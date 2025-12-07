Suscribete a
ABC Premium

real madrid 0 - 2 celta

El Celta incendia el Bernabéu y derrota a un Madrid que acabó con nueve

liga | jornada 15

Primer revés del Madrid en su estadio esta temporada en un partido decepcionante de los blancos, que se alejan a cuatro puntos del Barça. Fran García y Carreras, expulsados. También Endrick, aunque no estaba jugando

La Liga: resultados y clasificación

El Celta, celebrando el 0-1 en el Bernabéu
El Celta, celebrando el 0-1 en el Bernabéu fe
Rubén Cañizares

Rubén Cañizares

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Había un sector del madridismo que se preguntaba, tras la victoria en San Mamés, si ese bocadillo de jamón iba a tener continuidad o se iba a convertir en mortadela ante el Celta. Se aprovechó el Madrid de un Athletic tan atrevido como cándido para ... firmar uno de sus mejores partidos de la temporada. Los equipos valientes, y de menor calidad que los blancos, son los dos patrones favoritos para este Real de Alonso aún verde, como las aceitunas de la mortadela. Derrota, la primera de la temporada en el Bernabéu, con nueve jugadores que le deja a cuatro puntos del Barça. Más nueve de los azulgranas al Madrid en apenas cuarenta días. Qué lejos queda aquel clásico que se celebró (casi) como un título.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app