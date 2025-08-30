El Madrid de Alonso también sabe remontar

El Madrid de Xabi Alonso también sabe remontar. Bueno, es la especialidad de la casa, pero hasta el momento en la era Xabi, entre los seis partidos del Mundial de Clubes y los dos de Liga, no se había visto al equipo sobreponerse a ... un marcador adverso. Solo se pudo dar esa condición ante el PSG, pero en el MetLife Stadium pasó lo que pasó. 2-1 ante el Mallorca, hat-trick de goles anulados, y pleno de victorias en agosto. La semilla empieza a echar raíces.

El partido comenzó con un gol anulado a Mbappé. Y se marchó al descanso con la misma película. Dos tantos invalidados a Kylian, ambos por posición antirreglamentaria. Ni siquiera las explicaciones de 'Manolete' Sánchez Martínez amortiguaron el cabreo del ariete galo.

En el minuto 6, un pase de Alexander-Arnold a la carrera de Mbappé acabó con un control y un derechazo del francés al palo izquierdo de Leo Román. Pase 'made in' Trent, de esos que tantas noches de gloria dio en Anfield, y definición de clase mundial de Kylian. Celebraron el francés y sus compañeros. También el Bernabéu, claro. Y el banquillo blanco. Duró un minuto la felicidad, el tiempo que tardó el fuera de juego semiautomático en detectar que un centímetro de la frente de Mbappé estaba por delante de Valjent. Caray.

El Mallorca, que como Osasuna y el Oviedo, le jugó al Madrid con una defensa de cinco plantada en área propia, aprovechó uno de sus puntos fuertes para ponerse por delante. Tiene el equipo bermellón jugadores con talla para hacer daño en el balón parado. Y a la primera que pudieron, a la cazuela. En el 18, un córner botado por Pablo Torre lo remató con la chepa Muriqi. Le encimaba Tchouaméni, que no es poco, pero el kosovar estuvo más rápido y ágil que el francés.

Ese 0-1 provocó los peores minutos del Madrid. Huijsen y Güler fallaban pases no forzados, Mastantuono tenía más empuje que verticalidad y asociación, y una pierna derecha de palo: es zurdo cerrado, muy cerrado. En el 25 tuvo una buena oportunidad para chutar con la diestra y eligió recortar, matando toda opción de gol.

De Valverde había pocas noticias. No así de Vini, que además de no vaguear en la presión y en la carrera hacia atrás, estaba incisivo por su banda, ayudado por un Carreras que, si mantiene (o sube) este nivel, acabará por hacerse un hueco entre los 26 de Luis de la Fuente para el Mundial.

Pero la insistencia por banda izquierda no terminaba de lastimar el entramado defensivo de Jagoba, hasta que llegó el 'cooling break'. Los tiempos muertos cambian dinámicas de partido, aunque no haya todavía nadie en el fútbol que se atreva a implementarlo sin la necesidad de un contexto climatológico.

De esos dos minutos de indicaciones, salió un Madrid más dinámico y vertical que le levantó el partido al Mallorca en solo 63 segundos, los que transcurrieron entre el 37 y el 38. El 1-1 llegó en una brillante jugada de estrategia. Córner botado en corto entre Mastantuono y Alexander-Arnold. Conducción y pase del argentino a Carreras, cambiado de banda para poner un balón con escuadra y cartabón al segundo palo. Allí, Huijsen cabeceó al primero para que Güler rematara a placer a la red.

El 2-1 lo inició Valverde con un robo a Morey que provocó un cinco contra tres del Madrid, conducido por Vinicius. El brasileño no vio clara ninguna opción de pase y acabó por cocinar el huevo y comérselo. Recorte y disparo con la izquierda. Remontada consumada.

Sonrió el brasileño. Buena señal. En el Tartiere prefirió enfrascarse con el colegiado que pensar en lo bonito que es hacer un gol con el Madrid. A Vini no se le pide que sea Joaquín Phoenix en 'Joker', pero no estaría mal que enseñara más dientes de alegría. Es un privilegiado. En todos los sentidos.

Acabó la primera mitad con el segundo tanto anulado a Mbappé. Esta vez el fuera de juego era más claro, pero eso no le quitó el berrinche. Ni a él, ni al Bernabéu. Enfado que se acrecentó en el minuto 58.

Triplete de tantos anulados, esta vez a Güler. El turco marcó tras un despeje de Raíllo que iba directo contra su pecho y del que Arda se protegió cruzando sus brazos sobre la zona de impacto. Acto instintivo que el reglamento penaliza. En este fútbol moderno hay que jugar amputado de las extremidades superiores.

Tardó cuatro minutos en echarlo abajo Sánchez Martínez, con los cánticos de «corrupción en la Federación» y «Negreira, Negreira» como banda sonora. Y ese 3-1 que no fue sacó al Madrid del partido, pero no a Carreras ni a Alexander-Arnold, que escupieron dos balones en la raya de gol en el 61 y el 65, respectivamente.

De ahí al final, el riesgo para el Madrid de tener solo una ventaja mínima, pero los cambios de Alonso asentaron de nuevo a su equipo. No amplió marcador, pero mantuvo el tesoro de la victoria. El Madrid de Xabi también gana remontando.