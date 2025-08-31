Suscribete a
esbozos y rasguños

El lanzador otomano

Arda Güler hizo su primer gran partido en el Bernabéu

Lo urgente es esperar

Javier Aznar

Arda Güler hizo su primer gran partido en el Bernabéu. Había mostrado destellos de su calidad en los escasos minutos de los que dispuso las dos temporadas anteriores. Pero contra el Mallorca los mejores momentos de su equipo pasaron por las botas del turco. ... Creó, distribuyó, marcó y, sobre todo, mandó. Ha recogido el guante de Xabi Alonso y ha entendido que es su momento. Hay trenes que pasan solo una vez: o te subes, o te arrolla.

