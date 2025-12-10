Suscribete a
«Hay que normalizar que es más sencillo que te despidan a que no lo hagan»

Entrevista con Dani Llácer, el entrenador del Ourense, de 1ª RFEF, el mataprimeras de la Copa 25-26. Tras eliminar al Oviedo y Girona, ahora va a por el Athletic

El Ourense (1ª RFEF) echa al Girona de la Copa

Ángel Llácer, en el banquillo del Ourense, ante el Bilbao Athletic; ahora le toca medirse al primer equipo
Ángel García

Dani Llácer (Valencia, 1990) es el técnico de moda en el fútbol modesto. Ha ganado la Copa Federación hace apenas un mes con su Ourense CF ha eliminado a dos equipos de primera en la Copa del Rey (Oviedo y Girona) y ha sido capaz, ... en un noviembre prodigioso, de sacar de la cola de la tabla de Primera RFEF a su equipo y colocarle en una zona donde pocos esperaban tras nueve partidos sin perder (este pasado fin de semana, un penalti en el descuento en Mérida le hizo romper la racha). La semana que viene recibe al Athletic para intentar prolongar su reputación como mataprimeras.

