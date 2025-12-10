Suscribete a
Real madrid - MANCHESTER City

Xabi contra su despido: examen final con siete bajas y Mbappé casi descartado

El francés, con molestias en su pierna izquierda, es seria duda ante el City. Carvajal, Trent, Huijsen, Militao, Alaba, Mendy y Camavinga tampoco están disponibles. Pep se posiciona del lado de Alonso, que si sufre una derrota fea estaría sentenciado

«Me siento apoyado por toda la plantilla»

Xabi durante el entrenamiento de ayer en Valdebebas
Xabi durante el entrenamiento de ayer en Valdebebas
Rubén Cañizares

Rubén Cañizares

Madrid

Hace varias semanas que dentro del club se señaló en rojo fosforito el Real Madrid-City del 10 de diciembre. Mal día para dejar de fumar. Y para ser entrenador del equipo blanco. Xabi Alonso llegó hace seis meses con un ilusionante proyecto por ... delante para darle un nuevo impulso al equipo, agotado ya del libreto de Carletto, con quien ganaron mucho más de lo que se habría imaginado. Solo 200 días después, Alonso podría dejar de ser entrenador del Real Madrid si sufre una derrota fea ante su venerado Guardiola.

