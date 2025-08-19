Mbappé evita un sofoco en el debut de Xabi Alonso en el Bernabéu

Había expectación por la puesta en escena del Madrid de Xabi. Alonso incidió en varias ocasiones, tras la hecatombe contra el PSG en las semifinales del Mundial de Clubes, que aquello fue el final de la pasada temporada y que esta sería el inicio real ... de su proyecto. Apenas lleva quince días de entrenamiento, atenuante para no dar un veredicto severo, pero es evidente que se espera mucho más de 'su Madrid'. De momento, con una versión decente de Mbappé, le dio para despachar a un Osasuna muy serio, pero inocuo en ataque.

Lo mejor de la primera mitad fue un caño de Carreras a Rubén García, un disparo de Huijsen y otro de Militao, ambos desde 25 metros, despejados por Herrera, y dos carreras hacia atrás de Vinicius para mostrarle al madridismo que compromiso no le va a faltar. Había intención, pero ni brillantez

Delante estaba Osasuna y un señor entrenador, aunque debutara anoche en Primera. Lisci planteó un 5-3-2 en un bloque bajo sin apenas grietas. Bueno, lo que viene siendo poner un autobús, con chófer y azafata. O con azafato y conductora, que vivimos en la era de la piel fina. Eso le funcionaba a Jagoba en sus visitas al Bernabéu, y Lisci fotocopió el plan. Vestía impoluto, con camisa blanca recién planchada. La ropa da mucha información de las personas.

Lo mejor del Madrid era la intensidad y el posicionamiento, pero faltaba chispa, uno contra uno y movimiento sin balón. Solo Carreras parecía tener todo eso. Bueno, también Mbappé, pero estaba como periquito en jaula. Solo una pudo rascar. Un balón rechazado dentro del área, que acabó en una rosquita pegada al palo izquierdo de Herrera.

A Vinicius siempre le esperaban en banda dos rivales, lo mismo que a Trent por la derecha. A Brahim, ninguno, porque era invisible. No acaba de romper el cascarón el andaluz, más intermitente que el Guadiana. No lo confundan con el Guadalquivir.

Tampoco piensen que Courtois no es ya el portero del Madrid. En esos primeros cuarenta y cinco minutos podía haber sido Lunin. O Casillas. Incluso Buyo. Un 83% de posesión del Madrid, que podía haber jugado perfectamente sin portero. Otra cosa es que ese dominio recordara a la España parabrisas de Luis Enrique.

Solo del 30 al 45, justo después del 'cooling break' se vio algo más velocidad en las acciones blancas, pero con once jugadores en área rival y la falta de frescura y de ideas del Madrid, la sensación era más de impotencia que de acercamiento al gol.

Del vestuario salió el Madrid con los mismos jugadores, pero no tardaría Xabi en poner a calentar a Gonzalo y Mastantuono. No iba a tardar en hacer los cambios, pero por el camino se encontró con esa acción de inspiración que podía allanar la victoria del Madrid. Y la encontró. En el 50, Mbappé cayó a la derecha, arrancó ante Juan Cruz, le llevó hasta la línea de fondo, le mandó a la vendimia, y el defensa navarro se comió el recorte y lo derribó con su pierna derecha. El central se quejó de un pisotón de Mbappé, pero eso ocurrió después de que sacara la escoba. En el fútbol, el orden de los factores sí altera el producto.

Lo anotó Kylian, a la izquierda de Herrera. El año pasado falló tres de los diez penaltis que lanzó, que no fueron todos. Eso ya es historia. El responsable desde los once metros es él. Se acabó la sandez de ir rotando el lanzador.

Con el 1-0, y Osasuna amagando con saber si Courtois vestía de verde o de violeta, Alonso aguantó los cambios más rato del que tenía pensado, pero su primera sustitución fue un mensaje. Otro más. Con cuatro entrenamientos, Mastantuono al campo. Otro que le pasa por la derecha a Rodrygo. «Franco, Franco, Franco» gritaba el Bernabéu, feliz con la irrupción del argentino.

Por la izquierda, Gonzalo también ha adelantado a Rodrygo. Se marchó Vinicius en el 78, y allí estaba el canterano. Ni el agua de las Maldivas es más transparente que Xabi.