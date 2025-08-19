Suscribete a
ABC Premium

esbozos y rasguños

Lo urgente es esperar

«Querer ver a un Madrid volando en agosto, con todas las piezas encajadas y la partitura aprendida de memoria, es un atrevimiento temerario»

Más artículos del autor

Xabi Alonso da instrucciones a su equipo durante el partido contra el Osasuna
Xabi Alonso da instrucciones a su equipo durante el partido contra el Osasuna EP
Javier Aznar

Javier Aznar

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La paciencia nunca ha sido un atributo que el aficionado blanco reclame como parte del himno del Real Madrid para corearlo. El Bernabéu vive de la inmediatez, del impacto, de la promesa cumplida en cuanto suena el silbato inicial. Sin embargo, ahora toca algo ... distinto. Toca esperar. Esperar porque hay un entrenador nuevo, porque hay jugadores importantes todavía recuperándose de lesiones, porque la pretemporada ha sido la que ha sido, extraña y corta, y porque hay apuestas jóvenes como Arda Güler o el debutante Mastantuono que requieren de un proceso de adaptación a sus nuevas posiciones en el campo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app