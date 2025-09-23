El negocio cuadrado de Etta Eyong, el delantero de moda que desafía al Madrid

Como la jugada no la entiende nadie, se siguen buscando otras lecturas. El Villarreal ficha a Etta Eyong para su filial por un millón de euros del Cádiz y se lo traspasa sólo un año después al Levante por tres (de los que la mitad ... le corresponden por contrato al club andaluz). Una ganancia de medio millón de euros a cambio de desprenderse de un futbolista que le estaba dando un rendimiento fabuloso ya con el primer equipo en los tres primeros partidos de Liga y que siguió dándoselo al Levante en los dos posteriores. De hecho, Karl Edouard Blaise Etta Eyong (Douala, Camerún, 14 de octubre 2003) está siendo la sensación del campeonato (entre remates y asistencias ha producido ya seis goles, uno cada 65 minutos). Y hoy recibe al Madrid de Mbappé, el otro goleador del campeonato.

Como además al futbolista lo sigue media Europa y el Villarreal es zorro viejo en sacar petróleo de la compraventa de jugadores, el runrún corre a toda velocidad por la industria: ¿No será que lo vendió barato para recomprarlo enseguida por la opción que se guardó y revenderlo también rápido por mucho más dinero pero ya sin tener que compartir la plusvalía con el Cádiz? Todas las partes descartan el enjuague en voz alta. Pero por detrás muchos dicen que le estaría bien empleado al Cádiz, que hizo algo similar en la operación de salida de Chris Ramos al Botafogo brasileño, enmascarada en una cesión para evitar aparentemente el pago del 20% de la plusvalía que correspondería el CD Lugo, club de origen del atacante ahora en el fútbol brasileño.

Opción de recompra

Según algunas versiones, el cuadro groguet se ha quedado con el 50% de los derechos de Etta, una opción de compra y otra de tanteo. Pero en su presentación como jugador del Levante, su director deportivo, Héctor Rodas, aseguró: «Los contratos son privados, pero nosotros tenemos el 100% de los derechos del jugador. El Villarreal se queda con un porcentaje de una futura venta, según tramos, pero es jugador nuestro». Manuel Vizcaíno, mandatario del Cádiz, por su parte, niega el derecho de recompra: «El Villarreal no tiene ese derecho, lo tiene de tanteo. Todos saldremos ganando si el jugador es vendido porque nosotros seguimos conservando su parte».

El caso es que la llegada de Etta Eyong al Cádiz CF, con 17 años, desde la Ecole Galactique de su ciudad natal no le anticipaba un futuro halagüeño en el fútbol europeo. «Vino como mediocentro defensivo para el juvenil B, no estaba ni para el A», señala Alberto Cifuentes, figura clave en su posterior crecimiento. En aquella temporada 2021/22 su salto hacia adelante evidenció una mejoría que no se seguía plasmando en el gol, su carta actual de presentación; terminó jugando en el equipo senior de la Fundación tras pasar por el primer juvenil, el A. Tres equipos en una campaña.

Poco destacó en los amarillos defendiendo la camiseta del filial en 2ª RFEF la campaña siguiente. Apenas 400 minutos, aunque Sergio González le convocó en la máxima categoría ante la Real Sociedad cuando aún ocupaba plaza en la parcela ancha. Pero todo cambió la campaña 2023/24 cuando Cifuentes se decidió a darle galones en el ataque del filial gaditano: «Veíamos que le costaba tácticamente jugar como seis, le faltaba picardía», comenta el técnico. Su segundo entonces, Carles Marc Martínez, ahora en el cuerpo técnico del AEK Larnaka en Chipre, confirma estas palabras: «Era anárquico en defensa, tenía problemas para entender el juego desde esa posición».

De medio a delantero

Y, tras meditarlo, decidieron resetear su juego cambiando su mapa de coordenadas para encontrarle acomodo como nueve. «Le dimos una vuelta. Veíamos que físicamente le daba para jugar arriba, y le probamos adelantándole posiciones en ataque, como extremo y como nueve finalmente», indican ambos, aunque Martínez matiza sobre la mutación posicional del jugador que «el mérito es de Alberto. Se dio cuenta entonces de las posibilidades de Etta y el jugador nunca le falló. Comenzó a hacer goles hasta hoy».

«Le queda mucho camino por recorrer, pero tiene una capacidad de trabajo tremenda que hace que no le vea techo», afirma su ex entrenador en el Villarreal B, Miguel Álvarez. «Su margen de mejora es enorme. Es un chico de 2003 que mejoró con nosotros muchísimo interpretando el juego como un nueve, conociendo la posición hasta ser el jugador que más goles ha marcado en la historia del filial en la categoría».

Íker Álvarez, ahora meta del Córdoba, y ex compañero de Etta y capitán en el filial amarillo, confirma estas palabras: «Es muy listo, se posiciona mejor que nadie, en el área le caía el balón siempre. Si está donde está es mérito suyo porque ha sido capaz de dar un salto muy rápido por encima de otros compañeros».

Los que fueron adalides de su cambio de rol en sus orígenes refrendan las expectativas que se ciernen sobre el jugador: «Se ha desatado, ha crecido a pasos agigantados porque sabe que tiene potencial a llegar muy alto», explica Carles Marc, mano derecha en el banquillo del Mirandilla de Alberto Cifuentes. Este concluye que «lleva sólo dos años y medio jugando como nueve. Hay que tenerlo en cuenta porque las posiciones se determinan el último año de infantiles o a inicios de cadetes. Ha hecho, y muy bien, un camino contrario. De atrás hacia adelante, cuando lo natural es el camino inverso, empezar de extremo y acabar de lateral o empezar de mediocentro y acabar de central. Hay pocos casos como el de Etta».

Un gol y dos asistencias después con el Villarreal, en tres partidos, y dos goles y una asistencia más tarde con el Levante, en dos, mientras en Castellón ya dudan si han hecho un negocio más cuadrado que redondo, Etta Eyong, el nueve de moda del campeonato, se examina esta noche ante el líder.