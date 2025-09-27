Suscribete a
Atlético 5 - Real Madrid 2

Manita del Atlético al peor Madrid de Xabi Alonso

La LIga | Jornada 7

Un líder irreconocible sale del Metropolitano goleado. Mbappé y Guler remontaron el temprano tanto de Le Normand, y los rojiblancos hicieron lo mismo por medio de Sorloth, Julián (2) y Griezmann

Así está la clasificación de Primera División

Julián Álvarez lideró al Atlético en la victoria sobre el Real Madrid
Rubén Cañizares

El Madrid ilusionante de Alonso derrapó en la primera curva. Y dejó la huella en el asfalto. Aquellos que justificaban el seis de seis por la debilidad de los rivales, se llenaron de razones tras un derbi de claro color rojiblanco, más intenso y hambriento ... , e impulsado en momentos clave por sospechosas decisiones arbitrales. Como ante el Rayo y contra el Alavés. Manita de las que hacen pupa. Desde 1950 no le metía cinco tantos el Atlético al Madrid.

