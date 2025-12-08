Suscribete a
Xabi Alonso y el desquicie del Madrid

«Fue verse por detrás en el marcador en un partido que creyó ganado antes de jugarlo por la idea de que el retorno al Bernabéu lo haría casi todo»

El vestuario se apropia del Madrid

Quintero González expulsa a Carvajal en el Real Madrid-Celta ABC
Juanma Castaño

Xabi Alonso utilizó la palabra «desquiciar» para referirse al efecto que habían tenido sobre el Madrid las decisiones arbitrales en la derrota frente al Celta. Repasando el partido, no se aprecian polémicas definitivas de cara al resultado, más allá de un par de interrupciones ... por dos leyes de la ventaja mal aplicadas o el codazo sobre Bellingham por parte de Borja Iglesias, que está mucho más cerca de ser un lance del juego que una agresión intencionada.

