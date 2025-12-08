Suscribete a
ABC Premium

Guerra total en Hollywood: Paramount lanza una opa hostil sobre Warner Bros y desafía a Netflix

La oferta de la empresa asciende a los 108.400 millones de dólares y califica la de Netflix de «inferior e incierta»

El gigante del streaming anunció hace apenas tres días la compra del estudio por 83.000 millones de dólares: incluye todo su catálogo y HBO

Logo de Paramount Skydance
Logo de Paramount Skydance

E. Blanco

Guerra total en Hollywood: Paramount Skydance desafía a Netflix apenas tres días después de anunciar la compra de Warner Bros Discovery y lanza una opa hostil sobre la compañía, con una oferta por valor de 108.400 millones de dólares, que cubre toda la ... compañía, incluido el segmento de Global Network del que Warner Bros esperaba deshacerse antes de ser adquirido por el gigante del streaming.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app