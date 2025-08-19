Suscribete a
real madrid 1-0 osasuna

Mbappé evita un sofoco en el debut de Xabi Alonso en el Bernabéu

la liga | jornada 1

Un gol de penalti del francés, provocado por él, suficiente para sumar los tres primeros puntos en Liga en un partido con más aire a pretemporada que a competición

Clasificación de la Liga tras la primera jornada

Cuando Osasuna empieza la Liga en el Bernabéu, el Real Madrid es campeón

Mabppé celebra su gol
Mabppé celebra su gol AFP
Rubén Cañizares

Rubén Cañizares

Madrid

Había expectación por la puesta en escena del Madrid de Xabi. Alonso incidió en varias ocasiones, tras la hecatombe contra el PSG en las semifinales del Mundial de Clubes, que aquello fue el final de la pasada temporada y que esta sería el inicio real ... de su proyecto. Apenas lleva quince días de entrenamiento, atenuante para no dar un veredicto severo, pero es evidente que se espera mucho más de 'su Madrid'. De momento, con una versión decente de Mbappé, le dio para despachar a un Osasuna muy serio, pero inocuo en ataque.

