«Hay que normalizar que es más sencillo que te despidan a que no lo hagan»

Dani Llácer (Valencia, 1990) es el técnico de moda en el fútbol modesto. Ha ganado la Copa Federación hace apenas un mes con su Ourense CF ha eliminado a dos equipos de primera en la Copa del Rey (Oviedo y Girona) y ha sido capaz, ... en un noviembre prodigioso, de sacar de la cola de la tabla de Primera RFEF a su equipo y colocarle en una zona donde pocos esperaban tras nueve partidos sin perder (este pasado fin de semana, un penalti en el descuento en Mérida le hizo romper la racha). La semana que viene recibe al Athletic para intentar prolongar su reputación como mataprimeras.

-Ni usted se esperaría lo que le está sucediendo.

-Estamos en un momento muy bueno del proceso y hay que saborearlo, pero, realmente, nos queda mucho por hacer. Somos un club humilde que tratamos de crecer con mucho trabajo y sin perder la cabeza.

- Viene de un cese. Firmó el pasado verano en el Ourense tras ser despedido en Unionistas. ¿Ese recuerdo le hace mantener los pies en el suelo?

- Ser cesado es doloroso, pero, al final, se aprende. Y te hace valorar cuando entrenas lo complicado que es encontrar equipo y te curte como persona y como profesional. Aprendes a relativizar y te analizas, porque, en el momento, no lo ves, pero, con perspectiva, es algo que te hace mejorar.

- Llegó a saborear la élite con el Elche en Primera en octubre del 22.

- Fue solo un partido, como segundo de Alberto Gallego, ante el Mallorca. Estábamos en el filial y destituyeron a Francisco. Nos tocó asumir el primer equipo. La semana siguiente preparamos el partido ante el Valencia en Mestalla, en mi ciudad, en mi casa, y un día antes nos relevaron porque firmaron a Almirón. Fue un palo, pero lo peor es que unas semanas después nos despidieron del filial.

- Usted siempre ha estado en segunda fila hasta la pasada campaña.

- Empecé en el Levante, donde había jugado, haciendo las prácticas de Ciencias del Deporte, lo que estudié. Luego, ya me quedé en el club y me ubicaron con Alessio Lisci en el juvenil A. Luego estuve con Pau Quesada, el actual entrenador del Real Madrid femenino, en el filial del Elche, y en el Recreativo de Huelva, también como ayudante de Gallego. Regreso al Elche en la 22-23 donde, después del cese, me quedé sin nada.

- Y acaba en Salamanca, con Dani Ponz.

- No tenía nada y me dediqué a hacer informes de rivales. Los enviaba a entrenadores y a uno de ellos, Ponz, le gustaron y me llevó con él de segundo a Unionistas. Cuando al año siguiente se va al Eldense, a Segunda, me quedo como primer entrenador en la que era mi primera experiencia dirigiendo.

«En Inglaterra me di cuenta de que mi sueño para ser futbolista no se iba a dar; tenía 24 años y lo había intentado todo»

- Una carrera que había comenzado mucho tiempo atrás como jugador.

- Jugué en la cantera del Valencia, pero me echan y acabo varios años en la del Levante, pero pronto me vi sin opciones de llegar.

- Y acabó en Inglaterra, en la Southern League, la séptima categoría.

- Era una última oportunidad. Me la jugué y vi otro mundo a nivel de equipos, de salarios, pese a la categoría. Estuve dos años; el primero no me fue mal, pero en el segundo, poco a poco, todo fue a peor. Allí fue donde me di cuenta de que mi sueño para ser futbolista no se iba a dar. Tenía 24 años y lo había intentado todo.

- ¿Decide dejarlo?

- Sí como jugador. Tomo la decisión de volver a estudiar tras muchos años sin hacerlo. Preparo el acceso a la Universidad para mayores de 25 años y hago Ciencias del Deporte para intentar seguir en algo relacionado con el fútbol. Mientras voy jugando en categorías inferiores para poder pagarme los estudios. Viéndolo así, saboreo mucho más lo que me sucede ahora porque no ha sido fácil llegar.

- Y ahora a jugar contra el Athletic.

- Muchos esperaban Real Madrid o Barcelona, pero jugar ante el Athletic no son palabras menores. Tienen una plantilla tremenda y un entrenador que es una referencia. Solo hay que tener en cuenta que esta semana juegan ante el PSG y en unos días contra nosotros.

«Muchos esperaban Real Madrid o Barcelona, pero jugar ante el Athletic no son palabras menores»

- ¿Cree posible el pase?

- Para lograrlo debemos estará a un nivel de matrícula de honor y sumar que ellos no tengan un día en su mejor versión

- En el banquillo ya ha comenzado a tener el éxito que le faltó en el césped como jugador. ¿Hay un método detrás?

- Todo se basa en el futbolista; ser capaz de hacerle mejor, que su trabajo repercuta en el colectivo. Ahí es donde nos desgastamos porque es el centro de todo, un rendimiento que nos haga mejores como equipo.

- Pero tendrá unas señas de identidad en sus equipos.

- Nosotros tenemos que adaptarnos al jugador aunque tengamos unos rasgos estables; sin balón tenemos que ser agresivos para robar pronto, pero siempre estando bien organizados. Con balón, buscar rápido las transiciones. Lo que no me gusta es que mis equipos hagan salvajadas, nos gusta ser protagonistas pero con unos patrones definidos.

«Lo que no me gusta es que mis equipos hagan salvajadas; nos gusta ser protagonistas pero con unos patrones definidos»

- Jugar tres competiciones hasta la fecha. Para un equipo tan modesto, desgasta.

- Hemos disputado 25 partidos oficiales, más que equipos españoles de la máxima categoría que disputan competiciones europeas. Y, al final, pese a tener pocos entrenamientos, nos ha venido bien porque han sido situaciones reales de ensayo-error compitiendo ante rivales que también se jugaban mucho,

- Y esas situaciones se aplican para eliminar al Oviedo y al Girona, dos primeras.

- Hemos hecho cosas parecidas, salvando las categorías y con matices. Nos estamos adaptando al rival, pero seguimos ciñéndonos a nuestra vida, a ese libro que es nuestra identidad sea cual sea el rival, aunque es evidente que eliminar a esos equipos nos ayuda para seguir confiando en el trabajo.

- Para un modesto, cumplir con tanto partido debe de ser un castigo.

- Tenemos que andar con ojo porque no tenemos una plantilla larga y a nivel de cargas, se nota. Ha habido mucho viaje en autobús que condiciona, pero, aunque nos beneficia jugar por ganar esos automatismos y mejorar, tenemos poco tiempo para preparar los partidos. No es muy normal en esta categoría jugar tres competiciones, pero está siendo un máster para todos.

- Siendo tan joven, gestionar el vestuario tampoco debe ser fácil.

- Gestionar emociones como entrenador es complicado. Hay que saber adaptarte, aprender cada día. Pides consejos y es difícil acertar siempre con todos. Además el contexto, el club, conocerlo… es importante porque lo que te vale para uno, para el otro no es válido, pero en este Ourense, con un vestuario también muy joven, hay mucha hambre y predisposición. Es muy fácil por ahora porque los jugadores tienen muchas inquietudes.

- A veces encontrar el sitio es clave. En otro equipo no es fácil que a un entrenador le aguanten 10 partidos sin ganar como le ha sucedido a usted este año.

- El club es especial. Valoran el trabajo, el día a día, lo que es el proceso. Hubiera sido lo más fácil en otro lugar, que me echaran por no ganar en el inicio de campaña. Pero a partir de ahí el equipo comenzó a tener resultados y ganamos cuatro de cinco partidos, más las dos eliminatorias de Copa del Rey.

- El aprendizaje que comentaba de los despidos.

- Creo que hay que normalizar que es más sencillo que te despidan a que no lo hagan. Hay mucho que aprender de ello porque con las sensaciones no vives, como entrenador vives con las victorias por eso valoro lo que me está sucediendo aquí, que valoran el proceso de construcción del equipo por encima de la inmediatez de los resultados.

Cruces de dieciseisavos de final de la Copa del Rey

Ourense CF - Athletic Club (Jueves, 19.00)

Atlético Baleares - Atlético de Madrid (Jueves, 21.00)

CF Talavera - Real Madrid (Miércoles, 21.00)

CD Guadalajara - FC Barcelona (martes, 21.00)

Real Murcia - Real Betis (Jueves, 21.00)

CD Eldense - Real Sociedad (martes, 21.00)

Burgos CF - Getafe CF (Jueves, 19.00)

Cultural Leonesa - Levante UD (Miércoles, 19.00)

SD Eibar - Elche CF (martes, 19.00)

RC Deportivo - Real Mallorca (martes, 19.00)

Real Racing Club - Villarreal CF (Miércoles, 19.00)

Real Sporting - Valencia CF (martes, 21.00)

SD Huesca - Osasuna (Miércoles, 19.00)

Granada CF - Rayo Vallecano (6 enero, 21.00)

Albacete Balompié - RC Celta de Vigo (Miércoles, 19.00)

Deportivo Alavés - Sevilla FC (Miércoles, 21.00)