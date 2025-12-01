Suscribete a
ABC Premium

real madrid

Calma tensa con Xabi: el club exige una reacción urgente que viste de paciencia

Bilbao, Vigo y el City miden el destino de Alonso como entrenador del Madrid. La planta noble sigue creyendo en el tolosarra, pero los malos resultados de noviembre le dejan al borde del precipicio

El 'shit november' de Alonso

Xabi Alonso, con cara pensativa
Xabi Alonso, con cara pensativa reuters
Rubén Cañizares

Rubén Cañizares

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El calendario de adviento arranca su primera hoja y está por ver que Xabi llegue a la 24 como entrenador del Real Madrid. Tiene plancha acumulada el tolosarra, cuya victoria en Atenas, en otro partido engañoso en el que la victoria ocultó que ... su equipo sigue sin jugar a nada, fue la única medio noticia positiva de un mes de noviembre para olvidar: derrota en Anfield, empates en Vallecas, Martínez Valero y Montilivi, y el mencionado triunfo en el Georgios Karaiskakis.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app