Suscribete a
ABC Premium
Real Madrid
Real Madrid
0
0
Mallorca
Mallorca

LaLiga EA Sports. Jornada 3 Sábado 30/08 21:30h. Árbitro José María Sánchez Martínez. Estadio Santiago Bernabéu. Canal Ninguna

Fútbol / Liga

Real Madrid - Mallorca, estadísticas del partido de Liga

Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Real Madrid - Mallorca, de la jornada 3

Real Madrid - Mallorca, estadísticas del partido de Liga
Real Madrid

RMA

Entrenador:
Xabi Alonso4-2-3-1
  1. Courtois
    Portero    1
  2. Trent Alexander-Arnold
    Defensa    12
  3. Militão
    Defensa    3
  4. Dean Huijsen
    Defensa    24
  5. Álvaro Carreras
    Defensa    18
  6. Valverde
    Centrocampista    8
  7. Tchouaméni
    Centrocampista    14
  8. Franco Mastantuono
    Centrocampista    30
  9. Arda Güler
    Centrocampista    15
  10. Vinícius Jr.
    Centrocampista    7
  11. Kylian Mbappé
    Delantero    10
1
1232418
814
30157
10
1
2242143
10820
187
Mallorca

MLL

Entrenador:
Jagoba Arrasate5-3-2
  1. 1Leo Román
    Portero
  2. 2Mateu Morey
    Defensa
  3. 24M. Valjent
    Defensa
  4. 21A. Raíllo
    Defensa
  5. 4Marash Kumbulla
    Defensa
  6. 3Toni Lato
    Defensa
  7. 10Sergi Darder
    Centrocampista
  8. 8M. Morlanes
    Centrocampista
  9. 20Pablo Torre
    Centrocampista
  10. 18Mateo Joseph
    Delantero
  11. 7Muriqi
    Delantero
Estadísticas
0%Real MadridRMA
0%MLLMallorca
0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Asistencias de gol 0
0 Faltas cometidas 0
0 Faltas recibidas 0
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
0 Pases correctos 0
Pases fallados
0 Fueras de juego 0
0 Paradas 0
0 Corners 0
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app