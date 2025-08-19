Fútbol / Liga
Real Madrid - Osasuna, estadísticas del partido de Liga
Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Real Madrid - Osasuna, de la jornada 1
RMAEntrenador:
Xabi Alonso4-3-3
1
1232418
81415
21107
1
22243
197623
1410
17
OSAEntrenador:
Alessio Lisci3-4-2-1
Estadísticas
77.7%RMA
22.3%OSA
0 Goles 0
3 Remates a puerta 0
4 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
9 Asistencias 0
0 Asistencias de gol 0
5 Faltas cometidas 7
7 Faltas recibidas 5
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
380 Pases correctos 84
34 Pases fallados 36
0 Fueras de juego 0
0 Paradas 3
3 Corners 0
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
