El Celta incendia el Bernabéu y derrota a un Madrid que acabó con nueve

Había un sector del madridismo que se preguntaba, tras la victoria en San Mamés, si ese bocadillo de jamón iba a tener continuidad o se iba a convertir en mortadela ante el Celta. Se aprovechó el Madrid de un Athletic tan atrevido como cándido para ... firmar uno de sus mejores partidos de la temporada. Los equipos valientes, y de menor calidad que los blancos, son los dos patrones favoritos para este Real de Alonso aún verde, como las aceitunas de la mortadela. Derrota, la primera de la temporada en el Bernabéu, con nueve jugadores que le deja a cuatro puntos del Barça. Más nueve de los azulgranas al Madrid en apenas cuarenta días. Qué lejos queda aquel clásico que se celebró (casi) como un título.

Fue otro partido del Madrid complicado de masticar y saborear, con una muy mala noticia que empina el final de año. Y, seguramente, el inicio de 2026. La lista de lesionados ante el Celta aumentó a seis, todos ellos defensas. Cayó Militao, que mediada la primera mitad se rompió para evitar un mano a mano de Durán. Esprint innecesario, si el asistente hubiese levantado el banderín, pero el fútbol moderno exige a los defensas carreras que suman al cuentakilómetros a cambio de poner en riesgo su salud.

Real Madrid 0 - 2 Celta Real Madrid Courtois; Asencio (Rodrygo, 54), Militao (Rudiger, 24), Carreras, Fran García; Valverde, Tchouameni, Arda Güler (Gonzalo, 74); Bellingham; Mbappé y Vinicius.

Courtois; Asencio (Rodrygo, 54), Militao (Rudiger, 24), Carreras, Fran García; Valverde, Tchouameni, Arda Güler (Gonzalo, 74); Bellingham; Mbappé y Vinicius. Celta Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza (Jutglá, 71), Ilaix, Miguel Román (Fran Beltrán, 84), Carreira: Pablo Durán (Williot, 46), Bryan Zaragoza (Javi Rueda, 71) y Borja Iglesias (Iago Aspas, 88).

Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza (Jutglá, 71), Ilaix, Miguel Román (Fran Beltrán, 84), Carreira: Pablo Durán (Williot, 46), Bryan Zaragoza (Javi Rueda, 71) y Borja Iglesias (Iago Aspas, 88). Goles 0-1, m. 54: Williot. 0-2, m. 90: Williot.

0-1, m. 54: Williot. 0-2, m. 90: Williot. Árbitro Quintero González (comité andaluz). Amonesto a Bellingham, Xabi Alonso, Rodrygo, Valverde e Ilaix. Expulsó por doble amarilla a Fran García (65) y a Carreras (90)

Se marchó el brasileño sin poder apoyar su pierna izquierda, ayudado por dos fisios. Baja alarmante ante el City, pero la pinta es que ni siquiera podrá estar para la Supercopa, dentro de un mes. Salgo que se recupere Huijsen, el miércoles a Haaland tendrán que defenderlo un Rudiger que acaba de salir de dos meses de baja, y Asencio. Doble mortal con tirabuzón.

Fue una primera mitad de chispazos de Madrid para generar tres ocasiones. Un cabezazo de Bellingham a córner botado por Arda, con paradón de Radu. Otra del turco, que echó fuera cuando estaba solo para rematar desde la frontal del área pequeña, y una última de Vinicius, ya en la prolongación, que también tuvo una gran respuesta del portero rumano.

Acciones individuales en un juego colectivo con poco movimiento sin balón ante un Celta que, sin meter el culo en su área, supo sostener a un Madrid incapaz de someter a los gallegos. Se juntaban bien los de Giráldez, pero no solo eso. Salía con brillantez de la presión del Madrid, que tampoco es que fuera para ponerla en los cursos de entrenador, y generaba llegadas de peligro. La mayor, de Durán en el 41, para obligar a Courtois a su milagro de cada domingo.

No vino el Celta a empatar a cero en el Bernabéu, pero tampoco tiró a la basura ese otro fútbol de rascar segundos, o minutos, en esa faltita que te pitaban por aquí o en ese saque de portería que Radu llevaba al límite, sabedor que los ocho segundos de los colegiados son otra milonga de este fútbol de hoy al que le sobran unas cuantas tonterías y le falta precisamente eso, fútbol.

Bronca de Courtois

Los avisos del Celta los convirtió en realidad en el 54. Una jugada de Byran por banda izquierda acabó en taconazo de Williot para batir a Courtois, al que se le llevaban los demonios. Bronca del belga a sus compañeros, por defender como en el patio del recreo. Y aviso de la grada fans, que le cantaba a su equipo que le echara huevos.

Se lo tomó al pie de la letra Fran, pero con menos cabeza que un recién nacido. En menos de sesenta segundos, dos amarillas para dejar al Madrid con uno menos los últimos 25 minutos. La primera cartulina, por agarrón para evitar una contra. La segunda, por meterle los tacos por detrás a Borja en una patada innecesaria en el centro del campo, con Iglesias de espaldas a la portería. Xabi no daba crédito.

🟥 Expulsado Fran García tras ver dos tarjetas amarillas en apenas un minuto de juego. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/IDY7U42mx4 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 7, 2025

La tomó entonces el Bernabéu con Quintero González, que era el que menos culpa tenía de la imprudencia de Fran, que juega poco y hace méritos para que parezca demasiado. Justo lo que transmitió el Madrid en San Mamés. Bruma.

Con uno menos sacó el amor propio, pero ya era tarde. Casó corazón, como el Hombre de Hojalata del Mago de Oz, pero no tenía nada más. Perdono Mbappé, en el 74, una vaselina, y ya. Carreras vio otra doble amarilla en el 90, en apenas diez segundos y Williot sentenció un minuto después. El Madrid de Xabi se la vuelve a pegar.