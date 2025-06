Real Madrid versus Al-Hilal, el partido que inaugura el rock and roll de Xabi Alonso: «Es muy intenso»

Pues ya está aquí. Las 21.00 horas del 18 de junio de 2025. El día D y la hora H. El Madrid de Xabi Alonso se pone por fin a prueba. El tolosarra solo ha tenido tres entrenamientos completos con toda la plantilla, pero ... cuando Florentino le dijo que al equipo había que cogerlo ya para el Mundial de Clubes, como contó este periódico que era el deseo del presidente cuando muchos creían que sería Solari, sabía que, además de que no le podía decir que no, desde el primer partido se le escrutaría con lupa. Eso ocurrirá esta noche en el duelo ante el Al-Hilal, el duelo del estreno del Madrid en el torneo. «Xabi está capacitado para sacar lo mejor de este equipo. Es un súper entrenador, genera mucha ilusión entre los jugadores jóvenes y los más veteranos. Tiene muchas expectativas, porque sabe bien los futbolistas que tiene este club. Ha sido campeón con un Bayer Leverkusen que competía contra todo un Bayern. Ahora este será un gran reto para él», reflexiona Ceballos, que en su comparecencia ante los medios no aseguró ayer su continuidad la próxima temporada. Dice que antes de tomar una decisión, debe tener una charla con el míster: «Espero hablar pronto para decidir qué es lo mejor para mí, para el club y para mi futuro».

Pero eso ahora no es relevante. La gran pregunta que quiere responderse cuanto antes el madridismo es cómo va a jugar el Madrid de Xabi Alonso, esté o no Ceballos. Seguramente, el tolosarra también está deseoso de tener esa respuesta. Llega como un entrenador joven y moderno, intervencionista y meticuloso, táctico e intenso. Justo todo lo contrario de lo que era Ancelotti. Está por ver si es tan ganador como el italiano. Por lo visto en el Leverkusen, parece que eso tampoco se le da mal, pero en el Madrid los melones no se saben si están buenos hasta la última tajada.

Estos días en Palm Beach se ha visto a un Xabi muy encima de sus futbolistas, incluso participando en los entrenamientos como si fuera el jugador 26 de la plantilla. Es algo que ya hacía en Alemania, pero no ha sido lo habitual estos años en el Madrid, donde Ancelotti delegaba todo el entrenamiento en su hijo y en Mauri, su mano derecha e izquierda, respectivamente: «Hemos tenido poco tiempo, pero vamos a intentar ser lo más efectivos posibles. Los partidos nos dirán muchas cosas. Mañana empieza el rock and roll».

La idea que ahora mismo maneja Alonso es jugar con cuatro atrás, y no con cinco, como hacía en el Bayer. Eso no quiere decir que vaya a ser su esquema de cabecera. Las muchas bajas con las que cuenta ahora, más los fichajes que vengan después del Mundial, le darán muchas cartas para jugar, pero de momento tiene lo que tiene y eso significa jugar con una defensa clásica de dos laterales y dos centrales. Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen y Fran García será su primera zaga: «Los jugadores están con ganas y con ilusión. La recepción ha sido buena, hay entrenador nuevo, nuevos estímulos… pero ahora hay que mostrarlo en el campo. Está bien entrenar y hablar de cosas, pero lo que ya quiero es ver al equipo. Queremos ganar, eso es lo primero, pero cómo ocurre va a tener su valor. Tenemos que reconocernos como equipo».

Delante se espera un doble pivote con Tchouaméni y Valverde. En principio, Modric comenzará en el banquillo. El croata es otra de las incógnitas de este Mundial de Clubes. Luka jugará con el Madrid su última competición y nadie sabe cómo será la gestión que haga Xabi de él, aunque ya avisó en su presentación que quería disfrutar de él en este torneo. Seguramente tendrá minutos. Y más de los que algunos se imaginan. Está por ver si esos minutos son de más cantidad que calidad, o viceversa. Si el club no le ha renovado es para que no tapone más la explosión de algunos compañeros, como Arda Güler.

Dónde va a jugar el turco es otra de las decisiones que van a marcar a Xabi Alonso. En los últimos meses de Ancelotti, el italiano ya ubicó a Güler en la posición de interior, para ayudar a la construcción del juego. Eso es lo que desea el club y así se lo han transmitido a Alonso, que también ve en el turco un jugador con virtudes para rebajar veinte metros su radio de acción y convertirse en un nuevo Modric. Al menos, sobre la pizarra, como cuando el croata llegó del Tottenham y dejó la mediapunta de White Hart Lane para ser el interior del Bernabéu.

Rodrygo es otro de los jugadores señalados en rojo. No juega desde la final de Copa, en la que fue sustituido al descanso y acabó la temporada en un mar de rumores por supuestos problemas de salud mental de los que él, al menos públicamente, no se ha pronunciado. No fue llamado por Brasil, en la primera convocatoria de Ancelotti, y se marchó dos semanas de vacaciones a su país. A su vuelta, encontró el afecto y la cercanía de Xabi, cuyas palabras en su primera rueda de prensa no fueron postureo. A Alonso le encanta Rodrygo y cuenta con él, como así lo han hablado ya en privado: «Puedo contar hasta un punto. Sé que el final de la temporada no fue fácil para él, pero se tomó un tiempo importante para resetear y tampoco fue con la selección. Lo veo con ganas de disfrutar y aportar. Es un jugador con una enorme calidad, hemos compartido cosas y ahora toca ponerlas en práctica».

En principio, la idea de Alonso es que hoy comience desde el banquillo, pero eso puede cambiar si Xabi no puede contar con Mbappé. El francés no se entrenó en la previa junto a sus compañeros por un proceso febril y es duda para el estreno ante los saudíes. Desde el cuerpo técnico confían en que hoy se levante ya recuperado y pueda jugar de inicio, pero, si no fuera así, Rodrygo acompañaría en el ataque al galo.

Pero no solo se va a mirar qué le da Xabi Alonso a este Madrid que no le diera Ancelotti. Los jugadores tienen una lupa también sobre ellos. Saben que ya no se va a poder correr lo poco que se corría en la última temporada con Carletto. Xabi no piensa aceptar un Madrid holgazán: «Si tenemos mejores distancias tanto con como sin balón, vamos a estar mejor posicionados. Tenemos que ser un equipo más corto. Es fundamental que haya ese equilibrio ofensivo y defensivo, y que todos estén involucrados en todas las fases del juego», sentencia Alonso.