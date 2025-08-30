Directo Fútbol / Liga
Real Madrid - Mallorca en directo hoy: partido de la Liga, jornada 3
Sigue en directo el Real Madrid - Mallorca, partido de la Liga, sábado 30 de agosto
Ya están preparados los bermellones
¡Esto está a punto de comenzar!
El Real Madrid quiere seguir con el pleno de victorias
El triunfo ante Osasuna (1-0) y Real Oviedo (0-3) otorgaron a los madridistas 6 de 6 puntos.
El Mallorca busca su primera victoria de la temporada en el Bernabéu
Los de Arrasate perdieron contra el Barcelona (0-3) en la primera jornada y empataron con el Celta (1-1) en la segunda.
Jagoba Arrasate, antes del partido:
«Tenemos mucha ilusión, visitamos uno de los campos más difíciles de Primera División. Vamos a ver si hacemos buen partido hoy. La idea es estar en el partido, el Madrid nos va a dominar, pero tenemos que llevar el partido en dos direcciones y amenazarles también»
¡Los futbolistas del Madrid saltan a calentar!
¡Ya calientan los jugadores del Mallorca!
Las últimas tres veces que se han enfrentado Real Madrid y Mallorca
-15 de mayo de 2025 – LaLiga
Real Madrid 2‑1 Mallorca
-9 de enero de 2025 – Supercopa de España
Real Madrid 3‑0 Mallorca
-18 de agosto de 2024 – LaLiga
Mallorca 1‑1 Real Madrid
Este es el once del Mallorca
Este es el once del Real Madrid
Bienvenidos al Real Madrid - Mallorca
Bienvenidos al partido de la jornada 3 de LaLiga entre el Real Madrid y el Mallorca. Un choque en el que los blancos buscan el pleno en este inicio de temporada ante unos mallorquines que necesitan sumar con urgencia después de haber sumado solo un punto en dos jornadas.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete