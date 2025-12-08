Xabi Alonso utilizó la palabra «desquiciar» para referirse al efecto que habían tenido sobre el Madrid las decisiones arbitrales en la derrota frente al Celta. Repasando el partido, no se aprecian polémicas definitivas de cara al resultado, más allá de un par de interrupciones ... por dos leyes de la ventaja mal aplicadas o el codazo sobre Bellingham por parte de Borja Iglesias, que está mucho más cerca de ser un lance del juego que una agresión intencionada.

Fran García es el único responsable de sus dos amarillas y Carreras no puede gritarle al árbitro «eres malísimo» y esperar que el colegiado no haga absolutamente nada. El Real Madrid no perdió ante el Celta por culpa de Quintero González, eso lo saben hasta en la redacción de RMTV. Al Madrid lo que le desquició fue verse por detrás en el marcador en un partido que creyó ganado antes de jugarlo por la idea de que el retorno al Bernabéu lo haría casi todo. No fue así.

Ahora, la cuestión, en pleno desquicie general, es si hay ultimátum para Xabi frente al City o no lo hay. Claro que lo hay. ¿Lo había para Lopetegui antes de caer 5-1 frente al Barça en el Camp Nou? Pues no, estaba tocado pero nadie consideraba aquella cita como un 'match ball' para Julen, y lo fue. La situación se repite, lo normal es que Xabi sobreviva a un KO contra Guardiola pero dependerá de qué tipo de derrota.

Las explicaciones de Xabi tras el Celta fueron tan pobres, tan vacías y tan inocuas que es imposible saber si él mismo tiene detectado el problema. Se supone que sí y que prefiere no incendiar más el ambiente, no cabrear al vestuario y hacerle caso a esa máxima de que en el Madrid los entrenadores que triunfan son los que tienen mano izquierda. Una incoherencia total, prescinden de Ancelotti para modernizar y evolucionar un poco el método y a las primeras de cambio se añora lo de toda la vida.

El problema de Xabi es que no es ni una cosa ni otra. Que se está quedando a medio camino entre el entrenador intervencionista que reclamaban muchos, el que él era en el Leverkusen, y el que miró para otro lado cuando Vinicius le faltó públicamente al respeto. Da igual que ese asunto según ellos esté arreglado y que nos regalen abrazos ante las cámaras. Ese día, el club perdió la oportunidad de otorgarle todo el poder a su técnico y el técnico de imponer su autoridad a golpe de suplencia. Aquello sí que desquició al Madrid y no el arbitraje del domingo.