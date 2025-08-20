Tres aciertos y un error. Adrián Cordero Vega, árbitro cántabro del Real Madrid-Osasuna, decidió correctamente en las tres primeras jugadas principales del partido que cerró este martes la primera jornada de la Liga 2025-26, pero se equivocó en el último suspiro al expulsar ... a Bretones.

Minuto 45: Vinicius se interna en el área y cuando llega a línea de fondo para centrar, cae y pide penalti de Boyomo por empujón . Cordero no sanciona nada. El defensa le mete el brazo, pero es una clara disputa, sin infracción.

Minuto 50: Mbappé llega a línea de fondo, se frena para recortar al defensa, y este le barre, derribándole. El árbitro, lógicamente, pita penalti.

Minuto 67: Caída de Torró dentro del área del Real Madrid en una disputa de un balón aéreo con Militao. El centrocampista de Osasuna pide penalti por empujón. No se pita nada, y está bien hecho. Es una disputa sin más.

Minuto 94: Expulsión de Bretones al considerar el árbitro que le da un codazo sin balón a Gonzalo. Es verdad que el lateral de Osasuna le mete el cuerpo al delantero del Madrid, y luego el brazo, pero me parece excesivo para roja.