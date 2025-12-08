Guerra total en Hollywood: Paramount lanza una opa hostil sobre Warner Bros y desafía a Netflix

Guerra total en Hollywood: Paramount Skydance desafía a Netflix apenas tres días después de anunciar la compra de Warner Bros Discovery y lanza una opa hostil sobre la compañía, con una oferta por valor de 108.400 millones de dólares, que cubre toda la ... compañía, incluido el segmento de Global Network del que Warner Bros esperaba deshacerse antes de ser adquirido por el gigante del streaming.

El movimiento del conglomerado audiovisual se produce no solo tras el anuncio del acuerdo entre Netflix y Warner Bros, sino que también, después de que Warner Bros desechase una operación de compra. En un comunicado, Paramount valora al gigante del entretenimiento en 108.400 millones de dólares -una oferta superior a la fijada por Netflix- y representa una prima del 139% sobre el precio de las acciones de Warner en septiembre.

Paramount califica la oferta de Netflix de incierta

En un comunicado, Paramount ha calificado la oferta de Netflix como «incierta» y asegura que ofrece un valor inferior al que Warner Bros Discovery posee en realidad. Además, Paramount incide en que la operación entre Netflix y Warner Bros está lastrada puesto que, de seguir adelante, «expone a los accionistas a un prolongado proceso de autorización regulatoria».

Asimismo, plantea que la decisión del consejo de administración de Warner Bros. Discovery de aceptar la oferta de Netflix y no la suya se basa en «una valoración prospectiva ilusoria de Global Networks que no se sustenta en los fundamentos empresariales y se ve lastrada por los altos niveles de apalancamiento financiero asignados a la entidad».

«Los accionistas de WBD merecen la oportunidad de considerar nuestra oferta superior en efectivo», ha aseverado David Ellison, presidente y CEO de Paramount.

Señaló a Warner por favorecer a Netflix

La compañía de Ellison lanza su opa hostil después, también, de señalar a Warner Bros de adulterar su proceso de venta, acusando al estudio de supuestamente favorecer a Netflix en un proceso de compra «injusto y viciado».

«Es cada vez más evidente, a través de los medios de comunicación y de otras fuentes, que WBD parece haber abandonado la apariencia y la realidad de un proceso de transacción justo, incumpliendo así sus obligaciones con los accionistas, y se ha embarcado en un proceso miope con un resultado predeterminado que favorece a un solo postor», rezaba la carta, tal y como publica la CNBC. «Solicitamos y esperamos específicamente que esta carta se comparta y se analice con toda la junta directiva de WBD», pedían los abogados de Paramount.

Este mismo lunes, el presidente de Estados Unidos había calificado de problemática la operación por parte del gigante del streaming. Trump, en declaraciones a los medios, señaló que la adquisición de Warner Bros por parte de Netflix podría suponer un problema debido a su cuota de mercado preexistente y aseguró que participaría personalmente en la decisión. «Participaré en esa decisión», sentenció.