a a haber trenes en todo el día», ha contado a ABC Juan, otro viajero que tenía un billete comprado hasta Sevilla.

En el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol los vuelos han operado con normalidad. Pero al llegar a España, viajeros como Kiara, una italiana que vive en la capital malagueña, se han encontrado con la situación.

«Pensaba que era yo sola a la que no le iba internet, pero luego ya me han dicho lo que ha pasado. Me he asustado mucho porque no tengo dinero en efectivo, no funcionaba el metro ni el cercanías y no llevaba casi dinero en efectivo», ha relatado a ABC en la puerta de la estación de autobuses. Según ha añadido, ha logrado llegar al centro de la ciudad gracias a que un chico italiano la ha escuchado cabreándose en su idioma. «Me ha dicho que tenía que llegar al centro y que solo tenía 6 euros. Como yo tenía 10, hemos cogido juntos un taxi aunque no nos conocíamos. Eso sí, hemos tenido que hacer una cola de una hora», ha detallado.

En el centro de la capital de la Costa del Sol, la mayoría de tiendas del centro han cerrado. Así, en la calle Larios, donde había varios coches de la Policía Local y varios agentes patrullando, solo había gente paseando frente a los locales cerrados. Lo mismo ha ocurrido en otras vías comerciales como calle Nueva, donde no había ninguna tienda abierta a las 18.00 horas de la tarde.

No obstante, según ha afirmado a ABC el trabajador de un Carrefour Express que estaba abierto, sobre las 17.00 horas han recuperado la electricidad. «El datáfono funciona de vez en cuando, pero muchos clientes no llevaban efectivo y se han tenido que ir sin la compra», ha asegurado.

Además, en otras tiendas de comida como MAS, un trabajador informaba en la puerta que solo aceptaban pago en efectivo.

Aunque la mayoría de sucursales bancarias están cerradas, algunas como un Unicaja del centro de la capital sí han estado operativas durante algunos momentos de la tarde, lo que ha causado colas de más de 50 personas. «Hemos ido a La Caixa, Santander y a otras sedes de Unicaja están todas cerradas. Queda esperar, no hay otra», ha dicho Ana, una pensionista.