Suscribete a
ABC Premium
sponsor

Entrevista ABC

Tacchinardi: «Pedri no triunfaría en Italia; allí no hay espacios»

El exfutbolista italiano, que jugó como medio defensivo en la Juventus y que brilló al ataque en el Villarreal, habla del cruce de ambos equipos esta noche y de los mundos opuestos que son la Serie A y la Liga

El negocio cuadrado de Etta Eyong

Tacchinardi, con la camiseta de la Juventus y con la del Villarreal
Tacchinardi, con la camiseta de la Juventus y con la del Villarreal ABC
Julio Ocampo

Julio Ocampo

Roma

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Tras más de una década en la Juventus (1994-05), Alessio Tacchinardi (Cremona, 1975) se marchó dos temporadas al Villarreal de Manuel Pellegrini. A sus ya importantes dotes tácticas, le añadió esa chispa de fútbol atrevido que quizás le faltaba para completar su sobresaliente ... carrera. Lástima que el sueño con los amarillos muriera con el penalti marrado por Riquelme contra el Arsenal. Hoy la Champions vuelve a La Cerámica con un cruce de sus dos antiguos equipos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app