Real Madrid - Osasuna en directo hoy: partido de la Liga, jornada 1

22:02 El árbitro de ABC dictamina que no hay penalti a Vinícius de Boyomo Vinícius se interna en el área, y cuando llega a línea de fondo para centrar , cae y pide penal de Boyomo por empujón. Cordero no sanciona nada👍. El defensa le mete el brazo, pero es una clara disputa, sin infracción.

22:00 Os dejo un control de estrella de Mbappé

21:57 Juan Cruz: «No podemos bajar ni un poco» «Sabemos los jugadores que son».

21:57 Juan Cruz: «Sabemos el partido que iba a ser» «Hemos trabajado para esto. Tenemos que disfrutar defendiendo, como dice el míster. Seguir así en la línea. Nos está faltando un poco en la salida de balón, eso sí».

21:56 Estas han sido las estadísticas de la primera parte: 10 remates del Real Madrid, frente a uno de Osasuna

21:54 Descanso. Real Madrid 0-0 Osasuna. El Real Madrid no puede con el muro rojillo Boyomo y Sergio Herrera se han encargado de fortalecer un muro rojillo que, por el momento, parece impenetrable. Muy bien Huijsen, Militao y Carreras, que lo han intentado desde fuera y se están sumando continuamente al ataque. Mbappé no cuaja, a pesar de que lo intenta. Poco a poco, parece verse algo del mejor Vinícius por banda izquierda. Güler lidera el juego, pero sigue sin darle profundidad.

21:52 Minuto 46. Real Madrid 0-0 Osasuna. Se queda en nada el remate acrobático de Mbappé Remate acrobático del francés a un centro de Carreras, pero apareció el cuerpo de Bretones para taponarlo.

21:51 ¡DOS MINUTOS DE AÑADIDO!

21:50 Minuto 45. Real Madrid 0-0 Osasuna. Otra vez Boyomo derriba a Vinícius Cordero Vega le dice que se levante al brasileño.

21:50 Minuto 44. Real Madrid 0-0 Osasuna. ¡AL SUELO VINÍCIUS! Empujón de Boyomo en el área que derriba al brasileño. Cordero Vega entendió que no había nada.

21:48 Minuto 42. Real Madrid 0-0 Osasuna. Disparo arriba de Huijsen Cuarto intento desde la frontal del Real Madrid. Está muy ordenado y encerrado Osasuna. No encuentra los huecos el equipo de Xabi Alonso.

21:46 Minuto 40. Real Madrid 0-0 Osasuna. Mal disparo de Budimir El croata buscó sorprender con su entrada en el área madridista, pero su intento de disparo, a bote pronto y con la pierna derecha, se fue muy lejos.

21:43 Minuto 38. Real Madrid 0-0 Osasuna. Disparo muy desviado de Vinícius Quiso encontrar el hueco el brasileño para meterse hasta la cocina, pero finalmente optó por disparar desde la izquierda a las nubes.

21:42 Minuto 37. Real Madrid 0-0 Osasuna. Falta de Rosier a Vinícius Le pide calma Cordero Vega al jugador de Osasuna.

21:41 Minuto 36. Real Madrid 0-0 Osasuna. Falta a Mbappé Se quejaba el francés de los agarrones de Torró. Pedía el Bernabéu algo más que falta. Cordero Vega no señaló nada más.

21:39 Minuto 33. Real Madrid 0-0 Osasuna. ¡MBAAAAPPÉ... FUERAAAAAAAAAA! Un rechace que cazó el francés en la primera jugada tras la pausa le permitió parar el balón e intentar buscar la rosca para ponerla cerca del palo largo de Sergio Herrera.

21:38 Saluda Jude Bellingham desde la grada Se le veía junto a su madre y junto a su peluquero disfrutando del partido en el palco.

21:36 Pausa de hidratación Lo mejor del Real Madrid han sido los dos disparos desde fuera de sus dos centrales. Un reflejo de que Sergio Herrera está siendo un muro y la defensa, con un Boyomo intratable, está haciendo su trabajo de manera impecable. El Real Madrid no encuentra los huecos. Mbappé está muy impreciso.

21:34 Minuto 28. Real Madrid 0-0 Osasuna. Gran corte de Catena Peligroso pase atrás de Carreras en su llegada hasta línea de fondo, pero no pudo conectar con Brahim ante la irrupción del zaguero rojillo.

21:32 Minuto 26. Real Madrid 0-0 Osasuna. ¡VAYA LATIGAZO DE MILITAO! Antes fue Huijsen y ahora Militao. Disparo desde fuera del área cruzado del brasileño que despejó con una gran estirada Sergio Herrera.

21:31 Minuto 25. Real Madrid 0-0 Osasuna. ¡QUE MAL GOLPEO DE MBAPPÉ! Penetró Vinícius hasta el final por banda izquierda, libre de marca, para poner un centro raso en el área que Mbappé aprovechó para disparar. Sin embargo, el envío le salió demasiado flojo.

21:29 Minuto 24. Real Madrid 0-0 Osasuna. ¡CAÍDA DE MBAPPÉ EN EL ÁREA! El francés no reclamó nada en su caída con Aimar Oroz. Tampoco vio nada punible Cordero Vega.

21:27 Minuto 22. Real Madrid 0-0 Osasuna. Gran entrada de Huijsen Evita que Moncayola se vaya en velocidad, mandando la pelota fuera de banda. El jugador de Osasuna se dolía por el lance, pero la entrada fue limpia.

21:26 Minuto 20. Real Madrid 0-0 Osasuna. Falta de Budimir sobre Huijsen Recupera el Real Madrid.

21:24 Minuto 19. Real Madrid 0-0 Osasuna. Se le va largo el envío a Güler Filtró el turco un balón por alto al área rojilla, pero no pudo conectar con Huijsen.

21:23 Minuto 18. Real Madrid 0-0 Osasuna. ¡PARADÓN DE SERGIO HERRERA! Derechazo de bolea con el empeine desde fuera de Dean Huijsen que termina despejando el guardameta del equipo navarro. Que latigazo.

21:21 Minuto 16. Real Madrid 0-0 Osasuna. Posesión larga del Real Madrid Se encierra de nuevo Osasuna. El Madrid busca los huecos, sin mucha prisa.

21:20 Minuto 15. Real Madrid 0-0 Osasuna. Recuperación sensacional de Boyomo Fue con todo el central de Osasuna para rebañarle la posesión a Mbappé cuando buscaba su incursión en el área.

21:18 Minuto 13. Real Madrid 0-0 Osasuna. Toca ahora Osasuna Los de Lisci salen de su campo para intentar tener algo el balón y descansar un poco del dominio blanco.

21:17 Minuto 11. Real Madrid 0-0 Osasuna. Aplaude el Bernabéu a Vinícius Dos presiones del brasileño hicieron que el ataque de Osasuna se quedase en nada y generó una posible osasión de gol que finalmente despejó Sergio Herrera.

21:16 Minuto 11. Real Madrid 0-0 Osasuna. Recupera Osasuna Repele Lucas Torró el envío al área por parte de Arda Güler. Evitó el remate de Huijsen en el segundo palo.

21:14 Minuto 9. Real Madrid 0-0 Osasuna. Buena salida de Courtois Salió el belga de su área para quedarse con un balón complicado. Lo para de pecho y se la queda.

21:13 Minuto 7. Real Madrid 0-0 Osasuna. Primer intento de Carreras Le pega Carreras de lejos, se le marcha el disparo cerca del palo de Sergio Herrera.

21:11 Minuto 5. Real Madrid 0-0 Osasuna. Caño de Carreras que ovaciona el Bernabéu Sigue tocando el equipo blanco en campo contrario. Está Osasuna muy ordenado y resulta difícil encontrar los espacios en el área.

21:07 Minuto 3. Real Madrid 0-0 Osasuna. No llegó Vinícius Envío largo de Militao hacia Vinícius que intercepta Rosier, cediendo el balón de cabeza a Sergio Herrera.

21:06 Minuto 2. Real Madrid 0-0 Osasuna. Toca el Real Madrid Posesión larga de los de Xabi Alonso. Se encierra Osasuna en este inicio de partido.

21:05 ¡EMPIEZA EL PARTIDO!

21:04 'Estamos preparados'

21:03 Bellingham observa desde la grada Sigue recuperándose de su reciente operación en el hombro.

21:03 Minuto de silencio En memoria de los socios del Real Madrid que fallecieron la pasada temporada, de los fallecidos en los incendios y de Javier Lambán, ex presidente de Aragón recientemente fallecido.

21:01 Suplentes: Real Madrid: Lunin, Mestre, Carvajal, Asencio, Alaba, Fran García, Ceballos, Thiago Pitarch, Mastantuono, Gonzalo y Rodrygo. Osasuna: Aitor, Stamakis, Chasco, Herrando, Iker Muñoz, Osambela, Echegoyen, Kike Barja, Moi Gómez, Víctor Muñoz y Raúl García.

21:01 Equipo arbitral: Principal: Cordero Vega (Comité cántabro). VAR: Trujillo Suárez (Comité canario).

21:00 SUENA EL HIMNO DE LA DÉCIMA EN EL SANTIAGO BERNABÉU Ya saltan los jugadores al terreno de juego.

21:00 Luka Modric sobre la concesión del '10' a Mbappé: «Han acertado» «Es uno de los mejores del mundo, es un amigo, hemos creado una relación muy buena este año y me alegro que lleve él el 10».

20:57 Butragueño: «Todos los jugadores van a ser necesarios» «Hoy comienza la temporada, un camino muy largo».

20:54 Fabrizio Romano insiste en que Guardiola está enamorado del fútbol de Rodrygo

20:53 Alessio Lisci: «El Real Madrid tiene jugadores que pueden cambiarlo todo»

20:52 Jugadores a vestuarios Quedan ocho minutos para que comience el encuentro.

20:51 Así saltaron a calentar los jugadores del Real Madrid

20:50 Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna, sobre el fichaje de Lisci: «Creo mucho en las trayectorias» «Lo hemos fichado por lo que todo el mundo a visto. Yo lo conozco desde las categorías inferiores del Levante».

20:49 Imagen del calentamiento

20:48 Xabi Alonso tiene claro que el equilibrio no depende solo de los delanteros "Es cuestión de que todas las líneas sean conscientes. Para los delanteros es importante que a las vueltas no se queden descolgados, pero también que cuando ataquemos la línea defensiva empuje".

20:45 Hoy debutó Zinedine Zidane Un día como hoy hace 24 años debutó Zidane, leyenda como jugador y entrenador. Hoy lo hace Xabi Alonso en Liga en la banda y puede que una nueva perla como Mastantuono en el campo. 30 minutos para que el balón eche a rodar.

20:44 Vinícius, ante su víctima favorita Ha participado en 11 goles en 11 partidos ante Osasuna en LaLiga. En concreto, ha marcado ocho y ha registrado tres asistencias.

20:43 Alessio Lisci: «Es muy fácil trabajar aquí, estoy muy contento» «Me ha gustado el equipo, con mucha predisposición».

20:42 Butragueño: «Nuevos desafíos, nuevo entrenador, nuevos jugadores...» «... y los mismos objetivos de siempre».

20:40 Calientan ambos equipos Se nota que hay ganas del inicio de la temporada.

20:39 Esto es lo que ven los jugadores al entrar al estadio

20:37 Debutan los cuatro fichajes blancos Álvaro Carreras, Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold parten en el once inicial. Franco Mastantuono esperará su oportunidad en el banquillo.

20:36 El Osasuna no denunciará si juega Mastantuono con el dorsal '30' El motivo, es que hizo lo mismo con Pervis Estupiñán en 2019.

20:34 La jugada en los despachos del Real Madrid con Mastantuono El Real Madrid inscribe a Franco Mastantuono con el Castilla para dejar libre una ficha del primer equipo para un posible fichaje durante la temporada.

20:34 Primer día de Mbappé con el '10' El francés aspira a su primera Liga tras alzar la Supercopa de Europa y la Intercontinental la pasada temporada.

20:33 La llegada del Real Madrid al Santiago Bernabéu

20:33 El escenario de hoy

20:32 Así luce el vestuario blanco

20:31 Este es el once del Osasuna

20:31 Este es el once del Real Madrid Brahim completa el ataque, con Vinícius y Mbappé. Militao comparte el centro de la zaga con Huijsen.