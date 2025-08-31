Xabi Alonso lamenta la mano de Guler: «Mi interpretación es diferente a la del árbitro»

Agosto era un mes trampa para el Madrid. Con solo quince entrenamientos, tenía que ponerse a competir, y visto el nivel del Barcelona durante la pasada temporada, cada punto de esta Liga que se escape por el sumidero puede ser decisivo en el desenlace final. Así que, aunque las piernas no estuvieran rodadas y la cadena de rodaje necesitara, y necesite aún, estar más engrasada, el equipo blanco estaba obligado a ganar a Osasuna y Mallorca en el Bernabéu, y a hacer lo mismo en el Tartiere contra el Oviedo. Y eso ha hecho. Tres de tres en cuanto a victorias, y nueve de nueve en el puntaje. Parón tranquilo para el Madrid y dos semanas más para que el equipo coja vuelo.

«Hemos tenido una buena reacción buena tras la pausa de hidratación. Nos hemos revelado ante la única que nos habían llegado y hemos seguido insistiendo para darle la vuelta. Lo hemos logrado y luego nos hemos trabajado el partido a pesar de que nos ha tocado sufrir tras no tener ese margen que nos hubiera dado el gol de Guler», dijo Xabi Alonso tras una victoria cimentada en el cooling break de la primera mitad: «En ese receso he dicho que teníamos que ajustar la presión y el segundo balón. Estábamos lejos y no les podíamos ahogar cuando sacaban la pelota», explicó Alonso.

A la victoria del Madrid no le faltó la salsa de la polémica. Tres goles anulados y la bronca del Bernabéu conforme Sánchez Martínez invalidaba los tantos. Sobre todo, el de Arda: «hablamos hace unos días con los árbitros en Valdebebas y la regla es que, si el jugador que marca el gol toca antes con la mano, no es gol. Y si ha sido así, no hay gol. Pero no hay problema, hemos ganado y eso es lo importante», dijo Tchouaméni. «Para mi esa mano nunca debería ser mano, pero la norma está así puesta y es rara, pero por muy involuntaria que sea, se tiene que pitar», comentó Darder. «Yo le he dicho al cuarto que tenía que ser jugada inmediata y la interpretación que ha hecho el árbitro es diferente. Nos hubiera venido bien ese gol, pero él es el que manda y hoy así ha tocado», comentó Xabi.

No fue la única acción arbitral de la que habló el técnico tolosarra. Ni Jagoba. Ambos entrenadores mostraron su sorpresa por lo ocurrido en Mendizorroza, donde el Atlético metió un gol en un claro fuera de juego que el VAR no detectó: «A mí me ha sorprendido. Son errores de esos que no deberían suceder», comentó Alonso. «Lo de Mendizorroza ha sido muy claro. Entiendo que el árbitro de campo no lo vea, pero que en el VAR que no le hayan corregido…», sentenció Arrasate.