Suscribete a
ABC Premium
sponsor

FÚTBOL / LIGA DE CAMPEONES

Götze, un héroe mundial truncado por el gol de su vida

El alemán, protagonista del Mundial 2014, visita hoy al Atlético en las filas del Eintracht después de verse superado durante años por la presión que sintió tras su tanto en la final ante Argentina

Koke toma las riendas del Atlético

Mario Götze, campeón del mundo en 2014, ahora en el Eintracht
Mario Götze, campeón del mundo en 2014, ahora en el Eintracht
Daniel Cebreiro

Daniel Cebreiro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Son pocos los futbolistas que pueden presumir de haberse proclamado campeones del mundo, pero ese selecto grupo se convierte en minúsculo al hablar de jugadores que anotaron el gol decisivo en la final de un Mundial. El uruguayo Ghiggia en el Maracanazo, el inglés Hurst ... en el único título de los 'Three Lions', el argentino Burruchaga asistido por Maradona en el Estadio Azteca, la sangre fría del teutón Brehme desde los once metros o «Iniesta de mi vida» en Sudáfrica. Una de sus últimas incorporaciones fue Mario Götze, un héroe a quien le pasó factura tocar el cielo con toda su carrera por delante y que este martes visita el Metropolitano en las filas del Eintracht de Frankfurt.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app