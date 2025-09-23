Suscribete a
ABC Premium
sponsor

fútbol

El negocio cuadrado de Etta Eyong, el delantero de moda que desafía al Madrid

El Madrid visita al goleador de moda, un extraño 'regalo' del Villarreal al Levante. Solo le ha sacado medio millón de beneficio a un futbolista con un gran futuro

Balón de Oro 2025, en directo: nominados, premios, ganadores y reacciones

Etta Eyong, con la camiseta del Villarreal y del Levante
Etta Eyong, con la camiseta del Villarreal y del Levante abc

Ángel García

Valencia

Como la jugada no la entiende nadie, se siguen buscando otras lecturas. El Villarreal ficha a Etta Eyong para su filial por un millón de euros del Cádiz y se lo traspasa sólo un año después al Levante por tres (de los que la mitad ... le corresponden por contrato al club andaluz). Una ganancia de medio millón de euros a cambio de desprenderse de un futbolista que le estaba dando un rendimiento fabuloso ya con el primer equipo en los tres primeros partidos de Liga y que siguió dándoselo al Levante en los dos posteriores. De hecho, Karl Edouard Blaise Etta Eyong (Douala, Camerún, 14 de octubre 2003) está siendo la sensación del campeonato (entre remates y asistencias ha producido ya seis goles, uno cada 65 minutos). Y hoy recibe al Madrid de Mbappé, el otro goleador del campeonato.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app