Suscribete a
ABC Premium

Real Madrid 2 - 1 Mallorca

El Madrid de Alonso también sabe remontar

Se sobrepone a un gol de Muriqi y gana a los bermellones con tantos de Güler y Vinicius. Sánchez Martínez anuló tres tantos a los blancos, dos a Mbappé y uno a Arda

Mbappé intenta un lanzamiento a puerta
Mbappé intenta un lanzamiento a puerta AFP
Rubén Cañizares

Rubén Cañizares

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Madrid de Xabi Alonso también sabe remontar. Bueno, es la especialidad de la casa, pero hasta el momento en la era Xabi, entre los seis partidos del Mundial de Clubes y los dos de Liga, no se había visto al equipo sobreponerse a ... un marcador adverso. Solo se pudo dar esa condición ante el PSG, pero en el MetLife Stadium pasó lo que pasó. 2-1 ante el Mallorca, hat-trick de goles anulados, y pleno de victorias en agosto. La semilla empieza a echar raíces.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app