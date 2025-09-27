Manita del Atlético al peor Madrid de Xabi Alonso

El Madrid ilusionante de Alonso derrapó en la primera curva. Y dejó la huella en el asfalto. Aquellos que justificaban el seis de seis por la debilidad de los rivales, se llenaron de razones tras un derbi de claro color rojiblanco, más intenso y hambriento ... , e impulsado en momentos clave por sospechosas decisiones arbitrales. Como ante el Rayo y contra el Alavés. Manita de las que hacen pupa. Desde 1950 no le metía cinco tantos el Atlético al Madrid.

Atlético de Madrid 5-2 Real Madrid Jornada 7 de Primera División | LaLiga Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Lenglet, Le Normand, Hancko (Hancko, min.83); Koke, Barrios (Baena, min.92); Giuliano (Molina, min.92), Nico González (Griezmann, min.83); Sorloth (Gallagher, min.67) y Julián Álvarez.

Oblak; Llorente, Lenglet, Le Normand, Hancko (Hancko, min.83); Koke, Barrios (Baena, min.92); Giuliano (Molina, min.92), Nico González (Griezmann, min.83); Sorloth (Gallagher, min.67) y Julián Álvarez. Real Madrid: Courtois; Carvajal (Camavinga, min.59), Militao (Asencio, min.46), Huijsen (Gonzalo, min.89), Carreras; Tchouaméni, Valverde, Bellingham (Rodrygo, min.70), Güler (Mastantuono, min.59); Vinícius y Mbappé.

Courtois; Carvajal (Camavinga, min.59), Militao (Asencio, min.46), Huijsen (Gonzalo, min.89), Carreras; Tchouaméni, Valverde, Bellingham (Rodrygo, min.70), Güler (Mastantuono, min.59); Vinícius y Mbappé. Goles: 1-0, min.14: Le Normand. 1-1, min.25: Mbappé. 1-2, min.36: Güler. 2-2, min.45+3: Sorloth. 3-2, min.51: Julián Álvarez, de penalti. 4-2, min.63: Julián Álvarez. 5-2, min.94: Griezmann.

1-0, min.14: Le Normand. 1-1, min.25: Mbappé. 1-2, min.36: Güler. 2-2, min.45+3: Sorloth. 3-2, min.51: Julián Álvarez, de penalti. 4-2, min.63: Julián Álvarez. 5-2, min.94: Griezmann. Árbitro: Alberola Rojas (C.Castellano-manchego). Amonestó a Sorloth (min.22), a Nico González (min.40) y a Giuliano (min.82) por parte del Atlético de Madrid y a Güler (min.50), a Asencio (min.58), a Carreras (min.62) y a Mastantuono (min.96) por parte del Real Madrid.

Sorprendió Xabi en el once, introduciendo a Bellingham de inicio y sentando a Mastantuono. También Simeone. Sorloth, compañero de ataque de Julián. El noruego sería uno de los grandes protagonistas de la primera mitad.

En el 4, el hijo del hielo se plantó delante de Courtois, pero una tortuga hubiera tardado menos en armar la pierna. Levantó la cabeza y miró de soslayo hacia su derecha, a ver si aparecía Julián y le quitaba el problema de chutar. Pero el argentino no llegó a tiempo, algo que sí hizo Militao para meter su pie izquierdo justo en el momento del golpeo del noruego, que se llevó por delante el tobillo del brasileño. Le costó un buen rato recuperarse. Y el cambio en el descanso.

Fue un inicio invisible del Madrid. El Atlético ganaba todos los duelos, más vivo, más emocional, más guerrero. Eso justo hacía Giuliano con Vinicius, buscándole las cosquillas con toquecitos y mensajitos a la oreja. Un mini Argentina-Brasil que reflejaba el partido canchero de los rojiblancos, superiores a un Madrid en modo siesta y con algunos jugadores desconocidos. Carreras y Tchouaméni estaban de cuerpo presente, no de espíritu. Y por ahí llegó el 1-0. En el 15, un centro de Giuliano por banda derecha lo remató Le Normand, ante la complacencia del mediocentro francés, que no hizo ni amago de saltar.

Noticia Relacionada Y algunos quieren jubilar a Koke... Ángel Luis Menéndez Clase magistral del capitán del Atlético, en otra exhibición de la calidad de Julián Álvarez. Pésima tarde los jugadores del Real Madrid

Los balones laterales y el juego aéreo eran una pesadilla para la zaga blanca, irreconocible. Como también lo estaba Arda, escorado a banda derecha. Ahí pierde radio de acción el turco, pero es tan bueno, que la primera que recibió para girarse, pensar y ejecutar, radiografió el 1-1. En el 25, conexión con Mbappé, más rápido que Hancko y Lenglet, y derechazo al palo largo del francés. 8 tantos en 7 partidos.

La mano de hierro del Madrid aplacó el frenesí local y ahuyentó los fantasmas de Le Normand. En el 36, el central, que va a liada por partido, decidió despejar con su cabeza un balón dividido en el que Vinicius ni siquiera fue a la pelea, y la pelota acabó en las botas de Mbappé y en un tres para tres con final de color blanco. Kylian se asoció con Vini, el brasileño se limpió a Le Normand y a Llorente con un recorte, puso el balón en el punto de penalti y allí, Guler, a bote pronto, mandó la pelota a la red. Quizás pudo hacer más Oblak al disparo centrado del turco, pero el esloveno, ahora mismo, no para ni un taxi.

A ese 1-2, respondió con agallas y personalidad el Atlético. En el 38, disparo de Julián a la madera. En el 44, gol anulado a Lenglet por rematar con el brazo. Lo pudo hacer con la cabeza, pero no se esperaba que esa pelota llegará hasta él y pesó más el miedo al balonazo que el premio del gol. Premio que sí encontró Sorloth en la prolongación. Centro de Koke y remate del noruego, más poderoso que Huijsen en el salto. Lo celebró con la grada. Amarilla que Alberola se pasó por el forro, pese a la insistencia de Vinicius. Hubiera sido la segunda.

Militao se queda en el vestuario

Del vestuario salió el Madrid sin Militao, dolorido aún por aquella patada del noruego, y, otra vez, superado en intensidad por el Atlético. Tenía más apetito el equipo de Simeone, y también tenía a Alberola. En el 50, el árbitro señaló penalti de Guler sobre Nico. Un centro de Koke lo despejó en el segundo palo el turco y con la inercia su pierna acabó derribando a González. Alberola consideró que elevó demasiado la pierna y señaló los once metros. Ni libre indirecto ni llamada del VAR. Todo ok, José Luis.

Al 3-2 le siguieron cambios extraños de Xabi. Camavinga y Mastantuono por Carvajal y Guler. Asensio, que había suplido a Militao, pasaba al lateral, y Tchouaméni al centro de la defensa. Un pandemónium que costó un mano a mano de Sorloth salvado por Courtois, pero hasta al belga se le acaban los milagros. En el 64, un libre directo de Julián lo llegó a rozar Thibaut, pero no lo suficiente para evitar el cuarto.

Con 26 minutos por delante, tenía el Madrid tiempo para, al menos, pelear el empate, pero ni Alonso tenía ideas en la pizarra, ni el equipo sobre el césped. Cero ocasiones, cero disparos. Y al Atlético, con energía, piernas y batalla le bastaba para que el reloj corriera. Y para clavarle el quinto en el 94. Obra de Griezmann.