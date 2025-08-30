Real Madrid - Mallorca en directo hoy: partido de la Liga, jornada 3

21:27 Ya están preparados los bermellones ¡Esto está a punto de comenzar!

21:16 El Real Madrid quiere seguir con el pleno de victorias El triunfo ante Osasuna (1-0) y Real Oviedo (0-3) otorgaron a los madridistas 6 de 6 puntos.

21:14 El Mallorca busca su primera victoria de la temporada en el Bernabéu Los de Arrasate perdieron contra el Barcelona (0-3) en la primera jornada y empataron con el Celta (1-1) en la segunda.

21:12 Jagoba Arrasate, antes del partido: «Tenemos mucha ilusión, visitamos uno de los campos más difíciles de Primera División. Vamos a ver si hacemos buen partido hoy. La idea es estar en el partido, el Madrid nos va a dominar, pero tenemos que llevar el partido en dos direcciones y amenazarles también»

21:09 ¡Los futbolistas del Madrid saltan a calentar!

21:09 ¡Ya calientan los jugadores del Mallorca!

21:08 Las últimas tres veces que se han enfrentado Real Madrid y Mallorca -15 de mayo de 2025 – LaLiga Real Madrid 2‑1 Mallorca -9 de enero de 2025 – Supercopa de España Real Madrid 3‑0 Mallorca -18 de agosto de 2024 – LaLiga Mallorca 1‑1 Real Madrid

21:04 Este es el once del Mallorca

21:03 Este es el once del Real Madrid