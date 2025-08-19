Suscribete a
ABC Premium
Real Madrid
Real Madrid
0
0
Descanso
Osasuna
Osasuna

LaLiga EA Sports. Jornada 1 Martes 19/08 21:00h. Árbitro Adrián Cordero Vega. Estadio Santiago Bernabéu. Canal Ninguna

Fútbol / Liga

Real Madrid - Osasuna, estadísticas del partido de Liga

Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Real Madrid - Osasuna, de la jornada 1

Real Madrid - Osasuna, estadísticas del partido de Liga
Real Madrid

RMA

Entrenador:
Xabi Alonso4-3-3
  1. Courtois
    Portero    1
  2. Trent Alexander-Arnold
    Defensa    12
  3. Militão
    Defensa    3
  4. Dean Huijsen
    Defensa    24
  5. Álvaro Carreras
    Defensa    18
  6. Valverde
    Centrocampista    8
  7. Tchouaméni
    Centrocampista    14
  8. Arda Güler
    Centrocampista    15
  9. Brahim Díaz
    Delantero    21
  10. Kylian Mbappé
    Delantero    10
  11. Vinícius Jr.
    Delantero    7
1
1232418
81415
21107
1
22243
197623
1410
17
Osasuna

OSA

Entrenador:
Alessio Lisci3-4-2-1
  1. 1S. Herrera
    Portero
  2. 22F. Boyomo
    Defensa
  3. 24Catena
    Defensa
  4. 3Juan Cruz
    Defensa
  5. 19Valentin Rosier
    Centrocampista
  6. 7Moncayola
    Centrocampista
  7. 6Lucas Torró
    Centrocampista
  8. 23A. Bretones
    Centrocampista
  9. 14Rubén García
    Delantero
  10. 10Aimar Oroz
    Delantero
  11. 17Ante Budimir
    Delantero
Estadísticas
77.7%Real MadridRMA
22.3%OSAOsasuna
0 Goles 0
3 Remates a puerta 0
4 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
9 Asistencias 0
0 Asistencias de gol 0
5 Faltas cometidas 7
7 Faltas recibidas 5
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
380 Pases correctos 84
34 Pases fallados 36
0 Fueras de juego 0
0 Paradas 3
3 Corners 0
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app